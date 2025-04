7 čarobnih lokacij po deželi, kjer že cvetijo krvave slive

Odkrijte najbolj očarljive kraje pri nas, kjer že v polnem sijaju cvetijo prvi znanilci pomladi, krvave slive. V našem članku vam predstavljamo sedem čarobnih destinacij, kjer se lahko potopite v lepoto narave.

Vindornyafok, Zala Vindornyafok je majhna vasica v okraju Zala, ki se spomladi, ko zacvetijo slive, spremeni v pravo pravljično mesto. Rožnata drevesa obdajajo cesto in spremljajo pot tistih, ki prihajajo sem. Vreme je bilo oblačno, ko je bila slika posneta, a to ni pokvarilo tega fantastičnega razgleda.

Pomlad Baja se začenja pojavljati tudi v južni Veliki nižini, saj mesto Baja že sije v čudovitem rožnatem sijaju. A to ni edini razlog, zakaj se spomladi odpraviti v Bajo: mesto slovi po bogati zgodovinski preteklosti, kulturni tradiciji in slikovitih lepotah, poznano pa je tudi kot prestolnica ribje čorbe, zato vam zagotovo ne bo dolgčas!

Siklos Središče Siklósa sije v polnem spomladanskem sijaju, saj so tukaj začela cveteti čudovita drevesa krvave slive, ki obiskovalcem ponujajo zelo impresiven prizor. Narava je čudovita in nas vedno znova preseneti, del teh presenečenj pa smo lahko tudi mi, če imamo odprte oči!

Na plaži Odsek, ki vodi do Gyöngyöstarjána, ki se nahaja le pet kilometrov od Gyöngyösa, velja za eno najlepših cest na Madžarskem in skriva pravo naravno čudo. Ko se približujete naselju, že od daleč opazite več kot sto ogromnih dreves ob cesti, ki blestijo v rožnatih odtenkih. Drevesa sliv zrastejo do osem metrov visoko, njihova razpotegnjena krošnja pa vsako leto zacveti v začetku aprila. Drevored so pred več kot 30 leti zasadili člani takratnega Vaškega gradbenega društva, ki od takrat skrbno skrbijo zanj in občasno nadomeščajo posušene primerke.

Bazsi Krvava sliva cveti v vasi Bazsi, ki se nahaja blizu Sümega. V tem času se splača odpraviti na izlet, če pa ste že blizu Sümega, obiščite srednjeveško trdnjavo naselja, ki se dviga na vrhu 270 metrov visoke dolomitne gore v severnem delu Blatnega gorja. Zaradi svoje osupljive lege in bogate zgodovine je ena najbolj priljubljenih domačih turističnih destinacij.

Rowan Nemoteno naselje Berkenye, ki leži ob vznožju Börzsönyja, ni neznano ljubiteljem narave. To je vas v jugozahodnem delu okrožja Nógrád, ki se ji spomladi, ko cvetijo slivove rože, očarljivo doživetje. Na veliko veselje naravoslovnih fotografov so ob cesti, ki vodi do naselja, ponovno zacvetela krvava sliva, zaradi česar je prizor prebujajoče se narave še toliko bolj poseben. Če želite cvetenje občudovati v vsem njegovem sijaju, se splača odpraviti čim prej, saj sadno drevje hitro odvrže cvetove.

Budimpešta Vrstica sliv, ki je pred kratkim zacvetela, je bila tema neštetih fotografov in jo najdete med ulico Pillangó in trgom Örs Vezér. Pisana drevesa poskrbijo za nenavaden prizor na sicer izjemno prometni cesti Kerepesi. Drevesa sliv lahko zrastejo do osem metrov visoko, njihova razpotegnjena krošnja pa spomladi zacveti, nato pa sprosti rahel vonj, ki vsem sporoča, da je prišlo lepo vreme.