6 raznolikih programov poletnih pozdravov v maju na osupljivih lokacijah v državi

Ko se bliža poletje, ne bo manjkalo vznemirljivih programov, saj obiskovalce po vsej državi čakajo številni gastronomski in kulturni festivali ter programi.

Cvetenje rododendronov v arboretumu Jeli (od maja)

Čarobni arboretum Jeli leži približno 25 kilometrov od Szombathelyja, v očarljivi vasi Kám v županiji Vas. Najbolj znana znamenitost botaničnega vrta je vrhunec cvetenja žametno cvetnega rododendrona, ki ga letos lahko pričakujemo od konca aprila do začetka maja. V tem obdobju zacveti na tisoče grmov v različnih barvah. Dišeči, listopadni rododendron (znan tudi kot azaleja) in velikocvetna, zimzelena sorta rastline, znana tudi kot zvonček, oba hkrati odcvetita v polnem cvetu. Pred vami se razkrije lepota, ki vas bo takoj očarala! Za točen datum cvetenja preverite spletno stran, preden se odpravite na pot.

Banatska potonika v Mecsku (od maja)

Banatski potonik, ki je od leta 1982 pod strogim varstvom, cveti maja in junija. Za občudovanje rastline, ki velja za biser Mecseka, redno organizirajo pustolovske ture, ki udeležence opozarjajo na naravno vrednost redke rastline z rdečimi cvetnimi listi, ki je trenutno vredna 250.000 forintov. Ocenjuje se, da pri nas živi približno 90 % populacije cvetlice, znane tudi kot meceška potonika, ki raste na grebenu Zengőa, in po botaničnih raziskavah je bila v Mecseku prisotna že pred ledeno dobo. Če ga gledate, bodite previdni in pazite! Za točen datum cvetenja preverite spletno stran, preden se odpravite na pot.

Avas Borangolás, Miskolc (8.-11. maj 2025)

Avasi Borangolás je največji festival vina in gastronomije v Miškolcu, ki bo letos potekal od 8. do 11. maja. bo potekal med 10.00 in 12.00 uro v zgodovinski kleti Avas, le pet minut hoje od središča mesta. Na slikovitem pobočju ponuja več kot 70 vinarn svoja najboljša vina, obiskovalci pa lahko odkrijejo skrivnosti vinske regije Bükk in kleti več kot 50 vinarjev. Vina spremljajo umetniške dobrote, lokalni okusi in gastronomske specialitete, obiskovalci pa lahko med sprehodom po tlakovanih ulicah doživijo edinstveno vzdušje območja, medtem ko jih zabavajo glasba v živo in kulturni programi na 19 prizoriščih.

Festival Danube Bend, Nagymaros (10. maj 2025)

Festival Donave Bend, ki bo potekal 10. maja, vas vabi v Nagymaros in okolico, ki slovi po veličastni donavski panorami. Najpomembnejši cilj festivala je čim več obiskovalcem predstaviti divje romantično, edinstveno lepo regijo Donavskega ovinka in obogatiti čas, preživet v tem območju, z vznemirljivimi programi. Eden najbolj pričakovanih družinskih dogodkov v letu, z obilico otroških programov, športnih in obrtnih dejavnosti, vodenimi ogledi okolice, družinskim lovom na zaklad, pa tudi koncertom Vilmosa Gryllusa, nastopom Ferija Pála in zabavo Be Massive Horizon, zagotavlja, da se bodo vsi starostni razredi dobro zabavali.

Festival vina Szeged (15.–25. maj 2025)

29. festival vina v Segedinu (Szeged Wine Festival) obiskovalce ponovno čaka 11 dni med 15. in 25. majem, kjer bodo najboljši madžarski vinarji v osrčju sončnega mesta ponudili svoja najboljša vina. Na Széchenyijevem trgu obiskovalce ne čakajo le vina, temveč tudi pálinke, siri, gastronomske specialitete in glasbene dobrote. Obiskovalci so si lahko 24. in 25. maja na sejmu mostov v Segedinu ogledali tudi unikatne ročne izdelke. V spremstvu nebeških okusov, v kavalkadi na Trgu Dóm od 23. do 25. maja. brezplačni večji koncerti – npr. Hooligans, Caramel in 4S Street – poskrbeli bodo za dobro vzdušje.

Dan odprtih vrat destilarne, po vsej državi

17. maja se bodo vrata madžarskih malih pivovarn ponovno odprla, da bi širši javnosti omogočila vpogled v skrivnosti pivovarstva. Pivovarne, ki sodelujejo na dogodku po vsej državi, bodo ljubitelje legendarne pijače pozdravile z raznolikimi programi, vznemirljivimi ogledi pivovarn in seveda degustacijami piva.