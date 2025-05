5 vznemirljivih gledaliških predstav, premier in festivalov v Budimpešti v maju

V pričakovanju poletja smo si ogledali, katere predstave bodo maja napolnile kamnita gledališča in ulice prestolnice. Izberite med njimi po svojem okusu!

Romski junaki – Mednarodni festival romskega gledališča // Eötvös10 (7.–11. maj 2025)

Madžarsko neodvisno gledališče že sedmič od leta 2017 organizira prvo mednarodno srečanje romskega gledališča Evropske unije. Romski junaki – Mednarodni festival romskega gledališča, 7.–11. maj 2025. Soorganizator, Kulturni center Eötvös10, vabi občinstvo med Teh pet dni je praznovanje gledališča, kjer se poklanjamo neodvisnim gledališkim umetnikom, njihovim dramskim junakom in romski kulturi. Predstave bodo vključevale madžarske, italijanske, romunske in irske produkcije v izvirnih jezikih z angleškimi in madžarskimi podnapisi. Po vsaki predstavi bo potekalo srečanje z občinstvom, kjer se bodo gledalci lahko osebno spoznali z umetniki.

Anyegin // Gledališče Örkeny István (9. maj 2025)

Majska premiera gledališča Örkény oživlja Puškinovo klasiko v svežem gledališkem jeziku. V režiji Balázsa Dohyja se nam skozi sodobno prizmo razkriva svet ruske družbene osamljenosti in potlačenih čustev 19. stoletja. Čista vizualna podoba in pristna igralska zasedba postavljata znano zgodbo v novo luč in zagotavljata svežo izkušnjo tudi za tiste, ki so z izvirnim delom že seznanjeni. Predstava bo premierno uprizorjena 9. maja v studiu Örkény, sodelovali pa bodo tako odlični igralci, kot so Anikó Für, Márton Patkós in István Ficza.

Projekt Flock: Eko let // Zračno gledališče na ulici Harcsa (10. maj 2025)

Plesalci, ki se dvigajo kot jata ptic, skačejo, se vrtijo, premetavajo, se premetavajo v zraku 25 metrov nad občinstvom. Madžarska vertikalna plesna skupina The Flock Project pripoveduje zgodbe z nove perspektive in obrača svet na glavo. Vertikalni ples se odvija na odru, obrnjenem za 90 stopinj, na hišnih stenah, grajskih zidovih, v zraku. Skupina združuje elemente gledališča in zračnih akrobacij z živo glasbo in likovnim slikanjem s svetlobo, tako doma kot v tujini. Njihov najnovejši nastop si bo občinstvo lahko ogledalo v okviru Jazz Festa Budapest 10. maja na II. okrožje na ulici Harcsa 2.

Vrv rablja // Újszínház (11., 16. in 29. maj 2025)

Novo gledališče z veliko radovednostjo pričakuje svoje občinstvo. Glasbeni triler Krvnikova vrv temelji na edinem malo znanem romanu Sándorja Petőfija in bo prvič uprizorjen v gledališki različici. Priredba je hkrati zvesta času in moderna, glasba Gyule Szarke pa ustvarja posebno vzdušje za predstavo, ki si jo lahko občinstvo ogleda od 7. marca. »To delo je v dobrem smislu pulp roman, zabaven, zasukan in srhljiv hkrati, ni naključje, da je bila zgodbi dodana oznaka glasbeni triler. Predvsem spominja na ameriške trilerje, srhljivosti ne bo manjkalo,« pravi režiser András Pataki.

Najsrečnejši, najžalostnejši // Budapest Jazz Club (12. maj 2025)

Kako se lahko človeška, vsakdanja plat štirih ikon razkrije v novi luči? Kako lahko zgradimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo namesto zidov? Zgodba o Évi Ruttkai, Zoltánu Latinovitsu, Évi Vass in Miklósu Gáborju oživi na ekskluzivnem dogodku nove generacije: izvajajo Kata Bach, József Wunderlich, Dorottya Antóci, András Tóth ob glasbeni spremljavi Dániela Szebényija. V budimpeštanskem jazz klubu bodo 12. maja namesto nostalgije zasvetili življenjski prizori, anekdote, razpoloženja, 60. in 70. leta – sodobna fuzija, z zagonom sedanjosti in poslanstvom sodobnih vrednot.