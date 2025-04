Razstava ekskluzivnega modnega muzeja v Balatonfüredu se zaključuje z razburljivim zaključkom

V prvem in edinem modnem muzeju v Balatonfüredu se končuje aktualna razstava z naslovom The Wardrobe of Dreams. Vse, ki jih zanima moda, na finalu, ki bo 29. marca, čakajo razburljivi programi.

29. marca se bo z modno revijo, subjektivnim vodenjem in zabavo v spalnih srajcah ob 21. uri zaključila aktualna razstava Katti Zoób Fashion & Museum z naslovom The Wardrobe of Dreams.

V okviru finala bodo od 15. ure naprej med modno revijo in vodenjem Kati Zoób zainteresirani lahko spoznali skrbno varovane zaklade razstave, spalne srajce in ogrinjala ter ekskluzivne kose iz zasebnih zbirk. Program bo sklenila salonska predstavitev, kjer bo zaživela zgodba, povezana s kolekcijo.

Od 18. ure naprej se lahko potopite v razstavo v okviru literarno modnega salona. Voditelj István Hirtling bo ljubitelje umetnosti, mode in modne zgodovine razveselil z redkimi Máraijevimi pesmimi ob glasbeni spremljavi.

Finale se bo zaključila tudi z res posebno atrakcijo, in sicer zabavo v spalnih srajcah ob 21. uri, okronano s prijetno glasbo, makaroni in šampanjcem.

Vstopnice so na voljo do 28. marca, zato se vam splača čim prej kupiti vstopnice, če ne želite zamuditi pestrega programa. Več informacij najdete na spletni strani muzeja s klikom tukaj ali na Facebook dogodkih na tej povezavi.