Majhno mesto v velikem mestu: 6 stanovanjskih naselij v Budimpešti, ki pričarajo podeželsko vzdušje

Ob prometnih, mestoma večpasovnih avtocestah Budimpešte, le nekaj ulic stran od vrveža, se nahajajo stanovanjska naselja in soseske, ki pričarajo malomeščansko vzdušje, kjer se lahko med spomladanskim sprehodom vživite v podeželsko vzdušje.

Stanovanjsko naselje plinarne, Óbuda

III. vabi na poseben sprehod in prav tako nepozabno odkritje. Stanovanjski kompleks Gázgyár se nahaja v Óbuda, v 1. okrožju. Ko se stanovanjskemu naselju približamo z prometne, večpasovne ceste Szentendrei, si človek sprva ne bi mislil, kakšna skrinjica z dragulji se skriva tukaj v objemu dreves, rumenih stavb in Donave, ki je na dosegu roke. Do takrat, ko je bilo stanovanjsko naselje, ki ga je zasnoval Lóránd Almási Balogh, dokončano leta 1913, je bilo po vsej celini znano po svoji modernosti. Stavbe, ki spominjajo na hišice iz medenjakov, očarljiv objekt vrtca Almáskerti, platane ob cestah in majhne družinske hiše z majhnimi vrtovi dajejo tistim, ki se sprehajajo mimo, idilično vzdušje.

1031 Budimpešta, stanovanjsko naselje Gázgyári

Jancsi-telep, Kőbánya

Potovanje skozi čas, druga dimenzija, drugačen svet – le nekaj izrazov, s katerimi opisujemo, kakšen je občutek, ko iz budimpeštanskega vrveža stopimo na ulice Jancsi-telep v Kőbányi, ki izžarevajo družini prijazno podeželsko idilo. Uradno ime postaje MÁV v Kőbányi je bilo zgrajeno med letoma 1894 in 1896 zgolj zato, da bi zagotovili dom lokalnim železniškim delavcem in njihovim družinam, ki so se preselili s podeželja v prestolnico. Stanovanjsko naselje, obdano z bulvarjem Hungária, ulico Salgótarjáni in ulico Zách, je imelo vse, kar je človek lahko potreboval: cerkev Marijinega vnebovzetja v posestvu Kőbánya-MÁV, trgovino, mesnico, shrambo in skupna kopališča – takrat kopalnic niso imela vsa stanovanja.

1101 Budimpešta, Hungária Boulevard – ulica Salgótarjáni – ulica Zách

Wekerletelepot, Kispest

Pogovorno znano kot Wekerletelep, uradno pa kot delavsko in uradniško naselje Kispest, je bilo zgrajeno med letoma 1908 in 1930 na pobudo takratnega premierja Sándorja Wekerleja. V stanovanjskem naselju, ki je tudi prizorišče snemanja priljubljene televizijske serije Prijatelji, ne vlada le neponovljivo vzdušje, ampak poznavalci opazijo njegovo harmonijo, popolno enotnost urejenosti in raznolikosti, narave in arhitekture, ki zaznamuje prostor. Samo na dosegu roke od živahnega prometnega križišča Határ út, v primežu prometnih cest, stanovanjski kompleks pričakuje tiste, ki se želijo sprehoditi, sprostiti in pobegniti od vrveža prestolnice z resnično idilično sprostitvijo in podeželskim vzdušjem.

1192 Budimpešta, Wekerletelep

Skladišče MÁV, Rákospalota

Budimpešta 15. stoletje V okrožju Rákospalota se skriva dobro živelo stanovanjsko naselje MÁV, ki tako kot prejšnje ustvarja vzdušje očarljivega mesteca v vrvežu prestolnice. Stanovanjsko naselje, ki meji na Széchenyi út, Rákos út, Wesselényi utca in Vasutastelep utca, je bilo veliko večje, vendar zaradi preobrazb, razvoja in gradnje, ki so se zgodili na tem območju, manjše območje zdaj ohranja vzdušje stanovanjskega naselja, ki je nekoč služilo kot dom skoraj dva tisoč ljudem. Kolonija je bila zgrajena v 1910-ih in je svoj razcvet doživela v naslednjih dveh desetletjih. Družinske hiše z vrtom so kasneje zamenjale dvo- in trinadstropne stanovanjske stavbe, nato pa montažne hiše. Usodo nekoč velikega stanovanjskega naselja je dokončno zapečatila izgradnja avtoceste M3: dovozna cesta je naselje prerezala na dvoje. Na srečo so spomini in vzdušje preživeli zanamcem; tukajšnji dve cerkvi sta na primer vsekakor vredni občudovanja.

1155 Budimpešta, ulica Széchenyi, ulica Rákos, ulica Wesselényi in ulica Vasutastelep

Stanovanjsko naselje na ulici Gyáli, Ferencváros

Za železniško postajo Ferencváros, na dosegu roke Népligeta, stanovanjske stavbe z vrtnimi hišami, ki so zelo podobne postajnim stavbam, ustvarjajo vzdušje majhnega mesta. IX. Na območju med ulico Péceli in ulico Zombori v 1. okrožju že imena ulic govorijo o železnici: ulica Szerelvény, ulica Vasbakter, ulica Szemafor in ulica Váltó. Večina ljudi verjetno pozna stanovanjsko naselje po stolpnici, ki se dviga nad Vodnim stolpom. Stanovanjsko naselje je bilo zgrajeno v zadnjem desetletju 19. stoletja, njegove zgradbe pa so bile zasnovane v slogu standardnih zasnov MÁV. Stoletja stare stavbe, razdeljene z negovanimi vrtovi, so še danes naseljene in vabijo tiste, ki iščejo vzdušje vrtnega mesta, na nenavadno potovanje skozi čas.

1097 Budimpešta, območje omejeno z ulico Gyáli – ulico Péceli – trgom Szerelvény – ulico Zombori

Stara vas, Békásmegyer

Prava zanimivost prestolnice je Stara vas, skrita v senci panelnih stavb Békásmegyerja, ki, kot pove že njeno ime, ustvarja vaško vzdušje. To stoletja staro glavno vasico so naselili švabski naseljenci in sredi 18. stoletja naredili čudovito. Nekaj preteklosti in zgodovine, ki se je ohranilo do danes, se je ohranilo v teh urejenih švabskih kočah, vendar je zgodovina Ófaluja obkrožena z vrsto žalostnih dogodkov. Najprej je gradnja omenjenih panelnih objektov zdesetkala očarljive švabske hiše in vrtove, kasneje pa še druga svetovna vojna. Nemške deportacije po drugi svetovni vojni so uničile cvetočo skupnost. Dandanes sta moč in enotnost skupnosti, ki jo tukaj izkušamo, morda še močnejša kot nekoč, zato je osvežujoča izkušnja sprehoditi se po teh očarljivih ulicah in se potopiti v zaklade preteklosti.

1039 Budimpešta