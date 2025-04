Attila József 120: Vse o študentskih letih, ljubeznih in vsakdanjem življenju legendarnega pesnika

Ob dnevu poezije in 120. obletnici rojstva Attile Józsefa vas bomo popeljali skozi etape legendarnega pesnikovega življenja, da boste dobili podrobnejšo sliko ene najvplivnejših literarnih osebnosti 20. stoletja.

Budimpešta Attile Józsefa

Attila József je v svojih 32 letih obiskal tako rekoč vse predele Budimpešte: večino otroštva je preživel v Ferencvárosu, kjer so se zaradi omejenih finančnih razmer večkrat selili od hiše do hiše, nato pa je zaradi svojega pesniškega poklica in zvez krajši ali daljši čas živel od Margit Boulevard, preko Andrássyjeve avenije do Szilágyi Erzsébet Avenue. Mimo večine lokacij gremo vsak dan in ker ni povsod spominske plošče, niti ne vemo, da je ravno v stenah te stavbe živel in ustvarjal eden naših najbolj znanih pesnikov.

Študentska leta v Makóju

Da bi dobili resnično realno sliko o še vedno mladem in čednem Atili, se je vredno poglobiti v podrobnosti njegovega kratkega, a pomenljivega bivanja v Makóju, saj je naselje, ki ga je imenoval Carigrad reke Mureș, igralo pomembno vlogo tako v njegovem zasebnem življenju kot pri delu. Dečkov vlak je pri 14 letih prispel v Makó, kjer se je kljub začetnim težavam kmalu vključil med vrstnike in tu našel celo svojo prvo ljubezen.

Skupinska fotografija pred gledališčem Hollósy Kornélia v Makóju 18. septembra 1924 (prva vrsta: Gyula Juhász, Ferenc Móra, Ödön Réti, druga vrsta: János Espersit, Attila József, Lajos Károlyi, Endre Vertán) / Foto: Muzej Józsefa Attile v Makóiju

Najvplivnejše muze v pesnikovem življenju

V zvezi z Attilo Józsefom je njegov odnos z ženskami vedno velik poudarek. Po petnajstem letu skoraj ni bilo časa, ko komu ne bi dvoril. Ljubezen je postala njegov element obstoja, ki je v njegovem kratkem življenju postal eden glavnih virov navdiha. Svoje muze je vedno oblegal s pesmimi in jih tako ohranil za večnost.

Spomini na Blatno jezero

Čeprav se vsi spomini na Attilo Józsefa ob Blatnem jezeru osredotočajo predvsem na njegovo tragično smrt, ni preživel le zadnjih dni svojega življenja na obali madžarskega morja, ampak je ta kraj obiskoval tudi med številnimi daljšimi počitnicami. V življenju je večkrat dopustoval na obali jezera, bil je stanovalec v sanatoriju Balatonlelle in sodeloval na znamenitem Balatonskem tednu pisateljev v Keszthelyju.