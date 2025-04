Najlepši gradovi naše dežele vas pričakujejo s posebnimi pomladnimi programi

S prihodom pomladi narava oživi in življenje zaživi med zidovi gradov. V sklopu programa Spring Zsongás obiskovalce pričakujejo najlepši madžarski gradovi in trdnjave z razburljivimi družinskimi in športnimi programi, ustvarjalnimi aktivnostmi, kulturnimi dogodki in nenavadnimi doživetji! (x)

Edinstvene razstave in živalski dobri trenutki

Eden od razburljivih spomladanskih dogodkov v dvorcu Szántódpuszta je velikonočni dan dobrega gradu živali 19. aprila, kjer živalski vrtovi, jahanje in obrtne dejavnosti zagotavljajo nepozabno družinsko rekreacijo. Tam bodo 19. aprila odprli fotografsko razstavo Lászla Almásyja: Vožnja v Sudan, ki bo obiskovalce popeljala na eksotično potovanje.

Velikonočna doživetja in družinska rekreacija

Tudi grad Festetics v Keszthelyju ponuja veliko razburljive ponudbe: med 18. in 21. aprilom program Velika noč na gradu ponuja naloge, ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave in konjeniške programe za mlade in starejše. Razburjenje je vse večje na dogodkih Grajski zločin, kjer lahko zainteresirani 26. aprila in 24. maja sodelujete v interaktivni detektivski igri.

Organizatorji pripravljajo tradicionalni velikonočni program 21. aprila na gradu Károlyi v Füzérradványju. Prav tako 2.–3. Med 15. in 17. uro zainteresirane čaka dogodek z naslovom Skrivnosti dreves, na katerem se lahko obiskovalci približajo lepotam narave. Program bo vključeval naravoslovno vzgojo in zabavna predavanja o svetu dreves, hkrati pa bo predstavil rastišče največjih, najstarejših in najlepših dreves ter pomen njihovega ohranjanja.

Eden od vrhuncev dogodka bo fotografska razstava z naslovom Drevesa pripovedujejo zgodbe – dendrološko potovanje na Madžarskem, ki opeva delo fotoreporterja Mártona Kállaija, dobitnika velike nagrade Andréja Kertésza in predstavlja najbolj znana drevesa naše države. Poleg vsega tega doživetja v bližini narave kronajo še atmosferični glasbeni programi!

2. maja med 16. in 18. uro organizatorji na dvorišču kavarne pripravljajo program Glasbena terasa pod drevesi, kjer bodo lahko tisti, ki bodo kupili kombinirano vstopnico, uživali v melodijah in dobri zabavi ob kozarcu šprica ali limonade. 3. maja bo od 19. ure dalje na oder stopila Varga Livius Show Band. – zagon in dobre vibracije so zagotovljeni!

Navajanje zgodovinske preteklosti in čajanka

Grad Tisza v Gesztu ponuja posebno sprostitev za ljubitelje dogodkov, ki spominjajo na preteklost: 19. Čajno popoldne z grofico Ilono Tisza, kjer lahko obujajo skrivnosti preteklosti z intimnimi zgodbami in okusnimi čaji. 26. aprila bo na dogodku z naslovom “Vendégségben Tisza Ilonaál” povabljen gost Kálmán Teleki.

Večer z baklami in športne možnosti

Grad Festetics v Dégu, puščava Kamalduli v Majku in grad Sirok poskrbijo, da bodo velikonočni prazniki nepozabni s posebnimi možnostmi za preživljanje prostega časa. Obiskovalci lahko izbirajo med tekom okoli jezera, pohodništvom po gozdu, vožnjo z vlakom, čolnarjenjem in ročnimi možnostmi, medtem ko grad Sándor–Metternich v Bajni pričakuje tiste, ki uživajo v nočnih doživetjih s čarobnim večerom z baklami in ogromnim kresom 30. aprila.

Tudi ljubitelji športa ne bodo ostali brez programov: 19. aprila se bo v Ljubljani odvijala akcija Tečemo! dogodek in Tek od gradu do gradu 31. maja ponuja možnost aktivne rekreacije.