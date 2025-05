11 sončnih teras v Budimpešti in okolici, kjer se lahko sprostite do mile volje

Od boemskih mest, sončnih zahodov do teras, obdanih s kostanji, vam ponujamo odlične lokacije v Budimpešti in okolici. Kraji, ki jih je to sezono vsekakor vredno obiskati!

Pristanišče Budimpešta

S soncem obsijane terase pristanišča Port de Budapest, ki jih objameta Most svobode in Elizabetin most, tik ob bregovih Donave, se razprostira panorama, ki ji v zahvalo prikimajo celo izkušeni obiskovalci strešnih barov. Koktajl bar ponuja okusno hrano in senzacionalne pijače, vključno s koktajli Lisa in Liberty, ki sta navdihnjena z mostom. Predstavljajte si Donava, ki ritmično valovi v ritmu lahkotnih utripov, sonce barva nebo v zlato barvo, vi pa se – medtem ko odpuščate vsakdanje težave in opazujete čolne, ki plujejo pred vami – sprašujete, zakaj niste prišli prej?

1056 Budimpešta, Beograd RKP. 23.

Libanonska restavracija Baalbek

Libanonska restavracija Baalbek, ki se nahaja na beograjski obali, je pred nekaj leti razširila svojo sončno teraso, kjer lahko zdaj več kot 30 ljudi uživa v združeni izkušnji okusne hrane in razgleda. Raznolike tople in hladne meze, vegetarijanske in veganske jedi libanonskih kuharjev so kot nalašč za lahkotne pogovore, lahko pa naročite celo krožnik z žara za več oseb. Izkušnjo bodo zaokrožili pristna ponudba kave in čaja, domača limonada in koktajli ter seveda bližnjevzhodna gostoljubnost, zaradi katere je kraj že leta priljubljen tako med domačimi kot mednarodnimi gosti.

1056 Budimpešta, Beograd RKP. 22.

Centralna kavarna

V Budimpešti je le malo krajev, kjer se preteklost in sedanjost prepletata tako naravno kot v Centralni kavarni. Nova terasa ikonične literarne kavarne v središču mesta ponuja tako sončen mir kot navdihujočo živahnost. Novo zasnovana terasa se harmonično zliva z eleganco preloma stoletja, hkrati pa v središče mesta prinaša sodobno vzdušje. Vredno si je ogledati prenovljeno ponudbo sladic in kave v restavraciji Centrál, sivkino kremo, ki spominja na provansalska polja, skodelico browniejev in lahek reprezentativen krof, ki ga spremljata crème brûlée, ter kapučino ducal, okronano z rožno vodo.

1053 Budimpešta, ulica Karolyi 9.

Gledališče Powder Bar

Na jedilniku Púder Barszínház, ki se ponaša z najbolj boemsko teraso na ulici Ráday, so poleg langoša tudi zrezek trske in značilni koktajli, navdihnjeni s pravljicami. To je Púder, kjer lahko izbirate med najboljšimi mednarodnimi in domačimi okusi, izgubljenimi v notranjosti, ki spominja na pube v ruševinah. Med tednom med 12.00 in 15.00 je v središču pozornosti kosilo, vsak torek pa je v središču pozornosti gin, ko se lahko ob koncu dneva sprostite ob promocijah gina in tonika ter DJ-jevi seji. Od 27. aprila lahko ob nedeljah popoldne pričakujete tudi zabave na terasi, kjer lahko teden zaključite z izborom pijač, DJ-jem in sproščenim vzdušjem.

1092 Budimpešta, ulica Raday 8.

Slaščičarna in prostor za srečanja Cziniel, Budakeszi (kmalu odprtje)

Junija se na lokaciji restavracije Chestnut začne novo poglavje, saj se odpre nova enota slaščičarne in prostora za srečanja Cziniel.Čeprav se legendarno prizorišče vrača v življenje, bodo bujna zelena okolica, naravno vzdušje in topla gostoljubnost ostali. Pecivo in odlični brunchi, ki jih uživate v senci kostanjev, bodo v okolici neprekosljivi, zato ni dvoma, da se bo junija rodilo novo zbirališče. Poleg storitev, prijaznih družinam, mislijo tudi na tiste, ki bi radi naročili hrano za s seboj: v aplikaciji Cziniel boste lahko sladkarije dobili brez čakanja v vrsti.

