Mesto pripoveduje svojo zgodbo: 7 odličnih vodenih sprehodov po Budimpešti za maj in junij

Tudi maja in junija vam ni treba preživeti časa v zaprtih prostorih: za pozno pomladne in zgodnje poletne mesece vam ponujamo vznemirljive sprehode po prestolnici.

Dan spomina na smrt

Drugi konec tedna maja, ob spominskem dnevu, je bilo na voljo več kot ducat brezplačnih vodenih ogledov. Vodeni tematski sprehodi se bodo začeli ob 14. uri. 10. maja na pokopališču Fiumei út, s tematiko slikarstva, uspešnih žensk in literarnih nesmrtnikov, ob 21. uri pa bosta koncertirala Miklós H. Vecsei in QJÚB. 11. maja bo zgodovina judovskega pokopališča na ulici Salgótarjáni večkrat oživela. Sprehodi trajajo 1,5–2 uri, prijava je obvezna na registrisztracio@nori.gov.hu.

Datumi sprehoda: 10. in 11. maj 2025.

Spomladanski sprehod po Špicah

11. maja od 13. ure dalje lahko svoj sprehod združite z dobrodelnostjo, saj vas Fundacija za ohranitev pasme špic vabi na sprehod za zbiranje sredstev. Vsi lastniki, tako majhnih kot velikih psov, so vabljeni, da se pridružijo približno 5,3 km dolgemu sprehodu, da lahko skupina skupaj razišče Učno pot Veresegyháških jezer. Cilj je srečevati se, preživljati čas skupaj na prostem in podpirati fundacijo glede na individualne možnosti.

Datum sprehoda je: 11. maj 2025.

Sprehod s Fortuno

24. in 31. maja lahko med srečnim sprehodom odkrijete skrivnosti Vízivárosa. Med dvournim programom se lahko podate po stopinjah nikogar drugega kot Fortune, saj je tema sreče poudarjena na najnovejšem vodenem sprehodu Imagine. Svoje skrivnosti bo razkrila tudi ena najlepših loterijskih hiš v Budi, obiskali boste lahko tudi srečelov, seveda pa ne bodo izpuščeni niti srečni prigrizki, ki so neločljivo povezani s temo.

Datumi sprehoda: 24. in 31. maj 2025.

Čarobni Gellértov hrib

Maja in junija bo čarobni hrib Gellért imel glavno vlogo v programu Pestbuda Walks. Poleg uživanja v čudoviti panorami na sprehodu se bodo pogovarjali tudi o vznemirljivih temah, kot so puščavniki, Rimljani in Citadela. Če vas je vedno zanimalo, od kod izvira ime Kelenhegyi út, po kom je bil zgrajen Kip svobode in zakaj sta na vrhu gore dva ogromna klavirja, je ta program ustvarjen za vas!

Datumi pohoda so: 24. maj, 15. in 28. junij 2025.

Poslikana svetloba

25. maja se lahko na Poti novih pripovedovalnih hiš podate na potovanje v realnem času in odkrijete skrite zaklade Notranjega Terézvárosa. Med sprehodom, ki se začne ob 15. uri, se bodo odprla vrata stavb, secesijske stanovanjske stavbe pa bodo razkrile svoje skrivnosti, da bodo udeleženci lahko občudovali najlepša dela steklene umetnosti, ki se ozirajo nazaj v preteklost. Na sprehodu od steklenega čudeža do steklenega čudeža boste odkrili vznemirljive zgodbe, izgubljene obrti in spomine na minulo dobo.

Datum sprehoda je: 25. maj 2025.

Sprehod po Nagytétényju

31. maja ob 15. uri lahko spoznate novo podobo območja na brezplačnem sprehodu, ki se začne na vrtu cerkve Marijinega vnebovzetja iz Nagytétényja. Vodeni sprehod bo govoril o davnih časih in družinskih zgodbah, kjer lahko dobite odgovore na vprašanja, kot so kdaj točno se je zgodila bitka pri Tétényju in katere freske so bile odkrite med obnovo katoliške cerkve v Nagytétényju. Na sprehod se lahko prijavite na wahlildiko@gmail.com.

Datum sprehoda je: 31. maj 2025.

Sprehod ob dnevu poezije z Mártonom Simonom

14. junija lahko spoznate Pesti Vigadó – redno točko kroga Nyugat – na resnično posebnem sprehodu, saj bo udeležence na sprehodu ob dnevu poezije vodil Márton Simon. Pesniški sprehod bo obudil zlato dobo madžarske književnosti in njene nepogrešljive osebnosti: Kosztolányija, Adyja, Karinthyja, recitirane pa bodo tudi številne manj znane, a pomembne pesmi. Pohod se bo ta dan začel dvakrat, ob 10.30 in 13.30.

Datum sprehoda je: 14. junij 2025.

+1 priporočilo za knjigo: Noémi Saly: Moj Buda

Če želite poleg sprehodov izvedeti več o budimski strani, si priskrbite knjigo Noémi Saly z naslovom Moj Buda, v kateri lahko izveste vse o skrivnih zgodbah mesta, skritih zakladih in stari zgodovini.