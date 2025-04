5 odličnih družinskih programov v Budimpešti za pomlad 2025

Pomlad je čas skupnih doživetij, ko narava ponuja odlično priložnost za družinske programe. Obstaja veliko načinov, kako skupaj uživati na svežem zraku in soncu v Budimpešti – mi vam pokažemo, kateri so!

Palača Cifra – interaktivni družinski programi // Müpa Budapest (6., 13., 27. april 2025)

Če je nedelja, potem palača Cifra! Raznolika družinska serija Müpa čaka mlade in stare vse dopoldne v navdihujočem kulturnem okolju z ustvarjalnimi in umetniškimi programi v vsakem kotičku stavbe. Kaj lahko pričakujete? Programi za vso družino, interaktivne glasbene, plesne in pripovedovalske predstave ter ustvarjalne in likovne dejavnosti. Podroben program aktualne palače Cifra je v določenem tednu vedno objavljen na spletni strani Müpa!

Festival zajčkovega petja se vrača – velikonočni ponedeljek v Nagytétény (21. april 2025)

Dirka zajčkov bo v Nagytétényju ponovno potekala 21. aprila! Čez dan lahko potujemo naokoli z vlakcem na gumijastih kolesih z vodniki za zajčke, na voljo pa bodo tudi živalski vrtovi, ročne dejavnosti, igralni kotiček, lutkovna predstava in voden ogled znotraj zidov Odra skupnosti Cziffra György Nagytétényi. Še več, najmlajši lahko med okraševanjem medenjakov podoživijo velikonočne običaje. Zahvaljujoč številnim programom vam zagotovo ne bo dolgčas, udeležba pa je brezplačna!

Dan odprtih vrat v Angyalföld Kocsiszín (26. april 2025)

Dobrodošlica pomladi 26. aprila na dnevu odprtih vrat kočijaške hiše Angyalföldi! Vabljeni vsi ljubitelji tramvaja, mladi in stari, na ta razburljiv in doživetij poln dan. Vozila lahko spoznate, pogledate v zakulisje, za vas pa pripravljajo še številne druge zanimive programe. Za podrobnosti se splača spremljati Facebook stran Angyalföldi Kocsiszín!

Družinska orgelska ekspedicija // Müpa Budapest (27. april 2025)

Je več stikal v pilotski kabini nadzvočnega letala ali na konzoli mogočnih orgel, ki so simbol Müpe? László Fassang, stalni organist Müpe in profesor na pariškem konservatoriju, bo 27. aprila odgovoril na to vprašanje. Predstavitev, ki jo spremljajo spektakularna projekcija, priljubljena orgelska dela in virtuozne improvizacije, oživi zgodovino instrumenta in edinstveno strukturo. Ob koncu interaktivnega programa nikomur ne bo ostal dvom, zakaj orglam pravijo kraljica glasbil.

Velika športna izbira in odlična izbira glasbil (23.–24. maj 2025)

Veliki športni izbor in Veliki izbor glasbil bo potekal 23. in 24. maja med 9. in 17. uro v športnem centru Merkapt v Kőbányi. Dogodek ponuja obiskovalcem pestro športno-glasbeno ponudbo, s športom in instrumenti, ki jih poučujejo usposobljeni trenerji in glasbeni inštruktorji. Odri bodo gostili tudi razburljive športne predstave in koncerte vrhunske glasbe. Šampioni naše države se vsako leto poklonijo na Velikem športnem izboru in s tem ustvarijo priložnost za mlade in starejše, da spoznajo svoje vzornike in postanejo življenjska izkušnja. Za udeležbo je potrebna prijava, ki jo lahko opravite predhodno preko spleta ali osebno na kateri koli dan dogodka. Prireditev je brezplačno odprta v petek in soboto, namenjena pa je vrtčevskim in šolskim skupinam (v petek), individualnim obiskovalcem ter družinam z majhnimi in starejšimi otroki (v soboto).