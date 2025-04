V patinirani vili na Trgu herojev je sodoben bistro

Ikonična stavba na Trgu herojev je dobila nov zagon: v prenovljeni, patinirani vili, zgrajeni v devetdesetih letih 1890. stoletja, je zdaj Bistro herojev.

Vzdušje preteklosti in sodobna gastronomija se srečata na Dózsa György út, kjer vas čaka ne le izjemno kulinarično doživetje, ampak tudi vzdušje, kjer se lahko upočasnite, sprostite in preprosto zabavate.

Za kulinariko Bistroja Hősök je značilno, da madžarsko klasiko postavlja v novo luč: delajo s skrbno izbranimi sestavinami, sezonsko ponudbo in svežimi interpretacijami znanih okusov. Foie gras brûlée s kamiličnim želejem, Hortobágy ravioli s kmečkimi piščančjimi stegni ali kremna juha iz topinamburja z ragujem iz beluga leče je le nekaj primerov ustvarjalnosti kuharja. To spremlja vinska karta s ponudbo specialitet domačih kleti.

Kraj, kjer je vsaka priložnost posebna

Zasebna soba restavracije je s svojo čisto eleganco popolno prizorišče za manjše poroke, rojstne dneve, službene večerje ali ekskluzivne poslovne zajtrke. Ne samo, da tukaj lahko jeste, lahko tudi udobno organizirate poslovne sestanke med zajtrkom ali sprejmete svoje poslovne partnerje v elegantnem okolju. Vzdušje v prostoru je intimno in reprezentativno, zato je odlična kulisa za vsak dogodek.

Programi, ki vas združujejo

Bistro Hősök je vreden obiska ne le zaradi okusov, ampak tudi zaradi izkušenj. Redno organizirajo vinske večerje in degustacije vin, kjer domače kleti predstavljajo svoja vina ob skrbno sestavljenem meniju. Ti večeri so priložnost za medsebojno spoznavanje, skupno raziskovanje in gostom pustijo posebno izkušnjo.

Ob lepem vremenu se odpre terasa s čudovito panoramo Trga herojev. Ob skodelici kave ali kozarcu vina je lahko to doživetje zares nepozabno.

1068 Budimpešta, ulica Dózsa György 96.