Od gradu do vrta tulipanov: 6 znamenitosti, ki jih morate odkriti v Csákváru in njegovi okolici

Csákvár in njegova okolica, obdana z morjem čudovitih znamenitosti, ponujata dovolj raziskovanja za več dni. Če želite med spomladanskim izletom obiskati zaklade naselja, poleg naslednjih lokacij občudujte njegove cerkve, muzeje in spominske hiše ter naravne znamenitosti!

Grad Esterházy

Grad Esterházy v Csákváru po vzoru gradu Esterházy v Fertődu se je začel leta 1778. Grad je bil zgrajen v poznem baročno-rokokojskem slogu po načrtih Jakaba Fellnerja. Po potresih v letih 1810-1814, ko je postala nenaseljena, so jo prezidali v klasicističnem slogu po načrtih Charlesa Moreauja. Stavba se od leta 1954 uporablja kot bolnišnica, danes pa deluje kot Inštitut Csákvár okrožne bolnišnice sv. Jurija Fejér, zato stavba ni odprta za javnost. V grajskem klasicističnem angleškem parku je še danes mogoče videti primerke nekoč na stotine drevesnih vrst, med njimi sredozemske borovce, pa tudi več sto let stare kostanje in platane.

8083 Csákvár, Grajski park 1.

Lovska kapela svetega Frančiška

Lovsko kapelo svetega Frančiška lahko prosto obiščete kadarkoli v letu, na osamljenem mestu v parku gradu Esterházy v gozdu Allé. Prvotno ime stavbe je bilo Turški stolp in je bila dokončana leta 1797 za ženo Jánosa Esterházyja ob Aninem dnevu. Bogato okrašeno osmerokotno počivališče, ki spominja na turško stavbo, se kot lovska kapela omenja že od 60. let 19. stoletja. V tem času je bila stavba že predelana, njena okna v spodnjem nadstropju so bila zazidana, polmesec, ki je krasil streho, pa je bil zamenjan s križem. Stavba je utrpela spremembe stoletij in je bila prenovljena v poznih 1900-ih.

8083 Csákvár, gozd Allé

Vzorčno mesto Mini-Csákvár na dvorišču slaščičarne Csuta

Vzorčno mesto, ki je svoj dom našlo na dvorišču slaščičarne Csuta, je delo Mihályja Dornyija, ki živi v naselju in ga mnogi občudujejo. Zbirka, ki se od leta 2004 vsako leto dopolnjuje z novimi modeli, zdaj vključuje znamenite znamenitosti in zgradbe mesta Csákvár ter grad Neuschwanstein v Nemčiji. Če ste jih že občudovali v naravni velikosti, se splača v vzorčnem mestu poiskati grad Esterházy, smodniški stolp, Gesznerjevo hišo, pa tudi tri mestne cerkve. Vzorčno mesto lahko obiščete v času obratovanja slaščičarne, vendar je to dobra priložnost, da svoj obisk povežete s kavo in piškoti.

8083 Csákvár, Kossuth u. 20. | Spletna stran

Gesznerjeva hiša

V parku gradu Esterházy, ki ga obdaja nekdanja grofovska posest, se skriva tudi hiša Geszner. Veliko romantike in idile obdaja hiša na obali jezera, zgrajena na temeljih nekoč tu stalega mlina, ki danes deluje kot center in razstavni prostor Naravovarstvene javne fundacije Pro Vértes. Na mestu Gesznerjeve hiše je leta 1792 stal vodni mlin Gurdi, na njegovih temeljih pa je bila zgrajena hiša, poimenovana po švicarsko-nemškem pesniku, ki se uporablja kot knjiga in galerija slik. Poleg naravoslovne razstave v hiši se splača obiskati in si ogledati tudi park, kjer vas čakajo naravoslovna pot, številne rastlinske vrste in nenazadnje mirno vzdušje.

8083 Csákvár, ulica Kenderesi 033/7 ur. | Facebook

Smodniški stolp

Smodniški stolp Csákvár velja za edinstveno zgradbo po vsej Evropi, ki je bila verjetno zgrajena v 19. stoletju, čeprav je na voljo malo podatkov o njegovem izvoru. Stavba, ki je pod spomeniškim varstvom, se nahaja nedaleč od parka gradu Esterházy. Dvonadstropna, snežno bela stavba, okrašena s koničastimi ločnimi odprtinami na dnu, je morda zaradi kukal v zgornjem nadstropju delovala kot nekakšen stražni stolp. Njegovo ime najverjetneje izvira iz dejstva, da so ga nekoč uporabljali za shranjevanje smodnika.

TulipGarden Csákár

Če želite, da bo vaše spomladansko potovanje v Csákvár in njegovo okolico res smiselno in nepozabno, obiščite TulipGarden Csákvár, ki se ponaša z več sto tisoči tulipanov. Tu vas čakajo dišeče hijacinte in tulipani v tisočerih barvah ter seveda doživetje nabiranja polnih košar pisanega pomladnega cvetja. Utrujene od obiranja cvetja čakajo okrepčila in pecivo, a pogled na morje cvetja bo zagotovo poplačal ves trud. Če je vreme naklonjeno nabiranju cvetja, se splača preveriti aktualne delovne ure in informacije o cvetenju na Facebook strani vrta.

8083 Csákvár, Zöldhegy | Facebook