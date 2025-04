Mihály Munkácsy v Budimpešti: Dogodivščine svetovno znanega slikarja v prestolnici

Romantično realistični slikar, čigar slog so oblikovali Gustave Courbet, Wilhelm Leibl in Rembrandt, je bil njegov talent viden od prvega trenutka, tudi ko sam ni bil prepričan vanj. V Budimpešto je prvič prispel pri 19 letih, leta 1863, in takrat je imel le vsake toliko časa čas za večerjo. Domov se je zadnjič vrnil leta 1896 kot svetovno znan slikar. Toda kje v prestolnici je bil zadnjih 30 let?

Otrok sirota je postal slaven umetnik

Čeprav smo se lotili, da bomo na zemljevidu Budimpešte naslikali predvsem stopinje genija madžarskega slikarstva, ne moremo mimo njegove burne življenjske poti, ne da bi jo omenili. Naj vam torej ob pripravi prizorišča pestrega dogajanja v Budimpešti povemo, kako je Mihály Leó Lieb, rojen v Munkácsu 20. februarja 1844, za vse nas postal Mihálya Munkácsy.

Slavni slikar je bil star 6 let, ko je izgubil mamo, dve leti pozneje pa je ostal popolnoma sirota. Takrat ga je njegov stric István Reök vzel pod pokroviteljstvo v Békéscsabi, dokler ga leta 1855 ni zaposlil kot mizarski vajenec.

Nekaj let kasneje ga je usoda pripeljala do Eleka Szamossyja, ki je, ko je prepoznal fantov talent, začel brusiti nebrušeni diamant. Munkácsy je končno prispel v Pešto leta 1863 s priporočilnim pismom mojstra. Dve leti pozneje je svoje znanje širil na dunajski Akademiji za likovno umetnost, obiskoval pa je tudi münchensko akademijo, v Düsseldorfu pa je nanj močno vplival Ludwig Knaus, eden najbolj priljubljenih nemških slikarjev.

Čas, preživet v Nemčiji, zagotovo ni pustil sledi, saj se je prav tu spoznal z bitumenskim grundiranjem – zaradi katerega slike sčasoma potemnijo do te mere, da so nevidne – in to tehniko pozneje z velikim veseljem uporabljal.

Od leta 1868 je uporabljal svoje ime kot Munkácsy, ki se je nanašal na svoj rojstni kraj, ob vstopu v sedemdeseta leta 19. stoletja pa so njegovo življenje dodatno zaznamovale številne prelomnice. Leta 1870 je okusil pravi uspeh z igro Hiša žalovanja. Zaradi dela se je leto pozneje preselil v Pariz in se leta 1874 poročil s Cécile Papier, vdovo barona Eduarda de Marchesa.

Medtem se je njegova kariera vzpenjala, svoje slike je prodajal za ogromne zneske, zaradi pogodbe z avstrijskim trgovcem z umetninami Charlesom Sedelmeyerjem pa je bil prepoznaven v Ameriki. Živel je v palači, najel atelje in postal dominantna oseba v pariškem javnem življenju.

Njegovo zdravje se je začelo slabšati leta 1896 in od takrat naprej se je zdravil v sanatoriju in nato v umobolnici Endenich. Končno je umrl 1. maja 1900. Čeprav so ga v zadnjih letih uvrščali med sto najbolj priznanih francoskih mojstrov, so ga korenine v Budimpešti vse življenje vedno znova vlekle nazaj na Madžarsko.

Mlademu umetniku so se v Budimpešti razprla krila

Če se vrnemo v časovno zanko nazaj v leto 1863, lahko pred očmi takoj odplava mestno jedro Pešte, saj je Munkácsyjevo prvo potovanje ob prihodu v prestolnico vodilo v Narodni muzej – namesto da bi hitel k direktorju Društva lepih umetnosti Pálu Harsányiju s priporočilnim pismom, ki ga je prejel od Szepessyja.

Vsekakor ga je tokrat spremljala sreča, saj je poleg slik Narodne galerije v muzeju lahko srečal tudi Mór Thana in Antala Ligetija. Odtlej sta leto in pol onadva držala 19-letnega umetnika za roke: Ligeti ga je predstavil Harsányiju, Mór Than si je ogledal njegove slike in dovolili so mu delati v smetnjaku Galerije.

Med bivanjem v Budimpešti je obiskal tudi Univerzitetno knjižnico, kjer je svoje znanje obogatil z deli Petőfija in Jókaija ter biografijami starih slikarjev. Maturantsko spričevalo je pridobil na mestni srednji šoli v Pešti, predhodnici gimnazije Eötvös József, da bi se lahko vpisal na dunajsko slikarsko akademijo.

A viri še razkrivajo, da je Budimske griče večkrat obiskal zaradi svoje mladostne ljubezni. Čeprav so se zametki romance komaj odprli, se je afera končala, saj je Ligeti Munkácsyja odvrnil od poroke.

