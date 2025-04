12 očarljivih novih knjig za pomlad, za vse starosti

Najbolj vznemirljive nove knjige sezone prihajajo s svežim pomladnim vetričem! V našem izboru lahko najdete 12 privlačnih knjig, ki skrivajo presenečenja za vse starosti – pa naj gre za pustolovščine, romanco ali navdihujoče zgodbe.

Nicholas Sparks: Krhka čudesa

Tannerja Hughesa so stari starši vzgojili v to, kar je: odločnega, posvetnega človeka, ki sledi zgledu svojega dedka in služi svoji državi kot vojak. Vse življenje je preživel v tujini in zdaj, po demobilizaciji, se nima namena ustaliti. Preden pa se znova odpravi na pot, odpotuje domov k svoji bolni babici, ki ga na smrtni postelji prosi za eno stvar: “Ugotovi, kam spadaš!” Poleg tega Tanner razkrije ime očeta, ki ga ni nikoli poznal, in kje ga najti. Ko Tanner iz radovednosti odpotuje v majhno mesto v Severni Karolini, ne ve, da se bo njegovo življenje spremenilo. Po očetovih stopinjah sreča zdravnico, ki sama vzgaja otroke, in starega moškega, ki živi osamljeno, odmaknjeno življenje. Če Tannerju uspe odpreti srce ljubezni in romantiki, se vrsta čudovitih srečanj tu ne bo končala …

Angela Marsons: Otroška igra

Inšpektorica Kim Stone neke noči naleti na srhljiv kraj zločina: starejša ženska, privezana na gugalnico z bodečo žico in z vrezanim križcem na zatilju. Žrtev je bil upokojeni profesor otroške psihologije. Kmalu najdejo še dve trupli z istim prepoznavnim simbolom in Kim spozna, da lovi serijskega morilca. Ko se poglobi v preteklost žrtev, postane jasno, da imajo vse eno skupno stvar. Namigi segajo desetletja nazaj, do posebnega tekmovanja, organiziranega za otroške genije. Bo Kim sposobna razmišljati z morilčevimi mislimi in preprečiti še en pokol, preden bo prepozno?

Melodie Edwards: Jane in Edward

Jane, ki je bila izpuščena iz državne oskrbe, živi osamljeno življenje in dela kot natakarica v primestni restavraciji. Dekle, utrujeno od pomanjkanja, se izuči za pravno asistentko in se nato zaposli v elegantni odvetniški pisarni v središču Toronta. Njegov šef bo godrnjavi Edward Rosen, večinski lastnik podjetja, ki je od njega že pregnal na desetine asistentov. Jane trdno stoji v svojem upanju na finančno neodvisnost: čez nekaj časa ji uspe s svojo tiho kompetentnostjo in čudovito iznajdljivimi rešitvami narediti vtis celo na Edwarda. Medtem ko se njun delovni odnos vse bolj prepleta s čustvi, ki se razvijajo med njima, se mora Jane soočiti tudi z davno pozabljenimi duhovi preteklosti … Zgodba, postavljena v sedanjost, sledi odmevajočemu utripu brezčasne klasike Charlotte Brontë, Jane Eyre.

Zoltán D. Zajácz: Krvavi Balaton

Štirinajstletna Marion Morel, edina hči pariškega sekretarja francoske komunistične partije, v skrivnostnih okoliščinah izgine iz pionirskega taborišča Zánka med izletom z ladjo v Tihany. Nekaj dni pozneje na plaži v pionirskem mestu najdejo mrtvega enaindvajsetletnega študenta učiteljišča, ki je otroke spremljal na izletu z ladjo. Poročnik Máté Adorján je dodeljen preiskavi. Nadarjeni mladi detektiv ima tudi pomočnico: Lauro Lendvay, študentko medicine, ki počitnikuje v sosednjem letovišču podjetja. Dekle se izobražuje za psihiatrinjo in jo živo zanima nova ameriška metoda, kriminalno profiliranje. V vznemirljivi in zaviti zgodbi, ki se nadaljuje skozi celotno zgodbo, Madžarska v času Kádárjeve vladavine oživi s tipičnimi liki poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja: sekretarji strank, nenehno nezadovoljni uradniki in direktorji velikih korporacij, ki lovijo, imajo jahte in ljubimce ter posnemajo zahodni življenjski slog.

Sven Nordqvist: Kam je šel moj brat?

Kako naj ubogi fant najde svojega brata, če ta nenehno izginja? Ne govori o ničemer drugem kot o tem, kako ogromen je svet, koliko je v njem za odkriti, kako ga na drugi strani hriba čakajo novi hribi, gozdovi in mesta … Ni čudno, da se včasih ustavi in nenadoma odpravi! Ne glede na to, kako težko je, ima le njegov mlajši brat možnost, da ga najde, saj ga najbolje pozna. Pomagaj mu najti malega potepuha v deželi njegovih sanj! Lahko se sprehajate po krajih, ki jih še niste videli … Čudovita knjiga avtorja zelo uspešne serije Pettson in Findusz.

