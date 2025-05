Trg Szabadság bo maja zaživel z brezplačnimi koncerti in programi.

V okviru Dneva Evrope in zdaj že tradicionalnega teka EU lahko z brezplačnimi programi, koncerti in zanimivimi temami skozi ves dan praznujemo še eno obletnico vstopa Madžarske v EU.

V nedeljo, 11. maja, bo med 9. in 20. uro na trgu Szabadság potekal živahen program, brezplačni koncerti in predstave. Med celodnevnimi programi bo glasba ponovno deležna velikega poudarka, saj bosta koncertirala tudi Márk Járai in Co Lee, znana iz skupine Halott Pénz, občinstvo pa bo s posebnim nastopom na »enostrunski kitari« pričakal András Lovasi, frontman skupin Kispál and Borz in Kiscsillag.

Najmlajše bodo med celodnevnim programom zabavale številne družabne igre, vznemirljiv ustvarjalni kotiček, posebna interaktivna pripovedovalna igra in otroški koncerti. Na odru, postavljenem na trgu Szabadság, bodo nastopili Krisztián Grecsó in Pici Szív Dance Band, Ruttkai Bori Band, Apacuka Band, otroci pa si bodo lahko ogledali tudi lutkovno predstavo Majorka Theatra.

21 let, 21 kilometrov

Športni navdušenci se lahko preizkusijo na resnično zahtevni 21-kilometrski razdalji tradicionalnega teka EU, na katerem udeleženci vsako leto prevozijo toliko kilometrov, kolikor je Madžarska članica evropske skupnosti.

Obiskovalce bodo ves čas dogodka pričakali šotori različnih organizacij, vključno z institucijami EU, kjer se bodo lahko – pogosto na vznemirljiv in igriv način – seznanili s temami, kot so ohranjanje kakovosti življenja, vloga Evrope v svetu ali kaj EU počne za ljudi.

Več informacij o dogodku ob dnevu Evrope na Facebooku najdete s klikom tukaj in na spletni strani na tej povezavi.