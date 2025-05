15 očarljivih atrakcij in programov na otoku Csepel, obdanem z Donavo, kjer vas čaka divje romantičen vodni svet

Končno lahko uživamo v spomladanskem soncu, na romantičnem otoku Csepel pa vas čaka nešteto fascinantnih destinacij. Pokazali vam bomo, katere znamenitosti so vredne ogleda in raziskovanja enega največjih madžarskih otokov.

Promenada György Kolonics, Budimpešta

Ena najbolje varovanih skrivnosti Csepela je nedvomno divje romantična, a lepo vzdrževana promenada ob reki Duni, ki je bila leta 2017 poimenovana po svetovnem prvaku v kanuizmu Györgyju Kolonicsu, ki je umrl mlad. Približno pet kilometrov dolga obalna pot je edinstvena v prestolnici, saj nikjer drugje v Budimpešti ne boste našli zgrajene promenade tako blizu Donave in s tako dolgo vijugasto potjo. Ob lepem vremenu zeleni otok zasedajo družine, sprehajalci psov, kolesarji in športniki, občasno pa se po vodi zapelje kajakaš ali dva.

Prodnato jezero, Szigetszentmiklós

Jezero Kavicsos, veliko 106 hektarjev, ki pripada Szigetszentmiklósu in Csepelu in ga danes imenujejo rajski vrt naše države, je nekoč delovalo kot gramoznik. Njegovo ozemlje vključuje tri večje polotoke in pet otokov, do katerih je mogoče priti le po vodi. Jezero je idealen kraj za čolnarjenje, vožnjo s čolnom ali ribolov, če imamo srečo, pa lahko opazujemo tudi posebno ptičje življenje tega območja. Vendar je pomembno omeniti, da plavanje na tem območju ni priporočljivo!

Naravoslovna pot kopališča Szigetszentmiklós

Učna pot Szigetszentmiklós Kopalni ribnik, ki se začne ob stari postaji za čolne in vodi 700 metrov, je dobila to posebno ime, ker se lahko ob obisku sprehodimo skozi 1,5–2 metra debelo trstičje rastlinje v naravnem rezervatu. Bazenski kompleks se ponaša z drugo največjo površino v Evropi, njegov gost koreninski sistem pa v bistvu zagotavlja varno oporo za obiskovalce. Če boste imeli srečo, si lahko od blizu ogledate nešteto posebnih živalskih vrst v regiji, vendar ne pozabite na rastlinske vrste in zaščito prej omenjenih naravnih vrednot!

Muzej avtomobilske industrije Csepel, Szigetszentmiklós

Tovarna avtomobilov Csepel, ustanovljena na ruševinah nekdanje tovarne letal Donave, je od leta 1950 do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja igrala odločilno vlogo v madžarski avtomobilski industriji, predvsem s proizvodnjo delov za tovornjake in avtobuse. Tovarna je bila po zlomu trga Srednje in Vzhodne Evrope likvidirana, leta 2014 pa se je v njenih prostorih odprl Muzej proizvodnje. Razstava, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno in s strokovnim vodstvom po predhodni prijavi, ponuja vpogled v edinstveno epizodo madžarske industrijske zgodovine s pomočjo ikoničnih avtomobilov, modelov, fotografij in tehničnih opisov.

2310 Szigetszentmiklós, industrijski park ÁTI-Sziget, stavba 59

Izlet z ladjo okoli otoka Csepel, Szigetszentmiklós – pristanišče

Med vožnjo z ladjo okoli otoka Csepel lahko po vodi prepotujemo celotno območje, spoznamo rastlinstvo in živalstvo Donave ter dobimo celovitejšo sliko o drugih zanimivih krajih v okolici. Cesta vodi proti zapornici Kvassay, nato pa plujemo po glavnem rokavu Donave skozi zapornico Tassi in prispemo do rokava Male Donave. To je skupno približno 120 rečnih kilometrov, med katerimi ladja enkrat pristane, na kopnem pa potnikom pripravijo toplo kosilo. O aktualnih dogodkih se lahko seznanite na spletni strani Kis-Duna mente.

Družinski živalski park Szigethalmi

Družinsko voden park divjih živali Szigethalmi, le streljaj od Budimpešte, s prijetnim majhnim parkom pričakuje ljubitelje živali, mlade in stare. V parku divjih živali so trenutno kozja farma, živalski vrt, ribnik, poniji, hišica za papige, opazovalnica ptic in 5 igrišč, kar obiskovalcem ponuja nepozabna doživetja na območju, kjer živijo majhne in velike živali. Njihov glavni cilj je namestiti, zaščititi, skrbeti za in po potrebi zdraviti divje živali. In če bomo imeli srečo, lahko celo pomagamo nahraniti nekatere prebivalce parka z divjimi živalmi!

2315 Szigethalom, ulica Rákóczi 145-147.

Nasvet za poletni program: brezplačna plaža Szigetcsépi

Z začetkom sezone plaž brezplačna plaža Szigetcsépi, ki se razteza na majhnem območju ob bregovih Donave Ráckevei, obiskovalce pozdravlja s prijetnim obmorskim vzdušjem. Brezplačna plaža je idealna destinacija za tiste, ki iščejo romantično okolje, sprostitev in plavanje, vendar je vredno biti pozoren na hitro naraščajočo vodo. Poleg prijetnega čofotanja je na voljo tudi igrišče za nogomet in odbojko za sprostitev, vendar vam ne bo treba skrbeti, kje si boste napolnili energijo, saj je na plaži tudi okrepčevalnica.

