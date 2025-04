Kaj je novega v Budimpešti: 8 krajev v mestu, ki jih je vredno obiskati aprila

So se v prestolnici pred kratkim odprli odlični novi lokali! Odkrijte jih v aprilu, morda boste med njimi našli tudi novo priljubljeno lovišče.

Roseli Brunch & Pizza Budimpeštanski paleti pic je dodana nova barva: pice v restavraciji Roseli, ki se je odprla na vogalu ulic Wesselényi in Rózsa, so stilsko nekje med Neapljem in Rimom, zahvaljujoč testu, ki je vzhajalo 48 ur, debeli, hrustljavi skorji in zračni sredini z mehko teksturo. Med 14 vrstami pic bo zagotovo vsak našel svojo najljubšo, od ljubiteljev madžarskih okusov do ljubiteljev morske hrane, doživetje dolce vita pa dopolnjujejo domače italijanske sladice in espresso intenzivnih okusov.

1077 Budapest, Rose Street 19.

Sushi Če iščete resnično posebno gastronomsko izkušnjo, se odpravite v samopostrežno restavracijo Art of Sushi, ki briljantno združuje vrhunske italijanske morske sestavine in japonsko kuhinjo! Izbor več kot stotih jedi močno presega klasično linijo suši-sašimi: karpačo iz pasijonke ali tunin tatar nista ravno žanrski jedi, sta pa zato toliko bolj vznemirljivi. Neomejena poraba hrane z dveurnim bivanjem v restavraciji stane 12.999 HUF za odrasle, 6.999 HUF za otroke med 100 in 140 cm, za otroke do te starosti pa popolnoma brezplačno.

1061 Budimpešta, trg Liszt Ferenc 5.

Tajska restavracija in kavarna Parázs Presszó

Palace District je novi Bangkok! Legendarna azijska restavracija Belső-Terézváros, Parázs, je našla nov dom na vogalu ulic Horánszky-Bródy, kjer še naprej ponujajo tisto, za kar jih imamo radi od leta 2007: pristne tajske jedi, ki jih pripravljajo izkušeni tajski kuharji po domačih receptih, v okolju s svetim, domačim vzdušjem, ki dopolnjuje eksotične okuse. Meni s fotografijami vam pomaga pri krmarjenju v labirintu bogate izbire hrane, ki temelji na kakovostnih sestavinah, na voljo pa je tudi širok izbor domačih pijač, madžarskih vin in koktajlov.

1085 Budimpešta, ulica Horánszky 1.

Café Brunch Quayside Najnovejši član družine Café Brunch se je odprl na lokaciji, ki je resnično magnet za Insta, med Mostom svobode in mostom Elizabete: enota, imenovana Rakpart, sprejema svoje goste vsak dan od 8. do 16. ure, z domačimi in mednarodnimi vodilnimi zajtrki ter prvovrstnim pogledom na Kip svobode in Kraljevo palačo. Jajca Benedict, ameriške palačinke, kruh in pecivo iz lastne pekarne, lokalno pražena specialty kava, brezglutenska, vegetarijanska in veganska ponudba – vse je poskrbljeno za popoln začetek dneva!

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 18.

mamina kavarna in menza

Najnovejša menza Újlipótváros na ulici Bessenyei pričakuje svoje goste z meniji za kosilo po ugodnih cenah. Sodobna kuhinja se osredotoča na klasične madžarske okuse, kot sta krompirjeva enolončnica ali piščančja juha Újházi, vsak dan pa so na voljo tudi nekatere bolj posebne jedi, kot sta piščančja tikka masala ali mac & cheese. Za dober začetek dneva se splača ustaviti v menzi ob delavnikih zjutraj na sveže pripravljenem, bogato pakiranem sendviču, torti ali okusni kavi!

1133 Budapest, Bessenyei Street 8.

ZentaKraft by Etyeki Budimska baza družinske craft pivovarne Etyeki Sörmanufaktúra mami žejna usta s 16 pipami in izbranimi specialitetami iz sveta craft piv (domačih in tujih). Poleg več kot stotih craft piv ponuja ZentaKraft tudi pestro izbiro jabolčnika in vin ter okusno izbiro pivniške hrane: svinjski nachosi, klobase na žaru, korejski BBQ piščančji peruti in krepki burgerji zagotavljajo solidno prehrano.

1111 Budimpešta, ulica Zenta 3.

Devil Zaenkrat test še poteka, a Teufel, novi dodatek kulturnega centra Nyolcésfél, že streže najbolj okusne sendviče, ledene čaje, kavo in piškote, vse dni v tednu. Rdeči tovornjak s hrano najdete na industrijskem dvorišču stavbe na ulici Német, po uradni otvoritvi, načrtovani v začetku maja, pa se bo življenje preselilo tudi v pritlični pub v obliki različnih programov, zabav in drugih dobrot.

1084 Budimpešta, ulica Német 16.

Indigo Express Budaside Tretja enota Indigo Expressa je bila odprta v veličastnem maloprodajnem prostoru nekdanje restavracije SHO. Notranjost za 70 oseb in panoramska terasa na Donavi za 60 oseb ponujata hitro pripravljeno različico pristne indijske kuhinje v sodobnem in svetovljanskem okolju, kjer so cenovno ugodne jedi pripravljene v nekaj minutah. Thali meniji, samose, dahls, dosas, žemljice in v Indiji zelo priljubljen kruh naan so tudi na meniju, katerega pikantnost je mogoče izravnati s svilnatim mangovim lassijem.

1117 Budimpešta, Budimski trg 3.