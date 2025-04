7 bucket list programov po vsej državi, kjer lahko uživate v čarobnosti pomladi

Pomlad je končno prišla v vsem svojem sijaju, z njo pa je narava v polnem razcvetu in lahko vidite najlepše naravne čudeže po vsej državi.

Najlepše vrste sliv v državi cvetijo.

Znanilci pomladi, rožnata slivova drevesa, ki krasijo na stotine glavnih cest, piknik prostorov in glavnih trgov po vsej državi, v tem letnem času poskrbijo za privlačnost. V tem pogledu, ki je tako priljubljen kot češnjevi cvetovi, lahko uživate marsikje. Čeprav jih lahko vidite tudi na podeželju od Siklósa do Berkenyeja, ni izostavljena niti prestolnica, saj vas na odseku med ulico Pillangó in trgom Örs Vezér čaka pravljična vrsta sliv. Impresivno cvetenje v Gyöngyössolymosu spremlja razburljiv program: 4. aprila bodo obiskovalci na pikniku Fasor pogostili z lokalnimi dobrotami in pridelanimi vini.

Žetev tulipanov v TulipGardensu. Na srečo impresiven pogled na prostrana polja tulipanov ni več značilen le za nizozemsko podeželje, saj v skupno 10 TulipGardensih pri nas že sedmo leto zapored cveti okoli 2 milijona čebulnic. Vrtovi ponujajo neverjetno pestrost tulipanov v številnih barvah in oblikah, tako da najdete prave posebnosti, ponekod pa se poleg tulipanov znajdejo tudi narcise in hijacinte, kar še poveča vrstno pestrost. V 10 vrtovih obiskovalce čaka 10 različnih doživetij, zato se splača raziskati več krajev. Preden se odpravite na pot, obvezno preverite Facebook strani vrtov za odpiralni čas in točen datum obiranja tulipanov, saj na cvetenje in obiranje zelo vpliva vreme.

Sezona divjega česna se začenja Sezona divjega česna je v polnem teku in eno od sestavin za pomladne dobrote si lahko odslej nabavite kar sami, da bodo vaša rajska kremna juha, pesto in kifli res domači. Šopek te divje rastline z visoko vsebnostjo železa lahko naberete marsikje v državi, na primer v Bakonybélu, na naravni poti medvedjega česna v Tatabányi, blizu gradu Rezi, v grajskem parku v Martonvásárju ali celo v Pusztamarótu. O pogojih se je treba pozanimati vnaprej, saj obstaja možnost, da tam, kjer naletite nanj, nabiranje divjega česna ni dovoljeno. Preden se odpravite na pot, na zemljevidu gozdov NÉBIH natančno preverite, kje je dovoljeno nabiranje česna.

Močvirske lilije cvetijo v parku Zala Razkošno zaščiteno rožo lahko občudujete v dveh parkih gozdov v Zali, parku Zalavölgyi in parku Lenti. Zelena pljuča Zalaegerszega, 65 hektarjev velik gozdni park Zalavölgyi, je prava oaza za meščane in ljubitelje narave, park gozd Lenti pa ne zaman imenujejo spomladanski raj za pohodnike, saj v njem raste več zaščitenih divjih rož. Močvirska karirasta lilija je med naravoslovnimi fotografi še posebej priljubljena zaradi šahovnice vijoličastih cvetnih listov, in ker je njena nominalna vrednost 50.000 forintov, jo je vredno ujeti v fotografijo.

Praznik narcis Babócsai Ime vasi Babócsa v okraju Somogy je postalo skorajda sinonim za čudovito polje narcis, ki v vas privablja ljubitelje spomladanskega cvetja. Vrt Basa, neprekinjeno polje, zaradi svoje velikosti velja za redkost (približno 3-4 hektarje, na njem je na milijone cvetov), njegova posebnost pa je zvezdasta narcisa, ki ima naravno vrednost 10.000 forintov in je tam cvetela še v turških časih. Rastlina običajno zacveti proti koncu aprila, vendar je to v veliki meri odvisno od trenutnega vremena, zato se splača spremljati spletno stran, če ne želite zamuditi “cvetenja” njive.

Tura z orhidejami v Kunadacsu (12. april 2025) V organizaciji nacionalnega parka Kiskunság se lahko udeležite izjemne pohodniške ture, saj 4 km dolga pot ponuja neverjetna cvetlična polja, prekrita z barvami veličastne orhideje. Med turo, ki se začne pri ribiškem centru Kunadacs, lahko opazujete pomladno pokrajino, spoznate močvirni in močvirni svet regije Turján, vlogo človeka pri oblikovanju pokrajine ter naravne in kulturnozgodovinske vrednote območja.

Hanami, uživanje v češnjevih cvetovih // Botanični vrt Szeged (13. april 2025) Za osupljiv pogled na češnje, ki cvetijo že od konca marca, se splača odpraviti v mesto sonca, saj vas poleg osupljivih dreves čaka tudi razburljiv, tematski dan v botaničnem vrtu Szeged. V japonskem vrtu Univerzitetnega botaničnega vrta bodo 13. aprila potekali programi za obiskovalce cvetočih češenj, med drugim degustacija sušija in drugih japonskih jedi, prikaz borilnih veščin in priprava japonskega čaja sencha. V okviru dogodka na ulici Lövölde bo potekala tudi predstavitev bonsajev s koristnimi nasveti o negi in gojenju rastline. Na voljo bodo tudi japonske knjige in stripi, zlaganje origamija, zainteresirani pa se bodo lahko preizkusili v risanju mang.

6726 Szeged, ulica Lövölde 42.