Zemlja je pogoltnila svoje nekdanje domove

Po nekaterih virih naj bi v letu in pol, ki ga je preživel v Budimpešti, živel v mesečni sobi na ulici Üllői, drugi zapisi pa kot njegov dom omenjajo še dve stanovanji v Pešti. Po tem je bila najprej na ulici Lipót, današnji ulici Váci 78–80. Zatekel se je v hišo na parceli št.

V nekdanji stavbi je najel sobo pri odstranjevalcu madežev Sonnenscheinu in tako je Sonnenschein postal na nek način prvi slikarjev pokrovitelj. Njegov stanodajalec je naročil dva portreta pri Munkácsyju in enega za neko podjetje, čeprav so mu slednjega ukradli v dveh dneh. Naslednje leto je ustvarjal v nekdanji Huzarski hiši, katere žal prav tako zaprto lokacijo si danes lahko ogledate na številki 3 Károly körút.

Nemiri leta 1866 v Budimpešti

Čeprav se je od leta 1865 vedno bolj oziral v tujino, se je vedno vračal v Budimpešto. Prvič leta 1866, ko so ga v bolnišnici Rókus rešili pred nevarnostjo popolne slepote. Takoj ko je slikar lahko zapustil bolnišnico, je bil večkrat gost v Kavarni Kammon (Ulica Kossutha Lajosa 3, nekdanja Horváthova hiša), kjer je skupina prijateljev, Kammonov krog, pridno gradila Munkácsyjevo podobo v takratni javnosti.

Eden od zloveščih dogodkov njihovega bivanja je bil, da so se nekega večera, ko so odšli iz kavarne, začeli igrati z zvonci na hišnih vratih. Na Munkácsyjevo žalost je pozvonil na kazenskega sodišča, da je lahko izkusil, kakšna je bila noč v zaporu. Ure, preživete na kamnitem trgu stare mestne hiše, so bile odličen navdih za Žalujočo hišo in Nočne potepuhe. njegovemu delu.

Slavljen kot umetnik v prestolnici

V kasnejših letih je bil Pariz bolj njegov dom kot Budimpešta, vendar je prestolnico obiskal kot svetovno znani umetnik. Takrat se je običajno vračal v domovino z najnovejšimi mojstrovinami ali s kakšnim uglednim tujim podjetjem, kjer so ga praviloma pričakali slovesno.

Med temi obiski ne moremo izostaviti poletja 1879, ko je skupaj s svojimi uglednimi francoskimi znanci prevzel nekdanji Margaretin otok. Večer so začeli ob lučkah in melodijah ciganske in vojaške godbe pred Nádorlakom, na koncu pa z Munkácsyjem popili pijačo v restavraciji na Alsószigetu. Svetlo, dobrodelno praznovanje je bilo organizirano v korist svojcev potopljene francoske vojaške ladje. To je tudi izraz njihove hvaležnosti za podporo, ki so jo Francozi izkazali žrtvam poplav v Szegedu.

Čeprav so s festivalom leta 1979 postavili visoko letvico, so jo leta 1882 vseeno presegli, ko je slikar doma predstavil delo Kristus pred Pilatom. Takrat so Munkácsy praznovali več dni, s številnimi slavnostnimi večerjami in kosili med najpomembnejšimi ljudmi v mestu. Na zabavi v kostumih v stari Umetniški dvorani, kjer je bila slika razstavljena, se je umetnik pojavil v Rubensovi maski.

Zatem se je z več mojstrovinami vrnil v Budimpešto, udeležil se je otvoritve operne hiše, obiskal je tudi atelje Árpáda Fesztyja na Bajzi, dokler leta 1896 končno ni zapustil pariškega ateljeja. Nazadnje je ostal v hotelu Pannónia in se vrnil domov na praznovanje tisočletnice. Njegovo zdravstveno stanje takrat ni bilo dobro, vendar je še vedno večkrat na dan hodil v Ecce Homo. v paviljon svojega slikarstva, da bi še dodatno izpopolnil novo predstavljeno delo.

Munkácsyjeva zadnja pot v Budimpešto

Čeprav je Munkácsy umrl v Nemčiji, je bil pokopan na pokopališču v ulici Fiumei. Njegova krsta je prispela na Madžarsko iz Endenicha 6. maja in so jo z peš spremstvom prenesli od zahodne železniške postaje do Műcsarnoka. Ob 23. uri so slikarji, kiparji in študenti umetnosti vzeli bakle in z Munkácsyjevo vdovo odšli proti pogrebišču.

Takrat so povsod po mestu plapolale črne zastave. Na obeh straneh ulice se je množica, zavita v temo, postavila v vrsto za sprevod. Predstavniki umetnikov so tako kot na dan pogreba, 9. maja, stražili okoli krste, postavljene v mrtvašnici.

Tistega dne, do koder je seglo oko, se je na poti pogrebnega sprevoda gnetla množica žalujočih. Pogrebni avto je bil okrašen s tulipani in palmovimi vejami, pot pa je tlakovala z meči oborožena univerzitetna mladina, baklonoše in trobentači. Za vedno so se poslovili od njega ob nežnem majskem sončnem zahodu.