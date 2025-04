6 mamljivih teras z ležalniki v Budimpešti, ki jih je vredno obiskati spomladi

Najbolj priljubljene terase prestolnice se odpirajo ena za drugo, ravno ko spomladanske rože razpirajo svoje najlepše cvetne liste. Čim prej jih odkrijte in se sončite na prostem!

CrowCrowCastle

S prihodom pomladi oživi tudi strešna terasa VakVarjú Varjúvár. Pogled, ki se odpira iz romantičnega okolja dvorišča livarne Várkert Bazaar, je očarljiv: brezčasna lepota Verižnega mostu in stavbe parlamenta, oblita s svetlobo, se meša z utripom mesta. Medtem ko naše duše nahrani pogled, chef Ernő Parcsetich s svojo ekipo poskrbi, da tudi okusi poskrbijo za rajski užitek. Veličastne jedi, prefinjena vina, posebni koktajli – vse se združi v izkušnjo na strehi brez primere. Ekipa VarjúVár komaj čaka, da se s teraso, ki se odpre aprila, dvigne nad mesto s svojimi gosti.

1013 Budimpešta, Trg Ybl Miklós 4.

Tereza

Tereza, mehiška oaza v osrčju Budimpešte, bo 11. aprila med vikendom otvoritve terase na široko odprla vrata svojega oživljenega rajskega vrta. S ponudbo glasbe v živo in kul margarit, Tereza znova poskrbi, da bodo srečanja na prostem in večerje v odličnem vzdušju nepozabne s pristnimi mehiškimi jedmi. Ponovno oživljeno Terezino kraljestvo na prostem bo postreglo s tematskimi večeri in delavnicami margarite, na terasi pa se bo splačalo obiskati tudi sveže predstavljene poletne jedi, da boste lahko na lastni koži okusili najnovejše dobrote.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 3.

Sladki medvedek

V slaščičarni Édes Mackó Kürtőskalács tudi aprila ne bomo brez tematskih Kürtőskalács dni. Poleg originalnih dimnikov, pečenih na oglju, lahko na terasi uživate v težko pričakovanem spomladanskem soncu s sladicami iz ikoničnih dimnikov. V skladu s tradicijo prvi konec tedna v mesecu slaščičarna poskrbi za občutljive na gluten, mleko in jajca, zadnji vikend v mesecu pa bo glavna atrakcija veganska torta dimnik. Med 11. in 13. aprilom vas na Dnevih poezije in Kürtőskalács čaka brezplačna kava v zameno za pesmico, a za praznično vzdušje bodo poskrbeli tudi Velikonočni Kürtőskalácsovi dnevi.

1146 Budimpešta, Zoološki trg. 14-16.

Normafa Ski Lodge

V posebnem, naravnem okolju odkrivamo najboljše bogastvo Normafe v restavraciji Normafa Ski House, kjer čudovita terasa zagotavlja sprostitev. Privlačen je tudi meni, kjer so na ogled tradicionalne madžarske jedi, v restavraciji pa je poskrbljeno tudi za ljubitelje azijskih, italijanskih in francoskih okusov. Če smo zaželeli babičine jedi, si lahko med drugim naročimo domač lecsó in piščančje paprike, če pa bi se podali v mednarodne vode, nas tukaj čakajo pho juha, pica, cvetačni zrezek, losos in nešteto drugih dobrot.

1121 Budimpešta, ulica Eötvös 59.

Panorama muzeja denarja

Pred dvema letoma je svoja vrata odprla Terasa Panorama muzeja denarja, ki je posebna po tem, da je v 100-letnem obstoju mogočne stavbe ni bilo. Prijetna terasa, odprta vse dni v tednu razen ponedeljka in torka, je kot nalašč za kavo in uživanje v razgledu po ogledu stalne razstave muzeja. Kavarna na strešni terasi seveda z odprtimi rokami sprejme ne le obiskovalce muzeja, ampak tudi tiste, ki bi se radi okrepčali s prijetno pijačo ali rezino slastne torte, začinjeno s čudovitim razgledom na Trg Szélla Kálmána.

1012 Budimpešta, ulica Varfok 22.

Alessio

Če iščete nebeške italijanske okuse in sončno teraso, potem poiščite Alessiót Pasarét, ki se nahaja v osrčju zelenega objema Budima. Restavracija ne ponuja le italijanskih okusov, ampak tudi italijanski način življenja. Brezhibne jedi so narejene iz svežih in kakovostnih sestavin. Ne glede na to, ali gre za najokusnejše morske jedi, sveže pečeno pico, kremasto rižoto ali domače testenine, kulinarično doživetje nikoli ne izostane. Seveda vam ni treba iti k sosedu po dolce vito: sončenje na terasi s sladico in skodelico kave vam bo zagotovilo popolno energijo.

1026 Budimpešta, ulica Pasaréti 55.