2317 Szilegcsép, št.: 018/40

Angelski otok, Ráckeve

Romantični Angelski otok, ki pripada Ráckeveu, je dosegljiv le z ladjo in je dolg 2,5 kilometra. Čeprav je na Donavskem otoku, ki je obdan s pomoli, nekaj koč, je popolnoma odsotna infrastruktura, kar mu daje skoraj nenavaden mir in tišino. Zaradi zahtevnega pristopa morajo obiskovalci upočasniti tempo, kar jim omogoča, da občudujejo bogato vodno življenje.

Ráckeve

A Csepel-sziget legszebb városa megannyi kincset rejt, kezdve a csodaszép Duna-parti sétánytól az ország egyetlen működő hajómalmáig. Az 1901-ben épült régi városháza ad otthont a 28 méter magas toronykilátónak, ahonnan csodaszép panoráma nyílik Ráckeve városára, a Budai-hegységre és az Alföld végtelen rónáira. De itt található hazánk egyetlen gótikus stílusú szerb ortodox temploma is, a kőfallal körülvett Szerb Porta területén. Nyáron pedig egy gyönyörűen rendbetartott partszakasszal várja a fürdőzni vágyókat Ráckeve ingyenes szabadstrandja, a Vadkacsa.

Ráckevei Hajómalom

Remek családi programnak ígérkezik a ráckevei vízimalom meglátogatása, amely az egyetlen, ma is működő hajómalom hazánkban. Az eredeti úszó épület elsüllyedt, a jelenlegi a fennmaradt írásos és tárgyi emlékek felhasználásával épült meg, majd vált látogathatóvá 2010-ben. A szépen felújított parti sétányról megközelíthető hajómalom interaktív múzeumként várja az érdeklődőket, illetve vasárnaponként őrlési bemutatót is tartanak, és az itt őrölt liszt is megvásárolható.

János vitéz Meseút, Ráckeve

A Duna-parti város legszebb helyszínein, legérdekesebb látnivalói mentén kanyarog a 12 állomásos, több mint 4 kilométeres útvonal, ahol Petőfi János vitézének helyszínei, valamint a költeményhez ihletet adó Horváth Nepomuki János története elevenedik meg előttünk. Természetesen innen sem hiányozhatnak a játékos feladványok és a beszélgetést indító kérdések. Ha pedig 2–3 óránál több időt szeretnénk eltölteni Ráckevén, akkor a házikók mellett található nevezetességeket is felfedezhetjük. A kézzel festett meseházikók kulcsát, a feladatlapot, valamint a térképet pedig a helyi Tourinform irodában kaphatjuk meg a belépőjegy ellenében.

Tőzike tanösvény, Szigetbecse

Sokan talán nem is tudnak róla, hogy a Csepel-szigeten is található egy Tőzike tanösvény, annak minden bájával és természeti szépségével együtt. A tanösvény távol a főváros zajától, a Duna holtága mellett fekvő Szigetbecsén bújik meg, amit a Csepel-sziget ékszerdobozaként is emlegetnek. A vadregényes útvonal egy, a Becsei-holtág felett átívelő kedves kis fahíddal kezdődik. A Tőzike tanösvény az év minden napján szabadon látogatható, akár babakocsival is könnyedén bejárható, az 1 kilométeres séta során pedig megismerhetjük a dunai holtágak állat- és növényvilágát.

Zichy-kápolna, Lórév

Gyönyörű környezetben, a Duna árterében, egyben Pest megye legrégebb óta lakott területén, Lóréven bukkanhatunk rá a Zichy-kápolna ódon falaira. A neogótikus stílusú kápolna valójában egy kis dombra épült, így szinte egy kis szigetté változik, amikor a Duna kilép a medréből. Építtetője Ferenc József császár volt, aki a kivégeztetett hazaárulónak, Zichy Ödönnek szeretett volna emléket állítani, akit ezen a helyen akasztottak fel. Így az impozáns épület valójában szomorú emlékeket őriz. A kápolnát 2000-ben felújították és jelenleg műemlékvédelem alatt áll.

Makád

Makád a Csepel-szigeten csak fekvése szerint az utolsó; gyönyörű tájával, hívogató vizeivel az elsők közé sorolható. Vizeiben megtalálható szinte minden halfaj, de madárvilága is egészen egyedülálló. A falu öreg temetőjében még megtalálhatók a hagyományos kopjafák, templomukban pedig az 1744-től vezetett egyházi anyakönyvek.

Makádi parkerdő

Makád községétől két kilométerre, a Ráckevei-Duna partján helyezkedik el a gyönyörű természetközeliséggel kecsegtető Makádi parkerdő. A part közelsége remek lehetőséget nyújt arra, hogy az erdei séták során a Duna szépségében gyönyörködhessünk. A parkerdő tökéletes helyszíne lehet a helyi horgászoknak, a frissen kifogott halat pedig a közelben kialakított főzőhelyen igény szerint el is készíthetitek.