Kirsty Greenwood: Smrtonosno Smrtonosno Smrtonosno

Kako najti fanta v desetih dneh? Ko se Delphie, ki se je ustalila v samoti, znajde v onostranstvu, potem ko se zaduši s hamburgerjem, pomisli, da zanjo ne bi moglo biti nič bolj nepričakovanega. Vendar na nenavadni lokaciji naleti na najbolj seksi moškega, kar jih je kdaj videla, v katerem je zagotovo našla svojo potencialno sorodno dušo. Vendar se idila nenadoma konča, ko nekdo vdre in moškega, navajajoč usodno napako, pošlje nazaj na zemljo. Obupano Delphie dobi drugo priložnost: tudi ona se lahko vrne med žive, če ji uspe v desetih dneh prepričati skrivnostnega neznanca, da jo prostovoljno poljubi. Vendar pa mora Delphie, da bi našla moškega v milijonskem mestu, poslušati svoje srce in se naučiti prositi za pomoč … Edinstvena, humorna, neustavljiva romantična zgodba z malo čarovnije.

Sven Nordqvist: Odkrijte kmetijo Pettsona in Findusza!

Poznaš starega Pettsona in njegovega mačka Findusa? Na njihovi kmetiji na Švedskem se vsak dan zgodi nekaj smešnega. Kako srečno živita skupaj, lahko vidite, če si natančno ogledate slike. Če ste dovolj radovedni, boste morda celo odkrili nenavadna, drobna bitja, ki živijo s Pettsonovimi na kmetiji. Vendar bodite previdni, bunkeljnov ne morejo videti vsi!

David Nicholls: Stojite tukaj

Včasih se moraš izgubiti, da najdeš pot … Marnie je obtičala. Sama se potika po svojem londonskem stanovanju in se izogiba starim prijateljem ter vsemu, kar bi jo lahko spominjalo na njenega bednega, sebičnega moža. Dolge večere preživlja z dobro knjigo in se mu zdi, kot da življenje beži mimo. Michael se počasi prevrača. Odkar ga je zapustila žena, se počuti neprimerno, zato se podaja na dolge, osamljene sprehode po angleškem podeželju. Storil bi vse, da se ne bi moral vrniti v prazno hišo. Ko se vztrajni skupni prijatelj in popolnoma nepredvidljivo vreme zarotita proti njima, sta Michael in Marnie prisiljena odpraviti se na desetdnevni pohod po Angliji. In morda pot do novega razmerja. Razen če se pred golom nepomirljivo spopadeta.

Zoltán Zajácz D.: Jezni Balaton

Poleti leta 1980 dve vzhodnonemški dekleti odpotujeta na Blatno jezero. V Füredu srečata skupino madžarskih univerzitetnih študentov, ki ju povabijo v prestolnico. Kmalu se odpravijo v Budimpešto, da bi štopali s svojimi novimi prijatelji, a nikoli ne prispejo … Tri leta prej se srednješolka iz Csepela odpravi v Zugló na obisk k svoji prijateljici. Nazadnje so ga videli na postajališču HÉV na trgu Boráros, kjer je sedel v avto in izginil. Jih je ugrabila ista oseba? In če je tako, zakaj? Kaj bi se jim lahko zgodilo? So sploh še živi? Máté Adorján, ki vodi preiskavo, mora najti odgovore na ta vprašanja. Pri tem mu pomaga njegova ljubljena psihiatrinja Laura Lendvay, ki poskuša narisati kriminalni profil storilca – ali storilcev. Vendar pa konec vse preseneti …

Attila József: Uspavanka (serija bobnov)

Klasična pesem Attile Józsefa je zdaj objavljena v formatu flipbooka, s črkovanjem po pesnikovem originalnem rokopisu in s posebnimi risbami Adrienn Gyöngyösi.

Počitnice Ágnes Mészöly! – Sivka in čarobna mačka

Poletne počitnice so se začele, a Lavenderini dnevi so še vedno dolgočasni. Oče je pobegnil na podeželje pred mestno vročino, medtem ko mama in oče delata ves dan. Pravzaprav je celo igrišče zaprto! Toda Lavender se ne preda, čarobna mačka ji priskoči na pomoč in igrišče se v nekaj korakih spremeni v plažo! Ampak žal, morda je čarovnija delovala malo preveč dobro? Preživite kul dan z Lavenderjem in Majdnem! Če so kratke zgodbe prelahke, roman pa je še vedno težaven, se vrzite v udobno vrečo za sedenje in preberite to knjigo z vrečo za sedenje!

Stefanie Höfler: Osvajanje jesenske vrtnice

Otroci skupine Ježek obiščejo Vilo Jesenska vrtnica, kjer živijo ostarele tete in strici. Ne sliši se ravno razburljivo, kajne? Ko pa otroci prispejo v vilo, spoznajo, da starejši niso tako dolgočasni, kot so mislili – Lujzin dedek ima eno nogo, ki jo je mogoče odstraniti, nekateri lahko lovijo ribe brez vode ali pa ribe, ena teta je morda pravzaprav vila, druga pa ima skrivno zalogo prigrizkov, ki jih z veseljem deli z otroki. Navsezadnje se izkaže, da so si otroci in starejši veliko bolj podobni, kot bi si kdorkoli mislil. Vznemirljiva zgodba o srečanju generacij z veliko humorja in prijaznosti.