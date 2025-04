5 prijetnih vinskih kleti na Madžarskem, ki jih je vredno obiskati to pomlad

Z bližajočo se pomladjo ni nič boljšega kot odkriti vinsko kulturo naše države v kleti z resnično atmosfero. Zbrali smo 5 posebnih vinskih kleti, kjer lahko poleg okusa odličnih vin doživite tudi kulinarična doživetja v čudovitem okolju.

Etyek Manor Champagne Estate

Bi bilo dobro, če bi malo upočasnili? Nato obiščite šampanjsko posestvo dvorca Etyek v Öreghegyju. V paru, sami, z večjo skupino prijateljev, s psom, s kolesom, z avtom, z javnim prevozom, kar vam najbolj ustreza. Na dosegu roke prestolnice vas čaka prava podeželska idila: mir, panorama in tišina, skrita med vrstami vinogradov. Radi opazujete počasno delovanje narave, poslušate tišino, ob tem pa okušate okusna vina, odlične šampanjce in jedi zraven? Odprti so od torka do nedelje – tudi med velikonočnimi prazniki –, tako da se lahko kadar koli pridružite mali zbirki izkušenj Etyek.

2091 Etyek, ulica Báthori 21.

Vinarija Gere & Schubert, Villány

Vinarija Gere & Schubert je vinska klet nove generacije, ki deluje v osrčju vinske regije Villány in sta jo ustanovila Attila Gere in Vilmos Schubert. Njihova ponudba zajema sveža, sadna, lahko pitna bela, rosé in rdeča vina, kot so Irsai Olivér, Rosé Cuvée ali Fruška 2022. Grozdje odkupujejo od lokalnih pridelovalcev in ga predelujejo s sodobno tehnologijo, ki gostom zagotavlja visoko kakovost. Sedite na terasi in uživajte v čudovitih pomladnih dneh!

7773 Villány, 061/27 ur.

Vinarija Tibor Gal, Eger

Vinarija Gál Tibor je ena vodilnih kleti v vinski regiji Eger, ki jo je leta 1993 ustanovil vinar Tibor Gál. Danes njegov sin mlajši Tibor Gál vodi 37 ha veliko posestvo, ki se razprostira na petih uglednih vinogradih v Egerju – Síkhegy, Pajados, Áfrika, Tornyos in Nagy-Eged. Filozofija kleti je združevanje tradicije in inovativnosti, njihova ponudba pa vključuje klasična vina Eger Bikavér in Eger Csillag ter posebne artikle, kot sta modri pinot in Kékfrankos. Za ljubitelje vina se redno organizirajo degustacije vin in vinske večerje, ki jih ni vredno zamuditi!

3300 Eger, ulica Csiky Sándor 10.

Vinarstvo Zsolt Takács, Rezi

Če bi se želeli odmakniti od živahne južne obale Blatnega jezera, se splača obiskati Rezi, kjer vas čaka najbolj prijazna in najbolj domača vinska klet v okolici. V kleti Zsolt Takács lahko izkusite, kako je okusiti 300-letno družinsko tradicijo, poleg odličnih vin in prisrčnega gostoljubja. Poskrbljeno je za prijetno družinsko vzdušje ob odličnih vinih, božanskih lokalnih dobrotah in čudovitem razgledu. Nekaj je gotovo: sem se je vredno vrniti, saj vas bo ob vsakem obisku obogatil z novimi izkušnjami.

8373 Rezi, Kiscomai Road

Vinarstvo Hímesudvar, Tokaj

Hímesudvar je družinsko vodena obrtniška klet v starem mestnem jedru Tokaja, ki deluje v 500 let stari kraljevi lovski koči. Obdelujejo le 3,5 hektarja v vinogradih Malomfeli in Nyulas, kjer z majhnim kapitalskim vložkom in pozno trgatvijo dosegajo odlično kakovost. V vinogradništvu se ne uporabljajo močne kemikalije in pesticidi, zato varstvo rastlin zahteva ročno delo in pozornost. Klet sprejema obiskovalce vsak dan med 10. in 18. uro na degustacije vin in oglede kleti, ob predhodni prijavi. Med programom lahko gosti degustirajo 6-7 vrst vin, od suhih do aszú, ob strokovnem vodenju, v madžarskem ali angleškem jeziku.

3910 Tokaj, ulica Bem József 2.