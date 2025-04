20 vznemirljivih novih filmov, ki prihajajo na Netflix in njegove partnerje spomladi 2025

Za vas smo zbrali dvajset filmov, ki so bili pred kratkim objavljeni na madžarskih spletnih mestih za pretakanje (Netflix, Max, Disney+) in se vam morda splača preživeti večer.

Denarni dež

YouTuber, obseden z borzo, naredi tvegan nakup, zaradi česar njegovi sledilci hitro in množično investirajo v verigo GameStop, kar obrne Wall Street na glavo.

Sanjski seznam

Ko se mlada ženska na željo svoje matere odpravi izpolniti svoje najstniške sanje, razkrije družinske skrivnosti, najde ljubezen – in znova odkrije sebe.

Oppenheimer

Skrivnostni fizik poskuša najti pot med napredkom znanosti in grozotami vojne ter s svojo ekipo sodeluje pri izdelavi prve atomske bombe.

Paw Patrol: Film

Potem ko skrivnostni meteor strmoglavi v Adventure Town, pogumni mladiči pridobijo kul nove supermoči in se nato soočijo z zlobnim znanstvenikom.

Pretepeni psi

Zapuščeni kuža sreča trop divjih psov, ki bodo naredili vse, da mu pomagajo najti pot domov in se maščevati ničvrednemu lastniku.

Vajenec – zgodba o Trumpu

Pretresljiva kronika odnosa med mentorjem in varovancem, ki je nazadnje spremenilo svet: zgodba o Donaldu Trumpu in političnem svetovalcu Royu Cohnu.

Venom: Zadnja vožnja

Eddie in Venom sta na begu, lovita ju oba svetova in morata sprejeti resno, dokončno odločitev.

Oddam Verino stanovanje

Najstnica Vera ukrade ključe svoje matere in odda svoje stanovanje svojim prijateljem, da se lahko seksajo, vendar med tem vohlja za njimi in odkrije lastne spolne želje.

Sinoči v Sohu

Nadobudna modna oblikovalka se skrivnostno popelje v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, kjer ni vse tako glamurozno, kot se zdi.

Kokainski medved

V gozdu Georgie 500-kilogramski medved zaužije osupljivo količino kokaina in začne nenadzorovano, smrtonosno divjati.

Nikoli, včasih, vedno

Ganljiva zgodba o najstnici, ki zaradi neželene nosečnosti odpotuje s sestrično v New York po zdravniško pomoč.

Roman Življenje knjižnega molja

Fikryjevo življenje začne padati: njegova žena umre, njegova knjigarna je tik pred bankrotom in je oropana, a nekega dne dobi nenavadno priložnost, da začne znova.

Saltburn

Povprečnega Oliverja, ki se težko vklopi na oxfordsko univerzo, povabi očarljivi aristokratski sošolec, da preživi poletje na razkošnem družinskem posestvu.

Je’vida

Iida se vrne na severno Finsko, da bi pospravila svoj dom iz otroštva, vendar se sooči s svojimi spomini in radovednostjo svoje mlade nečakinje.

Emma

Bill Nighy in Anya Taylor-Joy zablestita v glavnih vlogah v najnovejši, čarobno osvežujoči filmski priredbi klasičnega romana Jane Austen.

Dedič

Novopečeni umetniški vodja slavne modne hiše ugotovi, da je podedoval nekaj veliko hujšega od šibkega srca svojega pokojnega očeta.

Fremont

Nekdanja vojna tolmačica Donya zdaj dela v tovarni piškotkov sreče in nekega dne pošlje svoje posebno sporočilo, napisano v piškotku.

Čakam na Dalija

Zgodba o nadarjenem kuharju Fernandu, ki v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začne delati v rezidenci umetnika Dalija in nato postane kuharski genij.

Mufasa: Levji kralj

Kiara, hči Simba in Nale, s pomočjo Rafikija in mogočnih prispevkov Timona in Pumbae spozna legendo o svojem dedku Mufasi.

Moana 2.

Po nepričakovanem klicu svojih prednikov raziskovalcev se Moana s svojo posadko odpravi na odlično potovanje, vključno z Mauijem.