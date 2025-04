Serija koncertov MVM Classic&Club se nadaljuje z novimi kakovostnimi programi

Serija programov MVM Classic&Club od letošnje pomladi pričakuje občinstvo, željno prefinjenega glasbenega programa z odličnimi koncerti klasične in pop glasbe. V aprilu boste lahko ljubitelji klasične glasbe priča posebni glasbeni bitki vrhunskih glasbenikov na odru MVM Classic, v juniju pa bodo ljubitelje filmske glasbe očarale filmske uspešnice, predvajane na programu MVM Club. (x)

Serija koncertov MVM Classic&Club, ki jo podpira MVM kot naslovni sponzor in se že od leta 2024 izkazuje kot neprekinjen uspeh, ni posebna le zato, ker z raznoliko produkcijo navdušuje oboževalce, ki jih zanima klasična glasba, in ljubitelje kakovostne pop glasbe.

Programsko serijo sedaj zaznamuje pestrost izvajalcev in žanrov, kar rezultira v žanrskih mešanicah, sodelovanjih ali bolje rečeno »glasbenih sodelovanjih«, ki naredijo glasbeno izkušnjo še bolj svežo, vznemirljivejšo in unikatnejšo – ne le za občinstvo, ampak tudi za nastopajoče umetnike. Nič drugače ne bo v pomladno-poletnem programu.

Violina proti klavirju – Bitka glasbil // Pesti Vigadó (28. april 2025)

28. aprila bo Pesti Vigadó Díszterme na odru MVM Classic gostil posebno produkcijo z naslovom Violin versus Piano – Battle of Instruments.

Na izjemnem koncertu bodo Kossuthov in Lisztov nagrajeni pianist János Balázs, Kossuthov in Lisztov nagrajeni violinist Kristóf Baráti, Lisztov nagrajeni pianist Gábor Farkas ter Lisztov nagrajeni violinist in zaslužni umetnik István »Szalonna« Pál s svojo zasedbo pričarali pristen glasbeni boj na odru.

Večer pa ni le virtuozni boj glasbil v interpretaciji spretnih umetnikov, temveč tudi srečanje in »tekmovanje« različnih žanrov in stilov izvajanja. Tu osvetljuje tudi, kako lahko sobivata ljudska pesem in njena klasična priredba ali virtuozna violinska skladba in njena klavirska različica.

Glasbeni zgodovinar Ádám Bősze, že znani občinstvu, kot gostitelj večera poskrbi za šaljive in pronicljive komentarje, ki vam pomagajo vsrkati glasbeno izkušnjo.

Filmske uspešnice á la Hot Jazz Band // MOMkult (19. junij 2025)

Naslednji koncert Kluba MVM z naslovom Filmslágerek à la Hot Jazz Band bo 19. junija na letnem odru MOMkult in bo prav tako ponudil vznemirljiva glasbena srečanja za občinstvo, ki ljubi prefinjeno lahkotno glasbo.

Ljubiteljem jazza že samo ime Kossuthove nagrajene zasedbe zagotavlja nepozabno koncertno doživetje, ki bo tokrat še toliko bolj posebno s filmsko glasbeno temo in sodelovanjem pevke Kati Wolf ter nagrajene pevke Péter in Artisjus Máté Barna Pély.

Večer bo vodil Dénes Seidl, trobentač, nagrajen z nagrado Junior Prima, in urednik radia Bartók.