2092 Budakeszi, sanatorijska ulica 2.

Paviljon Bar

Pavilon Bar, ki se nahaja ob vznožju Petőfijevega mostu, je edinstven med mestnimi terasami, saj je postal kultni kraj med ljubitelji underground elektronske glasbe. Ni naključje: majhna stavba ima veliko teraso, kjer poleti vsak dan nadarjeni DJ-ji poskrbijo za glasbeno spremljavo sončnih zahodov. Glasnost je povsod popolna: na drugi strani terase se lahko pogovarjate, toda glasba v bližini DJ kabine je dovolj glasna za ples. Vse to dopolnjujejo prijazna postrežba, družinsko vzdušje in kakovostna izbira pijač. Obvezen obisk za ljubitelje sodobne in klasične elektronske glasbe!

1093 Budimpešta, Nehrujeva banka

Strešni bar Liz & Chain

Če iščete trajno izkušnjo, vam strešni bar Liz & Chain, ki se nahaja med Verižnim mostom in Elizabetinim mostom, obljublja čudovito panoramo in vas bo zvabil v oblake. Obiščite jih, če želite občudovati razgled na Budimski grad, morda zadnje žarke zahajajočega sonca, medtem pa se razvajajte z lahkimi prigrizki, sladicami in čarobnimi pijačami. Težko najdete boljšega kraja kot Liz & Chain, če iščete popolno prizorišče za zasebni ali poslovni dogodek, srečanje prijateljev, rojstnodnevno praznovanje ali morda nepozabno zaroko.

1052 Budimpešta, ulica Apáczai Csere János 4.

Kavarna Mabelle

Kavarna Mabelle, ki se nahaja v osrčju ulice Nagymező, ponuja raznolika doživetja od poldneva do pozne noči. Poletni meni pijač ponuja osvežilne pivske šprice, klasične dolge pijače, več kot 50 vrst gina s tonikom ter redka, značilna belgijska točena in ustekleničena piva. Ponudbo dopolnjujejo domači namazi, elegantne sladice in belgijsko-madžarski okusi. Prijetna terasa je idealen kraj za osvežilno pijačo ali večerni pogovor, notranjost pa idealen postanek pred ali po gledališki predstavi. Vsekakor se splača ustaviti med sprehodom po središču mesta.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 9.

Vogueova ladja

Na krovu budimpeštanske ladje Vogue, ki ponuja najbolj atmosfersko vzdušje, boste to sezono uživali ne le na terasi s čudovitim panoramskim razgledom, temveč tudi v novem meniju, doživetjih ob vodi in pristnem donavskem vzdušju. V neposredni bližini Donave se lahko po dolgem dnevu ali tednu sprostite na terasi, pokriti s pergolo, ob klasičnih in značilnih koktajlih ter osvežilnih pijačah. Najbolj okusne jedi z žara pripravljajo zvečer v krušni peči Josper, ljubitelji mediteranske in južnoslovanske kuhinje pa ne bodo razočarani nad slastnimi, svežimi jedmi, pripravljenimi iz kakovostnih sestavin.

1137 Budimpešta, nabrežje Carla Lutza 1.

Alessio

Če iščete nebeške italijanske okuse in sončno teraso, potem morate poiskati Alessio, ki se nahaja v osrčju Pasaréta, v zelenem objemu Bude. Restavracija ponuja ne le italijanske okuse in arome, temveč tudi italijanski način življenja. Brezhibne jedi so narejene iz svežih in visokokakovostnih sestavin. Naj gre za najbolj okusne jedi iz morja, sveže pečeno pico, kremasto rižoto ali domače testenine, kulinarična izkušnja nikoli ne razočara. Seveda vam ni treba iti v sosednjo hišo po sladko življenje: sončenje na terasi s sladico in skodelico kave vam bo zagotovilo popolno napolnitev z energijo.

1026 Budimpešta, ulica Pasaréti 55.

Novi oder v parku Buda

Če se želite sprostiti v naravnem vzdušju, z odprtim nebom nad glavo, ne bi mogli najti boljšega kraja kot park Új Budai Parkszínpad, ki se nahaja v zeleni oazi Újbuda, ob jezeru Feneketlen. Prijetna terasa z 900 sedeži, okusne osvežilne pijače, prigrizki za gašenje lakote in ogromna LED stena za prenos tekem so odlična možnost, če iščete osvežilen prostor v Budimpešti z majhno ali veliko skupino prijateljev. Pred prihodom se splača rezervirati mizo, še posebej ob vikendih, vendar ne pozabite na vreme, saj je Park Stage v primeru slabega vremena zaprt.

1113 Budimpešta, ulica Tas vezér 7.