Čokoladni zajčki in sovjetske kolonjske vode: Velika noč v socializmu

Tako kot je Božiček od leta 1945 postal dedek Mraz in božič borov praznik, je komunistična ideologija skušala tudi versko vsebino velike noči oblikovati po svoji podobi.

Velika noč v Rákosijevi dobi

Od druge polovice štiridesetih let 20. stoletja, z nastopom Rákosijeve dobe, so se poskušala dosedanja verska izročila potisniti v ozadje ali celo prepovedati, to obdobje pa bolj povezati s praznovanjem začetka pomladi.

Namesto običajev, povezanih s krščanstvom, so bili v ospredju posvetni dogodki, nemalokrat so bili za ta konec tedna na sporedu pionirske inavguracije, kulturna srečanja in športne prireditve, zaradi odsotnosti praznika pa je vernikom zmanjkalo časa za udeležbo na cerkvenih obredih.

Zaostali niso niti poganski običaji, povezani z začetkom pomladi in rodovitnosti, kot sta zalivanje in kupovanje kuhanih jajc in šunke, niti prihod zajčka, ki je otroke sprva presenetil z drobnimi priboljški, z umirjanjem socializma pa so se začeli uveljavljati različni čokoladni zajčki.

Na poti do čokoladnih zajčkov

Čeprav se odnos do praznika po letu 1956 ni bistveno spremenil, so velikonočni ponedeljek spet razglasili za dela prost dan in dovolili velikonočne procesije, a le okoli cerkva.

Kljub temu v ospredju še vedno ni bilo Kristusovo vstajenje, temveč bolj spodbujanje socialistične blaginje: časopisni stolpci so redno objavljali, koliko šunke, tort in kolonjske vode so ljudje kupili, zanemarjeno pa ni bilo niti oglaševanje pestre ponudbe čokoladnih zajčkov.

Barvanje jajc, sirni štangli in poceni kolonjska voda

Ko je verski pomen zbledel v ozadje, je kropljenje dobilo večji pomen, saj je vzdušje praznika oblikovala dolgoletna tradicija. Dekleta so jajčka navdušeno namakala v barvo, nato pa jih zavila v nogavice in okrasila z vzorci listov.

Seveda ni izostala niti čakalnica za goste: vodoljube so poleg tort pričakali sirovi štangli in jaffa sirup, starejši pa so bili deležni tudi alkohola, zaradi katerega je bilo kar nekaj nesreč in bolezni.

Že takrat so bile zelo priljubljene ustvarjalne, domiselne zalivalne pesmi, med katerimi so bile najbolj priljubljene rime »Traktor brni, plug orje, / Tovariš, lahko zalivam?« in »Tvoj obraz je lep, tvoje oči so očarljive, danes me zalivaš, János Kádár« sta odsevala ideologijo tistega časa.

Medtem ko se je tradicija polivanja z vedri vode, ki je bila še vedno priljubljena na podeželju, oglaševala na naslovnicah revij, so bile cenene kolonjske vode bolj priljubljene v mestih. Priljubljene so bile na primer Opera, Gyöngyvirág in Lavender, ki se tržijo na Madžarskem, ali močna sovjetska dišavna bomba, Krasznaja Moszkva, a bolgarsko vrtnično olje in drugi pačuliji so pristali tudi na laseh deklet.

V zameno so fantje prejeli vezena jajčka, ki jih je sčasoma nadomestila serija čokoladnih jajčk, ki so bila na voljo v vedno večjem številu dizajnov.