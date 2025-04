Ljubitelje kulture julija na festivalu VéNégy čaka živahno gledališko življenje

Od koncertnega gledališča do sodobnega plesa in vizualnega gledališča, tisti, ki obiščejo festival VéNégy in gledališko srečanje med 2. in 5. julijem, si lahko ogledajo spektakularne produkcije, ki spodbujajo globoko razmišljanje. V Nagymaros bodo iz Banske Bystrice, Prage, Krakova in Budimpešte prispele pomembne družbe iz vsake višegrajske države. Poleg gledaliških predstav bodo program popestrile predstave VR gledališča in uličnega gledališča, družine pa čaka lutkovno gledališče.

Festival bo 2. julija odprla predstava Narodnega gledališča Sedem mrtvih hroščev sije v mokrih laseh. Notranji svet Miklósa Radnótija in Fanni Gyarmati oživi v koncertno gledališki predstavi Miklósa H. Vecseija in skupine QJÚB, ki jo sestavljajo glasbeniki in vizualni umetniki.

Naslednji dan bo na sporedu sodobna plesna predstava Re-member slovaškega Divadla Štúdio tanca. Plesno gledališko produkcijo, prepleteno s polifoničnimi elementi, sta si za oder zamislila Andrej Kalinka in Milan Kozánek (Honey & Dust), ki sta s podjetjem Bánya Bisztergom prvič sodelovala pri plesno gledališki produkciji. Predstava se ukvarja s pomenom in zakaj človeških dejanj ter raziskuje smisel obstoja.

Mednarodni nastopi

V Nagymaros bo 4. julija prispela ugledna osebnost mednarodne plesne in gledališke scene, praška skupina 420PEOPLE, ki praznuje 15. obletnico delovanja. Plesna predstava Why Things Go Wrong raziskuje resna vprašanja zla. Skladba z jezikom sodobnega plesa obravnava moralno in etično zahtevno naravo človeškega vedenja – temo, ki pogosto ostane neopažena, a močno vpliva na življenja ljudi.

Na zaključni dan bo na sporedu predstava Okna Teatra Groteska v Krakovu, ki vas bo popeljala v edinstven svet vizualnega gledališča. Zgodba se pred gledalcem odvija v obliki slik in nizov slik. Epizode se prepletajo kot prizori iz filma, vse v zgodbi, ki ni omejena s prostorom in časom. Osrednja tema predstave je dom. Predstava govori o tem, kako se poskušamo ukoreniniti v negotovem, nenehno spreminjajočem se svetu in o čarobni vrednosti doma, ki postane središče našega življenja.

Poljska ekipa Concept Cultura pričakuje tiste, ki se želijo potopiti v virtualno resničnost v VR šotoru. Kot del veččutnega popotovanja lahko obiskovalci raziskujejo planet Oto, se podajo na duhovno potovanje v džunglo in celo odprejo vrata Jurskega sveta.

Ulično gledališče in družinski programi

Čarobne ulične gledališke produkcije dodajo barvo predstavi. Poljsko podjetje Teatr Los Fuegos prinaša čarobnost svetlobe iz Krakova. Skupina Firebirds vas bo navdušila z navdušujočo, teatralno predstavo žongliranja z ognjem, slovaški Duo Kyseli Krastafci bo navdušil občinstvo z veselo predstavo klovnov, čaka pa vas tudi prvenstvo v ekstremnem smučanju.

Družinski program vključuje tudi lutkovne predstave. 4. julija si lahko otroci ogledajo predstavo Lutkovnega gledališča Hahota Bremenski glasbeniki, naslednji dan pa predstavo Voda življenja Gyöngyija Écsija.

Začela se je prodaja gledaliških vstopnic, omejene gledališke vstopnice za prvi krog so na voljo od 5.500 HUF, tisti, ki kupijo gledališko vstopnico in si ogledajo predstavo, pa se lahko nato brezplačno udeležijo večernih koncertov in uličnih gledaliških produkcij. Otvoritvena predstava 2. julija je pri tem izjema; gledalci, ki so kupili vstopnico za Radnóti Večer, lahko zahtevajo dnevno vstopnico zapestnico za kateri koli dan po ogledu predstave.

Več informacij na spletni strani festivala!