To jesen si lahko v Miskolcu ogledamo najboljše filme s tujih filmskih festivalov

Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc je leta 2024 praznoval svoj 20. rojstni dan, a zgodba se nadaljuje: organizatorji obljubljajo, da bodo leta 2025 na sedež okrožja Borsod pripeljali najboljše filme z najprestižnejših tujih filmskih festivalov. Ljubitelji filma lahko zdaj v svoje koledarje shranite datume letošnjega festivala: od 5. do 13. septembra.

Da CineFest zainteresiranim vedno omogoči ogled najboljših filmov še pred madžarsko premiero, najbolje dokazuje podatek, da je lani na festivalu debitirala tudi Anora, ki je na letošnji podelitvi hollywoodskih nagrad osvojila skupno pet oskarjev. Režiser filma Sean Baker je leta 2021 obiskal tudi Miskolc, ko je pospremil svoj prejšnji film Rdeča raketa na CineFest.

Na jubilejnem festivalu so za filmske projekcije prodali kar 11.000 vstopnic, kar je rekord, za tako veliko zanimanje pa ni bil zaslužen le lanskoletni zvezdniški gost Patrick Duffy, Bobby iz serije Dallas, za katerim so se oboževalci na festival pripeljali z vseh koncev države. K velikemu obisku je prispevala izjemna kakovost filmskega izbora in spremljevalnih programov.

Identiteta zvezdniškega gosta letošnjega festivala še ni znana, saj bodo organizatorji v prihodnjih mesecih sestavili celoten program, obiskali največje evropske festivale ter iskali najbolj zanimive in najboljše filme. A to ni edini način za uvrstitev na festival, v polnem teku je tudi prijavni rok: rok za prijave v kategorijah igranega in dokumentarnega filma je 31. maj, rok za prijave CineNewWave za nove filmske ustvarjalce pa 30. junij.

Lani so organizatorji napovedali obnovo rojstne hiše oskarjevca Imreja Pressburgerja, rojenega v Miskolcu. Po načrtih stavba ne bo služila le kot spominsko mesto in festivalsko prizorišče, temveč bo tudi prizorišče občasnih mednarodnih umetniških projektov, kulturnih dogodkov in delavnic. Delo se je začelo januarja letos in dva Pressburgerjeva vnuka, z oskarjem nagrajeni filmski ustvarjalec Kevin Macdonald in z nagrado BAFTA nagrajeni producent Andrew Macdonald, naj bi se pripravljala na obisk 21. CineFesta.

Ob lanski obletnici so zainteresirane čakali koncerti, odprtja razstav, konference in okrogle mize, a glede na uspeh se jim tudi letos ni treba odpovedati, saj CineFest vedno preseže okvire kinematografov. V letu 2025 je eden najzanimivejših programov, ki bi lahko bil zanimiv, skupni program s Simfoničnim orkestrom Miskolc, CineFest Paradiso – zimzeleni Morricone. koncert, na katerem bodo zainteresirani lahko prisluhnili najbolj znanim delom svetovno znanega skladatelja Ennia Morriconeja ter glasbi iz filmov Dober, slab in zli, Profesionalec, Bilo je nekoč na divjem zahodu… V zvezi s koncertom bo na festivalu predvajan tudi film Giuseppeja Tornatoreja o Morriconejevem življenju.

Prihodnje leto bo festival imel še eno obletnico: Hiša umetnosti Miskolc (prvotno imenovana kino Uránia), ki gosti projekcije, bo stara 100 let. Ob tej priložnosti bo blok CineFest Apollo vključen v programe, ki se bodo posebej ukvarjali s kinematografsko kulturo Miskolca in v tem okviru tudi s Hišo umetnosti.