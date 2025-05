5+1 nenavaden program za materinski dan v Budimpešti za skupna doživetja

Če bi želeli svoj vikend za materinski dan zapolniti s še več skupnimi doživetji, vam priporočamo pet prisrčnih in ne nujno konvencionalnih programov v Budimpešti za skupno sprostitev.

MYS x NOS | Sejem cvetja za materinski dan (2. in 3. maj 2025)

Cvetličnega sejma za materinski dan letos ne bomo zamudili v NOS, eni najbolj edinstvenih in zakladov polnih trgovin v prestolnici. 2. in 3. maja bo NOS poln potonik, viol in zlatic, kar zagotavlja MYS. Cvetličarna, navdahnjena z nordijskim minimalizmom, združuje preprostost, jasnost in udobje. Če bi radi presenetili svojo mamo ali babico s posebnim cvetjem ali pa bi se radi skupaj odpravili na nakupovanje cvetja, bi moral biti vaš prvi postanek zagotovo ulica Kapás!

Materinski dan v Pistachio (3. maj 2025)

Materinski dan ne more miniti brez skupnega pekarstva, za skupna doživetja in čas, preživet skupaj, pa se 3. maja splača odpraviti v kavarno Pisztácia. To soboto med 8.30 in 15.00 lahko ta poseben dan proslavite s prodajo piškotov za pare, poleg tega pa se lahko zanesete tudi na medenjake v obliki tulipanov, srčke in mafine, okrašene za materinski dan, ter na pistacijeve sladkarije in sladice.

Pica za materinski dan v Amore di Napoli (4. maj 2025)

Amore di Napoli vas vabi na pico za materinski dan, 4. maja. Na ta dan se vam ni treba ukvarjati s kosilom za materinski dan, saj lahko preživite čas skupaj, skrbite drug za drugega, ob nebeških picah, ledeno mrzlih aperolih in nezamudnem tiramisuju. Med 30 vrstami pic na jedilniku ni enostavno izbrati, a v obsežni izbiri si lahko vsakdo najde kombinacijo po svojem okusu.

Časovno omejen vrt za materinski dan | Muzej Kassák (3. maj 2025)

V okviru programa Óbudin dan vas muzej Kassák vabi na brezplačen družinski dan v muzeju. V okviru programa so lahko matere skupaj izdelale darilo za materinski dan ali pa ga presenetile. Med fotografiranjem lahko svoje vrtove s časovnim razporedom skrijete v lonček, napolnjen z zemljo, in v skupaj zložene ovojnice, ki bodo prejemnika v polnem sijaju razveselile že v nekaj tednih. Na program se je treba prijaviti na elektronski naslov kassakmuzeum@pim.hu.

Izdelava razglednic za materinski dan | Danko Udvar (3. maj 2025)

Dankó Udvar v Józsefvárosu vas vabi, da skupaj izdelujete razglednice za materinski dan, kjer lahko presenetite svoje mame in babice z darilom, okrašenim s posebnimi okraski in vašimi lastnimi mislimi. V programu, ki bo potekal med 14. in 16. uro, lahko eksperimentirate s posebnimi in vznemirljivimi materiali, kot so stisnjeno cvetje, kovinski filc, neon in bleščeči papir, za resnično edinstven končni rezultat.

+1 Dobro počutje doma z Lushovo kolekcijo za materinski dan

Če bi radi svojo mamo presenetili z domačim programom za materinski dan, bi lahko bila skrbna nega z najnovejšimi izdelki Lush popolna izbira. Lushevi izdelki za materinski dan so tako raznoliki in večplastni kot matere same: krotiteljice nočnih mor, reševalke domačih nalog in vzgojiteljice s polnim delovnim časom, matere, ki nam gradijo streho nad glavo, in matere, ki nam pomagajo prebiti stekleni strop. Med prazničnimi izdelki najdem kopalne bombe, peneče kopeli, mila, aromatična olja, balzame, pilinge za telo, pa tudi maske za oči, vse malenkosti, ki lahko naredijo ne le ta dan, ampak celo njegov preostanek nepozaben.