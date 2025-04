Art deco zaklad na obali Blatnega jezera: zgodba o vili Mária György

Če se z odprtimi očmi sprehodimo po obali Blatnega jezera, lahko odkrijemo več čudovitih stavb kot kdaj koli prej, in medtem ko so vile s preloma stoletja deležne največ pozornosti, so predstavljena tudi številna druga obdobja. Nič drugače ni v primeru vznemirljive stavbe v Balatonalmádiju, katere hišni napis skriva romantično zgodbo.

Blatno jezero je do tridesetih let prejšnjega stoletja postalo izjemno priljubljena počitniška destinacija, saj je država po Trianonu izgubila obalo in nekdanja letovišča, velika depresija pa je dodatno zmanjšala možnost tujih potovanj. Sprememba domačega turizma je bistveno spremenila kakovost gradnje počitniških hiš, saj si je veliko ljudi želelo čim prej imeti svoj dom na madžarski obali, zato so si v mnogih primerih prizadevali, da bi svoje počitniške hiše zgradili nekvalificirani projektanti, lokalni mojstri in tesarji.

Val neregulirane gradnje počitniških hiš in posledična škoda na balatonski pokrajini je dosegla takšne razsežnosti, da je bil ustanovljen odbor za upravljanje Balatona, katerega naloga je bila s pozitivnimi primeri, strokovnimi spoznanji in razstavami, ki oblikujejo odnos, razložiti pravilen proces in videz gradnje počitniških hiš.

Sodobni zaklad Blatnega jezera Pozitiven primer te dobe je Dr. Na ulici Óvári Ferenc 53 je tudi vila, katere nenavadno zunanjost je oblikoval mladenič. Oblikoval János Takács. Vznemirljiva fasada, ukrivljen vogal in ogromna vrsta oken kažejo blagovne znamke gibanja Bauhaus, tako kot pisava sugestivnega napisa Mária György in barve stavbe.

Stavba je tudi odličen primer poenostavljenega modernega sloga: veja gibanja art deco, za katero so značilne oblike, ki jih navdihuje modernizem in stroji, od katerih so igrive linije vile odličen primer.

Vilo, zgrajeno leta 1933, je zgradil dr. György Nyárády, pravnik, ekonomist, glavni vladni svetovalec, akademski redni profesor in vodja oddelka. Z ženo Mário Mohl v stavbo nista potovala le na počitnice, ampak sta v hiši, ki je imela tudi velik vrt, preživela veliko časa med letom, nato pa sta se vanjo vselila. S tem se odstranjuje tudi tančica z napisa, ki krasi pročelje hiše, saj tako kot mnoge druge stavbe na Blatnem jezeru tudi hiša nosi ime graditeljev, redko pa se pojavita dve imeni. György se je kasneje ponovno poročil in umrl, stavba je bila nacionalizirana, njegovi drugi ženi in vdovi pa je bilo dovoljeno obdržati le del prvega nadstropja.

V 1970-ih in 1980-ih je bil poletni dom poljske tovarne Komárom, trenutno pa je v zasebni lasti. Kljub prenovi v preteklih letih njegova posebna podoba in prepoznaven napis še vedno spominjata na nekdanji sijaj.