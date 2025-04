10 odličnih velikonočnih programov in spomladanskih festivalov na Blatnem jezeru aprila // 2025

Ne moremo dovolj poudariti, da je območje Blatnega jezera idealna destinacija v vseh letnih časih. Naša programska ponudba razkriva, kaj ta vabljiva regija s svojo impresivno topografijo pripravlja za obiskovalce to pomlad.

Velikonočno razpoloženje v Kéthelyju (od sredine marca do konca aprila 2025) Od sredine marca do konca aprila bo središče Kéthelyja ponovno okrašeno z velikonočnimi okraski. Glavni element okrasitve je znamenito velikonočno drevo naselja Somogy County, ki so ga leta 2015 prvič okrasili s približno 1200 jajci. Prebivalci mesta Kéthely od takrat vsako leto zvišujejo stavko, na primer z orjaškimi okraski za jajca in zajce, ki jih postavijo okoli drevesa. Za praznično vzdušje bo letos poskrbelo na tisoče velikonočnih okrasnih elementov z vsega sveta, pripravljajo pa tudi številna presenečenja. To bo neverjeten prizor!

8713 Kéthely, Magyari Street 5.

Žetev tulipanov v Kőröshegyju (4.–21. april 2025)

Čeprav tulipana ne imenujemo znanilec pomladi, je pisani cvet nedvomno simbol letnega časa. 3 tedne (predvidoma med 4. in 21. aprilom) lahko občudujete neverjeten prizor več kot pol milijona tulipanov na polju tulipanov Kőröshegy. Lepotce za vašo domačo vazo lahko izbirate med približno 100 sortami rož v različnih barvah in oblikah, imeli pa boste možnost kupiti tudi tulipane v lončkih. Datum se lahko razlikuje glede na cvetenje, za podrobnosti spremljajte stran Kőröshegyi Lavender.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz | Facebook

DJ v vinogradu, Paloz (5. 4. 2025) 5. aprila se bo Vinarstvo Homola v Paloznaku vrnilo na pot, da nas vse prebudi iz zimskega spanca. Naslednji dogodek v zelo uspešni seriji “DJ in the Grapes” bo potekal od 12.00 do 20.00, udeleženci pa lahko izbirajo med tovornjakom s hrano na kraju samem za sproščeno izkušnjo degustacije vin. Gastronomsko doživetje ob teh priložnostih spremlja tudi nekakšna glasbena podlaga, saj DJ kabino ogrevajo rezidenčni Cyborg Templar in Urban Vinyl. Vstop je prost, kavcija za kozarce je 2.000 HUF.

8229 Paloznak, Vincellér Street, 0534. hrsz.

Raziskovanje doline Koloska, Balatonfüred (6. april 2025) Če bi se namesto kulturnih in gastronomskih programov radi razgibali ob raziskovanju čudovite pokrajine, se prijavite na pohod po dolini Koloska na spletni strani Túrabárátok! Prva postaja skoraj 15-kilometrske ture, ki se začne 6. aprila zjutraj, bo razgledna točka Jókai, s katere lahko uživate v 360-stopinjski panorami Balatonskega gorja. Cesta od tu vodi v Kološko dolino, kjer lahko vsrkate pomirjujoče energije okolja. Po krajšem počitku, sledi zeleni tabli, skupina pohodnikov prispe do jame Lóczy. Skupna pustolovščina se konča v Balatonfüredu.

Zbirno mesto: Železniška postaja

Južna Železniška postaja, Badacsonytomaj (od 7. aprila 2025) Po zadnjih napovedih bi lahko vrt tulipanov Badacsony znova zacvetel v prvem ali drugem tednu aprila. Ni naključje, da se vsak, ki ga enkrat vidi, želi sem vračati vedno znova: dih jemajoča lepota pisanega cvetja očara vsakogar. Če iščete raznoliko cvetje za svoj šopek, lahko letos poleg tulipanov v svojo košarico dodate tudi narcise. Delovni čas vrta tulipanov je močno odvisen od vremena, zato, če želite obirati in biti prepričani, spremljajte Facebook stran Tulipánkert Badacsonyban!

