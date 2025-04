4 fascinantni muzeji po vsej državi za ljubitelje starodobnih in klasičnih avtomobilov

Tokrat smo za vas v en šopek zbrali domače muzeje veteranov in starodobnikov z osupljivimi zbirkami. Če je nekaj gotovo, je to, da ne bo všeč le avtomobilskim navdušencem.

Muzej starih avtomobilov, Kiskörös

Dragulji preteklosti, zaprti v avtomobilih, se vrstijo drug za drugim v veličastnih prostorih Muzeja starih avtomobilov v Kiskőrösu. Poleg štirikolesnih starodobnih čudes ne manjka starih motociklov, ki tako kot avtomobili pričakajo obiskovalce, ki jih pridejo občudovat v brezhibnem stanju. Zbirka in z njo muzej sta nastala iz strasti, kjer se lahko ljubitelji avtomobilov med drugim sprehodijo med modeli Ferrarijev, Lotusov, Porschejev, Mercedesov in Packardovih. O življenjskih izkušnjah, ki ste jih pridobili v muzeju, ki je odprt ob koncih tedna, lahko razpravljate celo v muzejski kavarni.

6200 Kiskőrös, ulica Petőfi Sándor 101.

365 Oldtimer Museum, Budimpešta

V prestolnici je III. Muzej starodobnih avtomobilov, sestavljen iz več kot 40 posebnih avtomobilov, pričakuje avtomobilske navdušence na Bécsi út v 2. okrožju in pokriva nič manj kot 2000 kvadratnih metrov. Obisk je možen skozi vse leto. Razstava, ki se spreminja vsako četrtletje, bogata in raznolika zbirka se ponaša tudi s tremi avtomobili, od katerih obstaja le eden na svetu. Med ekskluzivnimi deli na razstavi so modeli, kot sta Renault Skiff Labourdette Carrose in tovornjak Ford Model T iz leta 1926. Razstava vključuje tudi kinodvorano, kjer lahko obiskovalci dobijo vpogled v zgodovinski razvoj madžarske avtomobilske proizvodnje v zadnjih 100 letih.

1034 Budimpešta, ulica Szépvölgyi 11.

Muzej starodobnih avtomobilov Németh, Bugyi

Muzej veteranskih avtomobilov, ki mu v Evropi ni para, je odprl svoja vrata v mestu Bugyi v imenu muzeja veteranskih avtomobilov Németh. Edinstvena zbirka vozil ne le ohranja, ampak tudi predstavlja vozila iz druge svetovne vojne. Proizvajala je starodobne avtomobile in vozila vse do druge svetovne vojne, na veliko veselje ljubiteljev avtomobilov in zgodovinskih navdušencev. Posebnost muzeja je tudi ta, da je vsak kos vznemirljive razstave, ki trenutno obsega več kot petdeset avtomobilov, več kot dvajset motociklov, parne stroje in tri letala, funkcionalen. Razstavljena vozila vključujejo modele znamk Daimler, Bugatti, Rolls Royce, Panhard et Levassor, Amédée Bollée, Jaguar in Studebaker.

2347 Hlačnice, Tržnica

Muzej avtomobilov in motorjev Kaáli, Dörgicse

Od leta 2020 obiskovalce Dörgicseja, ki se nahaja na severni obali Blatnega jezera, pričakuje pravi raj za starodobne avtomobile, zahvaljujoč muzeju avtomobilov in motorjev Kaáli. Nikjer drugje v državi ni našlo doma toliko madžarskih motociklov kot tukaj, le na dosegu roke od Blatnega jezera. V kolekciji 140 posebnih kosov se eno za drugim vrstijo vozila, ki spominjajo na otroštvo in jih pogosto vidimo le v revijah – tu pa zasijejo v svojih pravih barvah. Med avtomobili, ki v svetu veljajo za redke, je mogoče najti tudi številne poslastice, ki jih je mogoče videti le pri nas.

8244 Dörgicse, Csörgőfa u. 33/2.