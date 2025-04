Žetev se začne v začetku aprila v najlepšem vrtu tulipanov ob Blatnem jezeru

Ob prihodu pomladi Szőlősgyörök, ki leži na južni obali Blatnega jezera, pričakuje ljubitelje narave s posebnim spektaklom. Z aprilom se bo obiskovalcem ponovno odprla priložnost, da z lastnimi rokami naberejo čudovite tulipane v vrtu TulipGarden Balaton.

Vrt tulipanov ob Blatnem jezeru v čudovitem okolju

TulipGarden Balaton obiskovalce sprejema od leta 2019 in se od takrat nenehno razvija. Največji vrt tulipanov na Madžarskem krasi več sto tisoč pisanih tulipanov, med sprehodom med njimi pa lahko gostje ne le občudujejo rože, temveč tudi naredijo osupljive fotografije. Seveda pa ne gre zamuditi najbolj razburljivega dela preživetega časa, saj si lahko med obiranjem vsakdo izbere svoje najljubše rože in jih poreže sam ter tako uživa v soju pomladnih barv v svojem domu.

Prvi cvetlični vrt TulipGarden je odprl svoja vrata v Szőlősgyöröku, le na dosegu roke od Blatnega jezera, in je od takrat prerasel v predstavitveni vrt s 50 sortami, s približno 120.000 cvetovi, ki sijejo v različnih barvah barvnega spektra.

Vsakoletno nabiranje tulipanov »izberi sam« se bo letos začelo 4. aprila 2025 in bo trajalo več tednov, odvisno od cvetenja.

Zabaven čas za vso družino

Nabiranje tulipanov je odličen program ne le za ljubitelje cvetja, ampak tudi za družine, skupine prijateljev in pare. Na vrtu so počivališča, kjer si lahko obiskovalci oddahnejo ob žetvi in uživajo v čudovitem razgledu in miru narave. Dogodek je tudi psom prijazen, zato so lahko del doživetja tudi štirinožni družinski člani.

Pomembne informacije za vaš obisk

Za vstop v vrt je potrebna vstopnica za starejše od 12 let: vstopnica, kupljena vnaprej na spletu, znaša 1400 HUF po znižani ceni, ki vključuje dva tulipana, medtem ko vstopnica, kupljena na kraju samem, stane 1500 HUF.

Pri nabiranju tulipanov je pomembno, da vsak uporablja ročno orodje, kot so škarje ali vrtne škarje. Orodje se splača prinesti s seboj, lahko pa si za kavcijo izposodite omejeno število škarij za obrezovanje. Nabrane tulipane je mogoče kupiti za 350 HUF na steblo. Organizatorji pozivajo obiskovalce, naj porežejo cvetove nad najnižjim listom in tako zagotovijo, da bodo čebulice prihodnje leto obrodile nove cvetove.

Pred odhodom se lahko o točnem delovnem času in aktualnih informacijah pozanimate na uradni spletni strani vrta in straneh na družbenih omrežjih.

Kontakt:

Tulipanov vrt Balaton

8692 Vinogradi

Spletna stran