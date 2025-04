II. je spet padel v verze. eni najlepših ulic okrožja ob dnevu poezije

Letos mineva že deveto leto, odkar izhajajo pesmi v II. okrožje na vratih in ograjah ulice Nyúl ob dnevu madžarske poezije, ki ga lahko odkrijete s prijetnim sprehodom na današnji sončni dan!

Že od 11. aprila 2017 je tradicija, da se prebivalci ulice zjutraj prebujajo ob najlepših vrsticah madžarske literature in tako dostojno začnejo dan poezije. Za pobudo, ki pričara nasmehe na obraze domačinov in mimoidočih, stojita mladi dekleti, stari prijateljici, katerih družini že generacije živita na ulici in sta tu tudi odraščali. Poleg skupnih spominov ju povezuje tudi ljubezen do literature, zato sta rojstni dan Attile Józsefa začela praznovati obarvano.

V prvem letu ali dveh so bile v ospredju predvsem klasične, znane in zelo cenjene madžarske pesmi, od takrat pa je vse več sodobnih pesmi, pri izborih pa je vedno igralo pomembno vlogo čim več piscev.

Letos, ob 120. obletnici rojstva Attile Józsefa, so namesto običajnega izbora na vrata in ograje postavili le njegove pesmi in tako obeležili spomin na sijajnega pesnika. Izbor je bil še vedno pester, saj je bil izbor tematsko zelo raznolik, od lepih ljubezenskih pesmi do šaljivih mladostnih vrstic do srce parajočih pesmi.