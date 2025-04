3 osupljivi gradovi v okrožju Pest, ki hranijo skrivnosti iz preteklosti

Tokrat vam predstavljamo tri gradove iz grofije Pešta, katerih obzidje hrani skrivnosti preteklosti. Naš izbor oživi zgodbe impresivnih zgradb, od katerih je dve mogoče občudovati le od zunaj, eno pa od znotraj.

Grad Ráday, Pécel

Pred stoletji je bil grad Ráday v Pécelu živahno zbirališče učenjakov in pisateljev. Grad od aprila 2023 ni odprt za javnost, zato njegove prostore, okrašene s posebnimi freskami, varujejo zaprta vrata. Predhodnik gradu, družinski dvorec, je bil zgrajen med letoma 1722 in 1730. To rezidenco je razširil v impozanten baročni grad sin Pála Rádaya, Gedeon. Prenova je potekala med letoma 1755 in 1774, pri njej pa je sodeloval tudi gradbeni mojster gradu Grassalkovich v Gödöllőju. Tisti, ki imajo občutek za podrobnosti, lahko torej na tej mogočni zgradbi opazijo slogovne značilnosti gradu Gödöllő. Grad je imel tudi burna leta: leta 1825 je požar poškodoval več stropnih fresk, ko je zgorela celotna strešna konstrukcija. Po letih zanemarjanja je med njenimi zidovi do leta 1998 deloval bolnišnični oddelek, o njegovi prvotni opremi pa ni bilo najti sledi.

2119 Pécel, Kálvinov trg 1.

Kraljevi grad Gödöllő

Grad Grassalkovich v Gödöllőju je grad družine Grassalkovich, ki se nahaja v središču mesta Gödöllő, približno 25 kilometrov severovzhodno od prestolnice Budimpešte. Zgrajena je bila v 18. stoletju za grofa Antala I. Grassalkovicha, v drugi polovici 19. stoletja pa je služila kot poletna rezidenca avstrijskega cesarja in madžarske kraljice Elizabete. Po drugi svetovni vojni se je stanje gradu v času madžarske socialistične vladavine močno poslabšalo, od leta 1996 pa so ga postopoma obnavljali in od takrat radovednim obiskovalcem ponujajo razburljive programe. Trenutno gosti različne razstave in služi kot prizorišče številnih razburljivih programov, njegov ogromen park pa je odlična destinacija za prijeten sprehod.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich | Spletna stran

Savojski grad, Ráckeve

Ena od znamenitosti Ráckeve, ki jih ne smete zamuditi, je Savojski grad, ena najbolj impresivnih zgradb v mestu. Gradnja gradu, ki je bil zgrajen na dosegu roke kraka Ráckevei-Donava v začetku 18. stoletja, se je začela po načrtih arhitekta Johanna Lucasa von Hildebrandta. Stavba je posebna tudi po tem, da velja za prvi madžarski spomenik posvetne baročne arhitekture. Med njegovim obzidjem je nekoč stal hotel, odkar so grajski hotel zaprli, stavba ni odprta za javnost. Vendar pa je rezidenco, zgrajeno za Evgena Savojskega, vredno občudovati tudi od zunaj, saj na njeni fasadi krasijo kipi številnih oseb iz grške mitologije, med drugim Jupitra, Herkula, Minerve, Eneja in boginje Diane.

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 95.