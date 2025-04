Oddih v Gyuli: 5+1 neverjetnih atrakcij in programov to pomlad

Mesto, ki leži blizu romunske meje, slovi po svojih zgodovinskih in kulturnih znamenitostih ter zdravilišču, zaradi česar je to pomlad odlična destinacija.

Grad Gyula

Edini nedotaknjen gotski opečni grad na Veliki nižini je bil zgrajen na težko dostopnem otoku v gorovju Fehér-Körös nekje v začetku 15. stoletja in od takrat služi kot simbol Gyule. Gradnja gradu je povezana z imenom Jánosa Marótija, mačškega bana, člana Sigismundovega zmajskega reda. Z izumrtjem družine sta grad in posestvo leta 1476 prešla v last kralja Matije, ki ju je leta 1482 podelil svojemu sinu Jánosu Corvinu. V stavbi, ki je sčasoma doživela številne preobrazbe, boste našli edino turško stavbo na Madžarskem, ki še danes stoji in ne služi verskim namenom, Turški stolp. Muzej v gradu, ki je bil nazadnje prenovljen leta 2005, ponuja vpogled v vsakdanje življenje v srednjem veku, spoznate pa lahko tudi orožje in zgodovino območja. Prav tako je vredno biti pozoren na trenutne programe, saj tukaj vsako poletje deluje tudi Grajsko gledališče Gyula, poleg številnih zanimivih programov.

5700 Gyula, ulica Kossuth Lajos 13.

Grajsko kopališče Gyula in termalno ter doživljajsko kopališče AquaPalota

Kopalna kultura je v Gyuli cvetela pred in med turško okupacijo. Danes grajsko kopališče Gyula, odprto leta 1959, čaka tiste, ki si želijo čofotanja v čudovito urejenem okolju ob gradu. Bazeni s termalno mineralno vodo, notranje pokrite enote in sodoben del z doživljajskimi kopeli, priljubljen med družinami, sprejemajo obiskovalce vse leto, poleti pa se lahko ohladite tudi v zunanjih bazenih.

5700 Gyula, glavni vhod, trg Maróthy 2.

Obiskovalni center gradu Almásy

Med obiskom mesta ne zamudite obiskovalnega centra gradu Almásy, prenovljenega leta 2017, ki je ena najimpresivnejših baročnih stavb v mestu. Zgodovina gradu sega v 18. stoletje, ko je János György Harruckern po turški okupaciji vdihnil novo življenje regiji. Grad je njegov sin in nato vnuk Ferenc Wenckheim preuredil v plemiško rezidenco, ga razširil z eksotičnimi parki in jahalnim hlevom, dokler ni prišel v roke istoimenske družine Almásy. Impozantna stavba trenutno obiskovalce pozdravlja z vznemirljivo, interaktivno stalno razstavo, sobo pobega in začasno razstavo, ki predstavlja dela Mihályja Munkácsyja.

5700 Gyula, Kossuthova ulica 15.

Stoletna slaščičarna

Ena najbolj obiskanih znamenitosti v Gyuli je Stoletna slaščičarna, ustanovljena leta 1840, ki na edinstven način v državi že skoraj 200 let sprejema goste, ki si želijo kave, čaja in piškotov, z domačim sladoledom, ročno izdelanimi bonboni in čokolado ter nepozabnimi tortami. Hiša na trgu Erkel Ferenc je nekoč delovala kot slaščičarska delavnica, številni kosi pohištva in okrasnih predmetov, ki so se ohranili iz 19. stoletja, pa so še danes dragulji prostora.

5700 Gyula, trg Erkel Ferenc 1.

Muzej klobas v Gyuli

Muzej klobas v Gyuli ne predstavlja le zgodovine znamenite klobase v Gyuli, temveč tudi spomin na mojstre, katerih delo je Gyulo prineslo svetovni sloves. Razstava, ustanovljena leta 1985 in ponovno odprta leta 2008, s svojo bogato zbirko ponuja vpogled v razvoj predelave mesa in vsakdanje življenje mesarskih mojstrov skozi orodja iz tistega obdobja. Razstavo spremljajo tudi interaktivni programi, tako da bosta izdelava klobas ali demonstracijski klanje prašičev udeležencem zagotovila trajno izkušnjo.

5700 Gyula, ulica Kétegyházi 3/1

+1: Festival Gyula Pálinka (6.–8. junij 2025)

6.–8. junij 2025. Legendarni festival Gyula Pálinka bo ponovno potekal med 11. in 13. septembrom, kjer vas poleg široke izbire pristne pijače čakajo tudi druge madžarske specialitete in zanimiv spremljevalni programi.