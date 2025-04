6 osvežilnih spomladanskih gastronomskih programov v aglomeraciji Budimpešte za april.

Degustacije vin, obiski pivovarn in slastni okusi pomladi čakajo vsakogar v dosegu Budimpešte, a nekoliko dlje od mestnega vrveža. Praznujte prihod pomladi na dostojen način ob okusni hrani in pijači!

Otvoritev vrta v Gastrogarden // Budaörs (4.–6. april 2025) Uvodni vikend sezone je 4.–6. april. med Gastrogarden v Budaörsu, kjer so vsi dobrodošli s posebno ponudbo hamburgerjev in živo glasbo. V soboto od 12.30 naprej se lahko uglasimo pomladi s sproščenim akustičnim koncertom, burgerje pa bo ves vikend spremljal kozarec piva!

LOVE Festival, Vál (5. april 2025) Spomladanski LOVE Festival bo potekal 5. aprila na znani in priljubljeni lokaciji Vál, pri Kipu ljubezni. Čakajo vas degustacija vin, argentinski choripan sendviči, nagradna igra in nepozabno vzdušje pozdrava pomladi! Ne zamudite te posebne vinske avanture ob vznožju vinske trte!

Odpirač Pátyi Pincehegyi (12. april 2025) Vsako drugo soboto v mesecu se lahko sprehodite po odprtih kleteh Pincehegyja v Pátyju, ki tudi ob spomladanskih vikendih sprejme obiskovalce z odličnimi vini, okusnimi prigrizki in toplim gostoljubjem. Zato se 12. aprila povzpnite na goro in se sprostite!

Praznik pomladnih vin v Csömörju (12. april 2025) V soboto, 12. aprila popoldne, vas v Vinoteki Szőlőhegy v Csömöru čaka spomladanska degustacija vin – tokrat s posebnimi artikli, vznemirljivimi zgodbami in nepozabnimi trenutki! Ob 16. uri se začnejo degustacije vin, začinjene z retro uspešnicami in slastnimi prigrizki.

Spomladanski piknik Etyek – Reloaded (12.–13. april 2025) Piknik Etyek se letos vrača s prenovljenim konceptom in bo obiskovalcem prinesel več izkušenj kot kadar koli prej! 12.-13. april. Med 11.00 in 12.00 uro lahko preživimo nepozaben vikend v gastronomskem raju Etyek, obdanem z vinogradi, kjer se sreča harmonija vin, okusov in glasbe.

Kuharski dan odprtih vrat // Fót (26. april 2025) V soboto, 26. aprila, vas Craft pivovarna Fót pričakuje s celodnevnim programom! Program vključuje ogled pivovarne, degustacijo gob, jahanje, rockabilly glasbo v živo z dovoljenjem skupine Dynamite Dudes in zabavo pozno v noč. Odpravljam se v Fót!