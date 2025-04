10 senzacionalnih družinskih programov v Budimpešti za spomladanske počitnice (17.-27. april 2025)

Letos bodo spomladanske počitnice v šolah trajale 11 dni, zato bodo številni starši zagotovo potrebovali nekaj navdiha za načrtovanje družinskih in otroških programov. Velikonočni programi, gasilska parada, filmske projekcije in glasbene dejavnosti čakajo družine v Budimpešti od 17. do 27. aprila. med!

Pomladni pustolovski vrt skritih luči // Palace of Wonders (17.-27. april 2025)

Med pomladnimi počitnicami vas s čarobnim programom pričakuje Palača čudes, kjer lahko proslavite prebujanje narave. Velikonočni dogodek ponuja vznemirljive misije in skrivnosti, ki jih lahko odkrijete na spomladanskem vrtu, v svetu delavnih mravelj, brenčečih čebel in veselih pikapolonic. Pripravite se na nepozabno avanturo, kjer gresta z roko v roki prebujanje narave in velikonočna zabava.

Velikonočni zabaviščni park // Budaörs (18.-21. april 2025)

Od 18. do 21. aprila vas čakajo pomladne zabave, razburljive igre in veliko zabave. med v Budaörsu! Promenada ob potoku Hosszúréti ponuja prava doživetja v zabaviščnem parku za mlade in starejše! 20. aprila lahko pričakujemo poseben velikonočni program z jahanjem ponijev, otroškim živalskim vrtom, koncerti in ustvarjalnimi dejavnostmi.

Budimpeštanski festival – Velikonočna zabava // Drsališče City Park (18.–21. april 2025)

V podaljšanem velikonočnem vikendu na drsališču City Park čaka vso družino brezplačen program! Otroški koncerti, pravljične igre, iluzijska predstava, plesna predstava, okusni prigrizki, ob večerih pa popestrijo koncerti domačih izvajalcev!

Kino za najmlajše: Lúdas Matyi // Pushkin Kuckó (19. april 2025)

Film Attile Dargaya iz leta 1977 v Puškinu Kuckó! Večno mladostna in lepa zgodba o revnih in bogatih po klasiki Mihályja Fazekasa. Matyi, veseli kmečki fant, zatava v gozd graščine Döbrögi s svojimi gosi, ki se pasejo. Gospodarski hajdú (lovci) začnejo loviti gos, ker mislijo, da je bela divja gos. Gospodov hajdú ujame oba in razglasi gosko za last Dániela Döbrögija. Gospod obsodi Matyija na petindvajset udarcev z bičem, po kazni pa se zaveže, da ga bo trikrat premagal.

Festival zajčkovega petja se vrača – velikonočni ponedeljek v Nagytétény (21. april 2025)

Lov na zajčke se bo 21. aprila vrnil v Nagytétény! Čez dan lahko potujemo naokoli z vlakcem na gumijastih kolesih z vodniki za zajčke, na voljo pa bodo tudi živalski vrtovi, ročne dejavnosti, igralni kotiček, lutkovna predstava in voden ogled znotraj zidov Odra skupnosti Cziffra György Nagytétényi. Še več, najmlajši lahko med okraševanjem medenjakov podoživijo velikonočne običaje. Zahvaljujoč številnim programom vam zagotovo ne bo dolgčas, udeležba pa je brezplačna!

Pomladne počitnice v tovarni rokavic (22.–26. april 2025)

Vsak dan med 14. in 18. uro šolarje v Glove Factory čakajo različni razburljivi programi! Tam bo ulična umetnost, vrtnarjenje, kana, video igre, brivnica in foto dan!

Dan državne policije in gasilcev // Mestni park (26. april 2025)

Prireditev XII. Dan državne policije in gasilcev je počastil policijski konvoj, ki je ob 8.15 odpeljal s trga Szent György v I. okrožju in III. Vodi ga konvoj gasilcev, ki odpelje s trga Flórián v okrožju in se usmeri proti Trgu herojev. Seveda bodo tudi letos na ogled in preizkus vozila, orožja, tehnične naprave, oprema, posebne predstavitve in razstave.

Dan odprtih vrat v Angyalföld Kocsiszín (26. april 2025)

Dobrodošlica pomladi 26. aprila na dnevu odprtih vrat kočijaške hiše Angyalföldi! Vabljeni vsi ljubitelji tramvaja, mladi in stari, na ta razburljiv in doživetij poln dan. Vozila lahko spoznate, pogledate v zakulisje, za vas pa pripravljajo še številne druge zanimive programe. Za podrobnosti se splača spremljati Facebook stran Angyalföldi Kocsiszín!

Jurjeva množica v Óbudi (26. april 2025)

Jurjevski sejem sorte in obrti bo letos potekal 26. aprila v organizaciji Waldorfske šole Óbuda. Na dogodku bodo sodelovale številne waldorfske umetniške skupine in ustanove iz vse države, ki bodo pomlad pozdravile z glasbo, plesom, obrtnim sejmom in ubijanjem velikanskega zmaja.

Družinska orgelska ekspedicija // Müpa Budapest (27. april 2025)

Je več stikal v pilotski kabini nadzvočnega letala ali na konzoli mogočnih orgel, ki so simbol Müpe? László Fassang, stalni organist Müpe in profesor na pariškem konservatoriju, bo 27. aprila odgovoril na to vprašanje. Predstavitev, ki jo spremljajo spektakularna projekcija, priljubljena orgelska dela in virtuozne improvizacije, oživi zgodovino instrumenta in edinstveno strukturo. Ob koncu interaktivnega programa nihče ne bo dvomil, zakaj orglam pravijo kraljica glasbil.