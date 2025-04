Muzej javnega prometa Szentendre je ponovno odprt za obiskovalce

Mestni muzej javnega prometa v Szentendreju je 1. aprila znova odprl svoja vrata. Dolgoletna želja strokovnjakov podjetja je bila izpolnjena z ustvarjanjem zbirke, ki predstavlja zgodovino javnega prometa v prestolnici in na Madžarskem v nekdanjem depoju BHÉV v Szentendreju.

Nov prometni muzej v bližini Budimpešte

Podjetje BKV doo se že dolgo ukvarja z idejo o rekonstrukciji in ohranitvi zanamcev vrste vozil, ki je bila prej umaknjena iz prometa, podobno kot v drugih mestih v Evropi. Stara kočija v Szentendreju je bila prav zaradi tega prenovljena in preoblikovana, zato muzej pozdravlja tiste, ki jih zanima promet, s petimi razstavnimi prostori, demonstracijsko dvorano in zunanjim razstaviščem.

Obiskovalci lahko skozi številne fotografije in zgodovinske artefakte dobijo predstavo o nastanku in razvoju javnega prometa v madžarski prestolnici. Spoznajte današnjo BKV Zrt. njenih pravnih predhodnikov, pa tudi prometno, tramvajsko omrežje in vozila velikih mest nekdanje in današnje Madžarske.

Posebna soba obravnava zgodovino avtobusnega in trolejbusnega prometa v Budimpešti, lahko pa se seznanite tudi z vrstami vozovnic in oznakami nazivov podjetij tistega časa ter različnimi deli in opremo vozil. Poleg vsega tega muzej ljubitelje starih časov pričakuje s približno 60 restavriranimi vozili. Pravzaprav lahko celo vstopite v nekatera razstavljena vozila!

Prometniški muzej vsako leto odpre svoja vrata 1. aprila in obiskovalce sprejme do 31. oktobra. Naslov muzeja je: 2000 Szentendre, Dózsa György út 3., vhod tik ob terminalu HÉV in železniški postaji Volán.