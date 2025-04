5 pomladnih festivalov in velikonočnih programov v slikovitih deželah aprila

Pomlad je tu, čas je, da ponovno raziščete najlepše kraje naše dežele! Tudi aprila ne bomo brez odličnih programov, pa naj gre za praznik pomladi, velikonočni program ali dobrote iz divjega česna.

Pomladni festival Szentendre (do 26. aprila 2025) Sezona Pomladnega festivala Szentendre 2025 se je začela 14. marca v prenovljeni gledališki dvorani Okrajne knjižnice Hamvas Béla Pest. Festivalski program, ki traja do 26. aprila, poleg ponudbe Kulturnega centra in Gledališča vključuje programe mestnih kulturnih ustanov Barlang, P’Art Cinema, Muzejskega centra Ferenczy in TDM. Nekaj je gotovo: čaka vas pestra, razburljiva pomlad, bogata s programi. Na voljo bo vse od gledališča, glasbe in literature! Podroben program in vstopnice na spletni strani festivala.

Pomladni festival v Debrecenu (5.–15. april 2025) Kulturni razvoj Debrecena se približuje! Med 5. in 15. aprilom svoje občinstvo znova pričakuje Pomladni festival Debrecen. V teh nekaj dneh bo Kölcsey Center zaživel z nastopi, kot so Koncert trobilnega orkestra Debreceni Zenede, Zlata poroka Szenteja Vajka, koncert Tolkalnega ansambla Talamba in koncertni večer Petre Gubik z orkestrom, a to še ni vse! Rezervirajte vstopnice čim prej, da ne zamudite odprtja kulturne sezone v Debrecenu! Več informacij najdete na spletni strani festivala.

Praznik divjega česna, Orfű (5.–6. april 2025) Letos mineva 21 let, odkar je bil prvič izveden Praznik divjega česna Orfű. Festival se je skozi desetletja zelo razvijal, tako da letos obiskovalce 5. in 6. aprila pričakuje kar sedem lokacij. V soboto letošnjega festivala bo ob 14. uri s koncertom narodnozabavne glasbe in plesom navdušila skupina Keptár. Pred in po glasbenem programu se lahko udeležimo rokodelskih dejavnosti in gozdne detektivske igre »Velika pustolovščina medvedke mravlje«. V okolici mlina bo obrtni sejem, na pultu Garat pa bodo tudi tokrat na voljo priložnosti primerne dobrote iz divjega česna.

Velikonočni festival Hollókő (18.–21. april 2025)

Med 18. in 21. aprilom obiskovalce v Hollókő čakajo tradicionalni velikonočni programi. V štirih dneh vas čaka pester program od jutra do večera, saj se bodo odvijali sejem obrti, barvanje jajc, filmske projekcije, plesne urice, kuhanje slivovih cmokov, velikonočni krop, maša in še marsikaj. Pomembna informacija: 18. aprila je ogled Stare vasi in obrtnega sejma možen prost in brezplačen, vstopnice za razstave je treba plačati posebej ali pa si jih lahko ogledate z vstopnico za Vaški pohod, za ostale dni pa je vstopnica obvezna!

Vijolični dan in velika noč na gradu – Festival pozdrav pomladi, Gödöllő (20.-21. april 2025) Bi radi dostojno pozdravili pomlad? Nato se 20. in 21. aprila odpravite na kraljevi grad Gödöllő! 20. aprila, na Vijolični dan, staro in mlado čakajo koncerti, lov na jajčka v labirintu Vilinskega vrta, gastronomska predstavitev in odlični nastopi. 21. aprila bo potekala prireditev Velika noč na gradu, v okviru katere se bodo nadaljevali posebni velikonočni programi, ne bodo pa manjkale niti lutkovne predstave, poslikave obraza in ljudsko igrišče, da si bo lahko oddahnila vsa družina!