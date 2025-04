5 nepogrešljivih spomladanskih pohodniških točk in zanimivosti v Salgótarjánu in njegovi okolici

Salgótarján s svojo edinstveno atmosfero, posebnimi stavbami in naravnimi zakladi ponuja številne zanimivosti.

Muzej Bela Dornyay

Muzej Dornyay Béla je odločilna kulturna ustanova v Salgótarjánu, ki že od leta 1959 služi ohranjanju preteklosti in umetniških vrednot mesta in regije. Na sedanji lokaciji, v stavbi, ki jo je zasnoval Géza Magyar, sprejema obiskovalce od leta 1980. Muzej, poimenovan po priznanem mestnem lokalnem zgodovinarju in učitelju, predstavlja zgodovino, etnografijo, arheologijo, likovno umetnost in literarno zgodovino okraja Nógrád s stalnimi in občasnimi razstavami. Njegov poseben del je rudarska zbirka, katere eden najzanimivejših elementov je prvi madžarski naravni podzemni muzej rudarstva, ki je nastal v prostorih nekdanjega delujočega rudnika.

Poleg stalnih razstav vas čakajo tudi vznemirljive občasne razstave, med katerimi je to pomlad Gyula Derkovits, ef. Ogledamo si lahko dela Istvána Zámbója in nagrajenih umetnikov Príma iz okraja Nógrád.

3100 Salgótarján, Muzejski trg 2.

Hostel Karancs

Hotel Karancs v Salgótarjánu stoji visoko kot ikonična, a zapuščena stavba v središču mesta – strašen spomenik preteklih časov. Pred natanko 61 leti, 5. aprila 1964, so odprli sodoben hotel, ki je z restavracijo, kavarno in barom hitro postal središče mestnega družabnega življenja. Hotel Karancs je bil v svojih najboljših časih, bil je prizorišče maturantskih slovesnosti, razrednih srečanj in konferenc, v njegovih zidovih pa je potekalo živahno kulturno in društveno življenje. A na prelomu tisočletja je začela propadati: leta 2002 so jo dali na dražbo in od takrat – čeprav se je veliko govorilo o novem začetku – stoji prazna in prepuščena svoji usodi.

Njegovi razpadajoči zidovi in tihe dvorane danes vzbujajo nostalgijo in radovednost mimoidočih, ki čakajo, da ta hotel duhov, ki je nekoč dominiral mestni pokrajini, spet oživi.

grad Salgo

Grad Salgó, ki se dviga nad mestom, je spomladi še posebej idilična destinacija, naj gre za lagoden sprehod ali resnejši izlet. Grajske razvaline, ki ležijo na 625 metrov visokem vrhu Medveškega pogorja, obkrožene z gozdovi, segajo v 13. stoletje. Zgrajena je bila v 19. stoletju in je bila stoletja priča razburljivim zgodovinskim dogodkom. Potem ko je bila v lasti družine Szécsényi, je prišla v roke Čehom, nato pa so jo po turškem uničenju dokončno razstrelile avstrijske cesarske čete. Grad, do katerega pridemo po avanturističnih, atmosferskih poteh, še vedno ponuja čudovito panoramo, geološka učna pot pa vodi od ruševine, preurejene kot razgledišče leta 1938, do bližnjega Kis-Salgója, od koder lahko uživamo v 360-stopinjski panorami.

Hazarski riolitni tuf

V mejah naselja Kazár, ki se nahaja nekaj kilometrov od Salgótarjána, se skriva nenavaden prizor, ki ga lahko odkrijete v okviru izleta. Tukaj najdeno 20 milijonov let staro erozijo riolitnega tufa, edinstveno v Evropi, je mogoče najti le na šestih mestih na svetu. Zaščitena naravna vrednota je nastala iz prahu, ki je izbruhnil na površje med vulkanskim izbruhom gorovja Mátra in postal skala, ki pokriva površino enega hektarja. Najvišjo točko te posebne naravne tvorbe lahko dosežete po poševnem gozdnem sprehodu, po katerem je vredno obiskati rudniško jezero nad naseljem in izvir potoka Aranyos, preden se vrnete v Kazár.

Opazovalni in predstavitveni observatorij Urania

Na eni najvišjih točk v mestu vas čaka izjemno doživetje, saj je tukajšnji observatorij Gedőcz-tető razburljiv program za mlade in starejše, tako v smislu širjenja znanja kot zabave. V strokovno zasnovanem prostoru si lahko obiskovalci ob prikazih teleskopa v različnih povečavah ogledajo kraterje na Luni, planete, galaksije v vesolju in številne druge zanimivosti zvezdnega neba, med ogledom pa se lahko seznanijo tudi z najnovejšimi dosežki astronomije in raziskovanja vesolja. Za obisk je potrebna predhodna prijava.

3100 Salgótarján, Gedőci u. 32.