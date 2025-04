Balaton Easter Egg Park je dodal spektakularno atrakcijo

Trg herojev v Tapolci se je znova odel v velikonočno okrasje, najnovejše presenečenje jajca velikana umetnice Judit Varjas pa je debitiralo tudi v prijetnem parku jajc Tapolca.

Vezena jajca velikanka, ki si jih lahko ogledate v Jajčnem parku Tapolca, so že leta posebna atrakcija, za veliko noč pa domača umetnica in rokodelka Judit Varjas mesto znova popestri z novim jajčkom.

Umetnica že 2 leti obdaruje mesto s svojimi čudovito naslikanimi, skoraj dva metra visokimi deli, in medtem ko je prej na ogromnem jajcu oživela podoba mesta, je bila letos izbrana bolj verska tema, Jezusovo vstajenje.

Poleg posebnih umetnin vas čaka še veliko drugih velikonočnih okraskov, med drugim tunelček iz vezenih jajčk in okraski, ki so jih izdelali otroci. Tapolca Egg Park, ki se nahaja v parku ob avtobusni postaji, obiskovalce pričakuje do 28. aprila.