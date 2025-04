5 čudovitih jezerskih mest za prijetne spomladanske sprehode

Spomladi narava oživi, obale pa postanejo še posebej čarobne. Če želite čas preživeti v mirnih, prijetnih krajih stran od mestnega vrveža, potem odkrijte ta naselja, kjer je sprehod prava osvežitev.

Veresegyház

Na dosegu roke od Budimpešte, le 25 kilometrov stran, lahko najdemo tako romantične pokrajine, kot je naravoslovna pot jezer Veresegyháza, ki jo lahko raziščete na dveh različnih dolžinah poti. Jezera Veresegyháza sestavljajo tri jezera: jezero Pamut, jezero Ivacsi in jezero Malom, ki od pomladi do jeseni sijejo v posebno lepem, zelenem okolju. Ob obrežju treh jezer poteka naravoslovna pot s 13 postajami, med hojo po kateri lahko srečamo divje race, želve, orhideje in celo sladkovodne meduze. 4880 metrov dolgo pot lahko prehodite po dveh poteh: mali krog prehodite v 2-2,5 urah, veliki krog pa v 4-4,5 urah.

Gymro

Le 30 km od Budimpešte se nahaja prijetno zdravilišče ob jezeru Gyömrő. Terme so zelo priljubljena točka ne le med domačini, kar ni čudno, saj obiskovalce privabljajo s čisto vodo in slikovito okolico. Jezero napajajo naravni izviri, njegova peščena obala pa je idealna za dolge sprehode in popolno sprostitev. Spa območje ponuja številne ugodnosti, kot so restavracije, okrepčevalnice in športna igrišča, zaradi česar je prijetna zabava za vse starosti. Jezerske terme gostijo različne dogodke skozi vse leto, ki še dodatno obogatijo vaša doživetja tukaj.

Ostriti

Na dosegu Balatonskega gorja, med Monostorapátijem in Tapolco, leži majhno naselje Hegyesd z očarljivim rudnikom. Ko se je nekdanji kalnik izsušil, so v šestdesetih letih 20. stoletja na tem območju začeli kopati dolomit, po prenehanju rudarjenja pa je tu ostala 8-10 metrov globoka jama, ki jo je z leti počasi polnila pronicajoča kraška voda. To je postalo rudarsko jezero Hegyesdi, ribiški raj s kamini, klopmi, mizami in umivalnikom na obali.

Orfű

Kraška voda, ki je privrela na površje ob severnem vznožju južnega čezdonavskega gorovja, je rodila sistem umetnih jezer Orfű, katerega največji člen je Pécsi jezero. Poleg odlične kakovosti vode in prijetnega jezera obiskovalce čakajo nogometno igrišče, mini golf, igrišča za odbojko na mivki in igrišče. V parkovnem okolju lahko vsak najde kaj početi, če pa si želite le sprostitve, je ta idilična lokacija kot nalašč tudi za to.

Banka

Za mnoge je to ljubko jezerce v okrožju Nógrád znano po festivalu Bánkitó, vendar se ga splača obiskati tudi spomladi, saj je jezero Bánki čudovito, obala je ponekod peščena, ponekod travnata, na pomolu pa so klopi za kopalce. Poleti se lahko odpravite na plažo le na določenih mestih, da ne motite ribičev. In če vam bo po celem dnevu na plaži prijalo, se lahko prijetno sprehodite okoli jezera.