5 odličnih restavracij v Budimpešti in okolici z velikonočnimi meniji

Če želite letos svoj velikonočni praznični jedilnik prepustiti rokam profesionalcev, se sprostiti in sedeti ob nebeških jedeh, vam priporočamo pet odličnih restavracij v Budimpešti in okolici, kjer boste doživeli fantastično gastronomsko izkušnjo!

Bistro Macesz

Ob veliki noči nezgrešljiva gastronomska destinacija ulice Dob, prenovljeni Bistro Macesz, od 16. aprila pričakuje svoje goste s posebnim sezonskim menijem. Meni s tremi hodi se začne s sodobnim pogledom na lángos – s kislo smetano iz divjega česna, ki se ji lahko še bolj uprete s sirom ali prekajenimi račjimi prsmi. Med glavnimi jedmi so odlične jedi, kot so gosje prsi z mlačno “bučno obaro” ali zajčja krača s panko z belimi šparglji in holandsko omako. Vse to lahko še dodatno dopolnite z nebeško sladico, čokoladno matzo torto, postreženo z višnjami. Ker bo praznični meni na voljo le kratek čas, se splača čim prej obiskati enega izmed najbolj posebnih bistrojev v središču mesta!

1072 Budimpešta, Dob u. 26.

InterContinental Budapest

InterContinental Budapest vas 20. aprila vabi na nepozaben velikonočni zajtrk. To nedeljo od 12.30 lahko poskusite najokusnejše praznične okuse in jedi na samopostrežnem kosilu. Sezonske, praznične jedi dopolnjujejo libanonski okusi, mezze, počasi pečena jagnječja krača, orientalski riž in mednarodne jedi, ki jih lahko okronate z najokusnejšimi tradicionalnimi sladicami. 1. maja bo svoja vrata odprla tudi razširjena terasa, ki jo neustavljivo mamijo sveže zelene rastline, dišeče cvetlice, edinstveno okolje in panorama ter prenovljena ponudba. Ni dvoma, da bo po velikonočnem zajtrku vredno obiskati InterContinental Budapest, ko pride maj!

1052 Budimpešta, ulica Apáczai Csere János 12-14.

ZAZIE Bistro&Bar

ZAZIE Bistro&Bar, ki se nahaja v pritličju MOL Campusa, bo med 18. in 21. aprilom stregel velikonočne jedi v svoji trendovski kuhinji, ki jo vodi Dani Bíró. Poleg burgerjev, burrat, testenin in kultnih jedi bodo gurmani deležni še več slastnih velikonočnih jedi. Vsekakor lahko pričakujete rjavo masleno torto, nepogrešljivo židovsko jajce, sezonski favorit, česnovo kremno juho s skutnim zavitkom, jagnječji hrbet obdan s pestom, jurčki in hudičevi gobe, zaključek tega veličastnega prazničnega menija pa je čokoladno-skutna pita s hruškami.

1117 Budimpešta, ulica Dombóvári 28.

DNB Budimpešta

20. in 21. aprila, na velikonočno nedeljo in velikonočni ponedeljek, vas bo DNB Budimpešta vabil na Donavsko promenado s prazničnim brunchom s klasičnimi jedmi in mednarodno kuhinjo. Medtem ko občudujete pogled na Budimski pristan in Budimski grad, lahko uživate v opojnem doživetju neomejenih Sauska vin in šampanjcev, prefinjenih koktajlov, ki jih navdihuje pomlad, in še več, celo sezonskih jedi, sveže pripravljenih v razstavni kuhinji! Najmlajše čakajo otroški kotiček in velikonočna presenečenja, njihovi starši pa se lahko sprostijo ob živi glasbi in velikonočnih posebnostih ob pomladnih praznikih.

1052 Budimpešta, promenada ob Donavi

Restavracija Schieszl in hiša vina, Budakalász

Ob koncu 19. stoletja je družinska restavracija Schieszl Vendéglő és Borház, ki zajema več generacij, našla svoj dom na ulici Budakalász Fő. 130 let po odprtju leta 1892 restavracija še vedno pozdravlja tiste, ki iščejo odlično gastronomsko izkušnjo na območju Budimpešte z družinskim vzdušjem. Kuhinja, ki temelji na klasični gastronomiji in švabskih jedeh, seveda ne pozabi na veliko noč, ki jo v obliki jedi za s seboj lahko naročite do 18. aprila. Med jedmi za s seboj boste našli sveže pečeno pecivo, namaze in kreme, šunke ter velikonočne škatle za dve in štiri osebe, s katerimi lahko presenetite sebe ali svoje najdražje 19. in 20. aprila.

2011 Budakalász, ulica Budai 83.