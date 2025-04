Dan na prostem: 7 prijetnih mest za piknik v Budimpešti in okolici

Budimpešta in njena okolica sta polni čudovitih zelenih površin, kjer lahko najdete popolna mesta za piknik. Naj gre za senčne poti ali travnike ob vodi, lahko vsak najde idealno lokacijo za prijetno rekreacijo na prostem.

Jez Kopaszi

BudaPart, ki velja za najnovejšo četrt prestolnice, in jez Kopaszi, ki ga neguje, čakata tiste, ki si želijo napolniti baterije v naravi z neštetimi oblikami sprostitve. Vodna gladina, ki meji na jez z desne in leve strani, ter drevesa, ki se nagnejo nad vodo, so odlična priložnost za pobeg od mesta, pa tudi za intimen piknik. Če želite ujeti čudovit sončni zahod, je vredno piknik vzeti za konec dneva.

Gozdni park Tököl

Gozdni park Tököli je ena izmed najbolj priljubljenih pohodniških destinacij na otoku Csepel, ki privablja obiskovalce s svojimi raznolikimi naravnimi bogastvi in mirnim okoljem. Senčni gozdovi, jase in naravne poti so odlična priložnost za pohodništvo, šport ali celo družinski piknik. Dobra novica je, da je območje zlahka dostopno z avtomobilom in kolesom, zaradi česar je idealna lokacija za sprostitev.

Jezero brez dna

XI. Eden od biserov okraja je jezero Feneketlen, ki je očarljivo v vseh letnih časih. Jezerska obala, do katere se s trga Móricz Zsigmonda pripeljete v nekaj minutah hoje, ne ponuja le možnosti za aktivno rekreacijo, ampak je zaradi klopi in zelenih površin lahko odličen kraj za prijeten piknik. Če lahko, izkoristite sončne pomladne dni in se raztegnite na odejo ob jezeru.

Otok Molnár, Soroksár

Največji otok kraka Soroksári-Donava, Tüskevár, pričara vzdušje Malega Balatona, ki obiskovalce vedno znova očara. Je tudi priljubljena destinacija med pohodniki, saj je iz prestolnice zlahka dostopna z javnim prevozom. Ob prihodu na območje, obdano s trsjem, mestni hrup popolnoma izgine in postane pravi otok miru. Zato je to idealen kraj za prijeten piknik, vse kar potrebujete je odeja in nekaj hrane!

Jezera Veresegyháza

Jezera Veresegyháza sestavljajo tri jezera: jezero Pamut, jezero Ivacsi in jezero Malom, ki od pomladi do jeseni sijejo v posebno lepem, zelenem okolju. Ob obrežju treh jezer poteka učna pot Jezera Veresegyháza s 13 postajami, med hojo pa lahko srečamo tudi divje race, želve in orhideje. In če se nam zahoče piknik, lahko okoli Malom jezera poiščemo klopce, kjer lahko brezskrbno uživamo v hrani.

Park gozd Kiscelli

III. V 1. okrožju lahko najdemo gozdni park, ki obdaja grad Kiscelli. Najmlajše čakajo igrišče v naravi, pravljična pot in razstava na prostem, kjer se lahko ob igri na svežem zraku naučijo, kaj lahko storijo za omilitev škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe. Vendar park gozd pripravlja presenečenja tudi za odrasle, saj je idealna lokacija za prijeten družinski piknik.

Jezero Naplás

Največja stoječa voda v Budimpešti izvira iz 16. stoletja. Bogati območje Cinkota v okr. Jezero Naplás, znano tudi kot Balaton v Budimpešti, je v zadnjih letih postalo priljubljeno za mnoge, saj je bilo na njegovem območju uvedeno nešteto novosti, vključno z dodatkom 22 metrov visokega razglednega stolpa, 5 kilometrov dolge kolesarske steze in parka za prosti čas, obdanega s klopmi, senčnega kotička, kjer lahko uživamo v prijetnih pomladnih dneh.