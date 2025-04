7 brezplačnih atmosferskih programov in festivalov v Budimpešti aprila 2025

Tako kot spomladanskih programov ni manjkalo, vam tudi aprila ne bo dolgčas, saj vas čaka vse več razburljivih brezplačnih dogodkov, pa naj bo to literarni festival, koncert ali obisk muzeja.

Pomladni literarni festival Margó // Kristály (4.–6. april 2025)

Trije dnevi, štirje odri, več kot trideset programov – literarni jubileji, nove knjige, neobičajni programi in umetniška doživetja vas čakajo od 4. do 6. aprila. med na Crystal Stage! Aurevoir bo na festivalu nastopil kot duo. iz skupine Márton Agócs & Mihály Fejér, Laci Sallai in Noé Saya.

Aquarium Spring Terrace (4.–10. april 2025)

S prihodom pomladi bo Akvárium Klub tudi letos odprl svojo teraso, tokrat se bo na prijetnem prizorišču srečala mednarodna in domača pop glasbena produkcija ter predstavila bogat in raznolik svet kantavtorskega žanra. Med ciklom dogodkov lahko v živo prisluhnete mednarodnim zvezdam, kot so Daniel Docherty, Gizmo Varillas in nemški duo Tanga Elektra, ekipo domačih izvajalcev pa med drugim sestavljajo Márk Járai, Soma Nóvé, Platon Karataev in Co Lee.

Palača Cifra – interaktivni družinski programi // Müpa Budapest (6., 13., 27. april 2025)

Če je nedelja, potem palača Cifra! Raznolika družinska serija Müpa čaka mlade in stare vse dopoldne v navdihujočem kulturnem okolju z ustvarjalnimi in umetniškimi programi v vsakem kotičku stavbe. Kaj lahko pričakujete? Programi za vso družino, interaktivne glasbene, plesne in pripovedovalske predstave ter ustvarjalne in likovne dejavnosti. Podroben program aktualne palače Cifra je v danem tednu vedno objavljen na spletni strani Müpa!

Tematska vodenja ob dnevu madžarske poezije // Spominska hiša in zbirka Rótha Mikse (12. april 2025)

Na vznemirljivem vodenju se srečata poezija in uporabna umetnost: med impresivnimi umetninami Mikse Rótha bomo slišali znane in manj znane pesmi, dobili bomo odgovore na vprašanja, kdo in kaj so bile muze Mikse Rótha ter kaj je tisti intelektualni in čustveni presežek, ki spreminja besede v poezijo in mozaike v podobe. Programi so brezplačni, obvezna pa je predhodna prijava.

Jurjeva množica v Óbudi (26. april 2025)

Jurjevski sejem sorte in obrti bo letos potekal 26. aprila v organizaciji Waldorfske šole Óbuda. Na dogodku bodo sodelovale številne waldorfske umetniške skupine in ustanove iz vse države, ki bodo pomlad pozdravile z glasbo, plesom, obrtnim sejmom in ubijanjem velikanskega zmaja.

Kolesarim po Budimpešti (26. april 2025)

Če menite, da je ustvarjanje varnih kolesarskih pogojev v prestolnici pomembno vprašanje, kolesarite z ekipo I bike Budapest! Kolesarska parada se začne iz parka Mestne hiše, nato vodi čez Erzsébetov most proti Széchenyijevemu trgu, preko Trga herojev in vse do Margaretinega otoka. Pohod bo odprla Désirée Bonis, veleposlanica Kraljevine Nizozemske na Madžarskem, saj država z največ kolesarji že več kot 15 let podpira razvoj madžarskega kolesarstva.

Brezplačni vodeni sprehodi po Újbudi (večkrat)

Med marcem in oktobrom se lahko udeležimo XI. na vodenih sprehodih po okrožju, saj madžarsko okoljsko izobraževalno združenje in lokalna vlada organizirata sprehode do 8 različnih lokacij v okrožju, da bi zainteresiranim predstavili naravne in kulturne vrednote Újbude. Med lokacijami, ki jih lahko obiščete, so arboretum Buda, hrib Gellért ali celo čudovita vrsta vil na ulici Ménesi. Pohodi se začnejo v soboto zjutraj ob 9. uri in trajajo približno 2-3 ure. Udeležba je brezplačna, obvezna pa je prijava.