8258 Badacsonytomaj, ulica Káptalantóti 3.

Velikonočni večerni ogled gradu Szigliget (18. april 2025)

Turistično informacijska točka Badacsony 18. aprila organizira poseben ogled gradu. Med ogledom lahko udeleženci spoznajo zgodovino gradu Szigliget in občudujejo večerno panoramo z gradu. Lahko ste tam, ko se prižgejo grajske luči in med znanim grajskim obzidjem opazujete razsvetljene ulice okoliških vasi. Med lahkotnim sprehodom vam bo skoraj 800 let stara trdnjava razkrila svoje skrivnosti, izvedeli pa boste lahko tudi, kakšen je moral biti sončni zahod v 16. stoletju. stoletja. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.

8264 Szigliget, 71123

Paloznak Festival šampanjca (18.–20. april 2025) Obiskovalci Paloznaka lahko med velikonočnim podaljšanim vikendom ubijejo dve muhi na en mah. V tem očarljivem mestecu lahko med 18. in 20. aprilom zagotovo preženete spomladansko utrujenost, sprostite pa lahko tudi svojega vinoljubnega gastronomskega avanturista. Med razburljivo ponudbo pijač boste našli novo letnico Homola Palozka 2024, ki jo lahko okušate na enem od ležalnikov. Za hrano bosta poskrbela Gerilla Grill & BBQ in Gastro-Hack. Ne zamudite lova na jajca! Vstop je brezplačen.

8229 Paloznak, ulica Vincellér 0534. ure.

Velikonočni vikend v Siófoku (18.–21. april 2025) To pomlad Siófok, eno najlepših mest ob Blatnem jezeru, obljublja živahno, barvito in razburljivo rekreacijo! Velikonočni festival, ki bo potekal med 18. in 21. aprilom, bo prinesel vzdušje pomladnih festivalov s svojimi pestrimi družinskimi in gastronomskimi programi ter večernimi koncerti (Korál – Balázs Fecó Memorial Concert, Csaba Vastag in V-Tech), ki jih dopolnjujejo značilnosti praznika. Glavni trg bo ponovno napolnjen z življenjem, glasbo in velikonočnimi posebnostmi. Dogajanje ne bi bilo popolno brez obveznega gastronomskega in obrtnega sejma, zato ste lahko prepričani, da domačih dobrot in drobnarij ne bo manjkalo.

8600 Siófok, Glavni trg

Velikonočni lov na zaklad, Tihany (18.-21. april 2025) Iščete družinski program v Tihanyju to pomlad? Od 18. aprila, med velikonočnim podaljšanim vikendom, bodo otroci povabljeni na vznemirljivo pustolovščino iskanja zaklada na eno najlepših točk v mestu, legendarni hrib Visszhang, kjer jih čaka pogled na Blatno jezero in slikovito okolje. Lokacija je Echo Restaurant & Cafe, kjer najmlajše po iskanju skritih zakladov in reševanju različnih ugank čaka posebno velikonočno presenečenje. Če postanete lačni, se usedite v restavracijo in poskusite eno od nebeških jedi. Vse podrobnosti lahko izveste v restavraciji Echo!

8237 Tihany, hrib Visszhang 23.

Sveta tura na hribu Badacsony (21. april 2025) Kot del tematske ture, 21. aprila, bodo svete vrednote Badacsonyja v središču pozornosti. Pohodniki si lahko predstavljajo, kako gredo po stopinjah edinega na Madžarskem ustanovljenega meniškega reda pavlinov, medtem ko spoznavajo svetinje gore, kot sta Klastromski vodnjak in roparske koče. Dobijo lahko tudi vpogled v preprosto, a naporno življenje puščavnikov, razkrila pa se jim bo tudi simbolika grba pavlinskega reda. Če vas zanima, kdo je bil sveti Pavel Puščavnik, in vam tudi ime blaženega Özséba ne zveni znano, je to kraj za vas!

8258 Badacsomtomaj, Trg herojev 2.

Dnevi Kürtőskalács, Tihany (18.-21. april, 26.-28. april 2025)

S svojo okusno, sladko aromo že od daleč privablja ljubitelje kürtőskalács v priljubljeni Vitéz Kürtős v Tihanyju, kjer izkušnjo sladice spremlja čudovit razgled. Če se tudi vi ne morete upreti, lahko v aprilu dvakrat poskusite njihove dobrote, pečene v žerjavici. Najprej na dolgi velikonočni konec tedna, med 18. in 21. aprilom, ko bo poleg posebnih Izabellinih dimnikov na voljo tudi nadevano testo KÜRTŐSBON. Zadnji vikend v aprilu pripravljajo tudi nenavadno ponudbo: kürtőskalác izdelujejo iz sestavin brez glutena, mleka in jajc.

8237 Tihany, Halász-köz 9.