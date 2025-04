5 okroglih cerkva po vsej državi, ki bi jih moral vsak videti vsaj enkrat

V šopek smo zbrali cerkve z različnih koncev države, ki jih zaradi okrogle osnove imenujemo okrogle cerkve. Če iščete res posebne atrakcije, jih vsekakor obiščite!

Okrogla cerkev Öskü

Rotunda Öskü stoji na hribu v gorovju Bakony kot srednjeveška kmečka krona. V nasprotju z imenom cerkve njena ladja pravzaprav ni krožna, temveč ovalna. Nekateri domnevajo, da je šlo morda za rimski stražni stolp, drugi domnevajo, da gre za turško mošejo, bolj verjetno pa je, da je bila, tako kot druge okrogle cerkve pri nas, tudi tista v Ösküju zgrajena v 11. stoletju, s stožčasto streho namesto današnje kupolaste rešitve. Cerkev, posejano z drobnimi okenci, ki se dviga nad vasjo, je sredi 19. stoletja zgradila tamkajšnja katoliška skupnost, ko je zgradila svojo župnijsko cerkev v klasicističnem slogu. Stavba v obliki gobe je od takrat delovala kot kapela, njen železni ključ iz 15. stoletja pa je zdaj shranjen v muzeju Veszprém.

8191 Öskü, ulica mošeje

Okrogla cerkev Kallósdi

Položno gričevje Zalske županije varuje naselje Kallósd, ki šteje le sto prebivalcev in v katerem stoji nacionalno pomembna cerkev sv. Ane. Okroglo cerkev, ki se dviga na vrhu hriba, je težko spregledati; Že od daleč se vidi njegova vitka oblika, ki se dviga v nebo, kar idilično naredi spomladanski pogled na cvetoče rdeče slive. Pomen cerkve je v tem, da je ena izmed pomembnih predstavnic okroglih cerkva Árpádove dobe. Romanska cerkev, verjetno zgrajena v 13. stoletju, je pokrita z zvonasto streho, njen vitki stolp pa se vleče proti nebu. Njen vhod je obrnjen proti jugozahodu, njen edini okras pa je oltarna slika z istoimensko podobo cerkve.

8785 Kallósd, Kossuth Lajos u. 25.

Reformirana okrogla cerkev

Reformirana okrogla cerkev v središču naselja velja za največjo reformirano okroglo cerkev v Evropi in tudi simbol Szilvásvárada. Snežno bela cerkev, zgrajena med letoma 1837 in 1840 v ljudskem klasicističnem slogu, nosi ime po egerskem arhitektu Ferencu Povolnyju in vaškem posestniku grofu Miklósu Kegleviču. Nenavaden razgled daje tudi njegova okrogla oblika, velikost, vhod s štirimi stebri in posebno urejena notranjost, obdana s stebri. Obiski so možni v času cerkvenih obredov.

3348 Szilvásvárad, Aradska cesta mučenikov 33.

Okrogla cerkev Balatonfüred

Rimskokatoliška okrogla cerkev, zgrajena v 19. stoletju v klasicističnem slogu, se nahaja v središču mesta Balatonfüred, v starem zdraviliškem naselju, le na dosegu roke od promenade Tagore. Cerkev so začeli graditi leta 1841, njena posvetitev pa je bila junija 1846, pri kateri je sodeloval tudi Ferenc Deák. Sliko na glavnem oltarju cerkve je ustvarila Avstrijka Henriette Kärling, ki prikazuje srečanje Jezusa Kristusa in Samarijanke. Cerkev je bila leta 1988 obogatena z orglami, ob 150-letnici pa sta bili prenovljeni tako njena zunanjost kot notranjost.

8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 1.

Okrogla cerkev Esztergom (župnijska cerkev svete Ane)

Gradnja okrogle cerkve v Esztergomu ali drugače znane kot župnijska cerkev sv. Ane se je začela leta 1828 in je bila dokončana leta 1837. Gradnja rimskokatoliške cerkve v klasicističnem slogu se je začela po načrtih Jánosa Packha na pobudo kneza primasa Sándorja Rudnaya. Cerkev, ki velja tudi za manjšo repliko esztergomske bazilike, ima popolnoma krožen tloris, njen glavni vhod pa krasi široko stebrišče z marmornim stopniščem, ki ga varujeta dva mogočna kipa angelov. Glavni oltar cerkve je delo Jánosa Mihályja Hesza, v cerkvi pa je mogoče videti tudi srebrni model stavbe.

2500 Esztergom, trg Rudnaya Sándorja