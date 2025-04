7 odličnih podeželskih kavarn, v katerih se je vredno ustaviti na skodelico kave

Tokrat vam priporočamo odlične podeželske kavarne, kjer se morate med spomladanskim oddihom ali izletom ustaviti na skodelici odlične kave.

Rokusch, Pécs

Rokusch je decembra 2018 našel dom v osrčju univerzitetnega mesta Pécs. Mladostno vzdušje gre z roko v roki s čisto notranjostjo in je svež barvni pridih v džungli panelov, ki obdaja kavarno. Mladostna energija se združuje tudi s profesionalnim pristopom: tukaj vas čakajo odlične kave, hrana in pijača, ki je ni mogoče okusiti nikjer drugje v mestu, gostoljubnost in strast do kave. In pika na i je, da je skoraj vse domače, od kole do granole, rastlinskega mleka in nebeških tort.

7624 Pécs, ulica Rókus 7.

Kavne brke, Győr

Zabavno poimenovana Kávébajuszt, ki se nahaja na naslovu 4 Bécsi kapu tér, velja za prvo specializirano kavarno v Győru. Po prijetnem sprehodu ob reki se splača ustaviti na skodelici kave, trenutek počitka in celo okusno torto. Na njihovem jedilniku so tudi posebne dobrote, kot je sivkina sirova torta, ki jo lahko v hladnejših dneh pospremite z odličnim espressom, matcha lattejem ali celo vročo čokolado.

9021 Győr, Trg Dunajskih vrat 4.

Modam Specialty Coffee, Szombathely

Vsekakor se splača prečkati državo in obiskati okrožje Vas zaradi odlične specialitete kavarne v Szombathelyju. V kavarni Modam Specialty Coffee, kjer so dovoljeni tudi psi, vas čakajo čisto vzdušje ter hrana in pijača, ki bosta pomirili oči in brbončice. Obiščite ta kraj, če iščete nepozabno gastronomsko izkušnjo, če iščete brunch, če iščete družinam prijazno vzdušje in seveda če iščete brezhibno kavno izkušnjo.

9700 Szombathely, ulica Kőszegi. 4.

Z vami v celoti, Székesfehérvár

Dolgoletne sanje so se uresničile decembra 2023, ko je Veled Teljes v Székesfehérvárju na široko odprl svoja vrata. Poleg gastronomske izkušnje lahko uživate tudi v programih v zajtrkovalnici, ki ponuja posebne kave, čaje in odlične brunche. Veled Teljes, oživljen s srcem in dušo, je nepozabna točka v mestu, pa naj gre za pecivo, zajtrke, ki hranijo telo in dušo, ali odlično kavo.

8000 Székesfehérvár, ulica Ady Endre 6/A

Kavarna in bar Kis ziget, Eger

Vabljiva kavarna in bar Kis sziget je osvežujoč barvni pridih mestu Eger in okoliškim večnadstropne hišam. Ta prijeten majhen kraj bi lahko celo imenovali otok miru: družinsko vzdušje, fantastična hrana in pijača, prijaznost, srčno gostoljubje in seveda zadovoljni gostje polnijo kavarno. Ob lepem vremenu se splača usesti na teraso in uživati v pecivu in prigrizkih, pa tudi v odlični kavi in široki paleti kavnih napitkov, med katerimi bo zagotovo težko izbrati samo enega.

3300 Eger, ulica Kertész 42.

Kavarna Frida, Debrecen

V kavarni Frida, ki je svoj dom našla v Debrecenu, vas sladki in slani zajtrki, kraljevski brunchi in seveda posebne kave vabijo k odlični gastronomski izkušnji. Na jedilniku so listnato testo in različne jedi iz jajc, če pa jih obiščete v času kosila ali večerje, vam bodo postregli z mehiškimi jedmi in skodelico odlične kave. S prihodom toplejših pomladnih dni in poletne vročine se lahko osvežite z ledeno mrzlimi in osvežilnimi kavnimi napitki, affogatom, espresso-pomarančo in espresso-tonikom.

4024 Debrecen, Kossuthova ulica 8.

Antična kavarna in čajnica, Szeged

Če obiščete sončno mesto Szeged in bi si zaželeli kave, vsekakor obiščite edinstveno Antique Café & Tea. V Antiqueu, kjer ponujajo odlične specialitete kave, ne smete zamuditi peciva in slaščic, ki so ob kavi nepogrešljive, vendar to velja tudi za matcha čaje. In če le morete, si privoščite odlično kavo na terasi, obsijani s soncem.

6722 Szeged, avenija Petőfi Sándor 39