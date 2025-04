Novosti v aglomeraciji Budimpešte: 7 krajev, ki jih je vredno odkriti to pomlad

Pod pokrovom skoraj pozabljene zime je aglomeracija Budimpešte obogatena s številnimi novimi in nič manj veličastnimi kraji. Pomladni konec tedna je na primer kot nalašč za odkrivanje tistega, kar vam je najbolj všeč ali pri srcu.

Mayer – kava, bar, delikatesa, Budakeszi Mayerjevi domači sirupi in marmelade, poznani s trgovskih polic, so se začeli pred 10 leti v garaži družinske hiše v Budakesziju. Družinsko podjetje je od takrat osvojilo skoraj vso državo in koncept obrtniških sirupov in marmelad dvignilo na novo raven. Njihov prijeten café-bar – ki vključuje tudi delikatesno trgovino – je bil odprt v Budakesziju jeseni 2024, v tovarni Mayer. Dobrote, pice, koktajli, odlične kave in sladice, ki so na voljo tukaj, so pripravljeni za goste z enako visoko kakovostjo in pozornostjo kot njihovi večkrat nagrajeni izdelki.

2092 Budakeszi, ulica Szőlőskert 6. Gnezdo, Dunakeszi

Ena najbolj vabljivih in prijaznih lokacij v Dunakesziju je odprla svoja vrata družinam jeseni 2024. Družinam prijazna kavarna Fészek, v kateri je tudi trgovina s knjigami in igračami, ponuja odlično sprostitev za vso družino. Medtem ko se mame in starši napolnijo s skodelico kave in slastnim pecivom, se lahko otroci sprostijo v igralnem kotičku, ob lepem vremenu na igrišču in ob odličnih programih zahvaljujoč pestri programski ponudbi. Le nekaj od mnogih: glasbena šola, jutranje družabne igre, tečaji masaže za dojenčke, igralnice in otroška gimnastika so le nekatere od številnih možnosti, med katerimi lahko izbirajo malčki in njihovi starši.

2120 Dunakeszi, ulica Ferenc Szakáll 7.

Pražarna kave Molu, Veresegyház Pražarna specialitete kave in kavarna sta našla dom na Veresegyház Fő út oktobra 2024. V pražarni kave Molu, ki popelje izkušnjo kave na novo raven, gredo visokokakovostne kave in kakovost z roko v roki, kjer je seveda vedno nov okus in nova izkušnja v vsakem požirku črnega. Ne glede na to, ali gre za vreden začetek dneva z odlično kavo, popoldansko sprostitev, specialty kavo za darilo ali za dom ali morda deljenje strokovnega znanja, Molu vas pričakuje s svojimi vrati na stežaj odprta od torka do sobote.

2112 Veresegyház, glavna ulica 156.

Il Mercato Raffinato Delicatessen, trgovina in kavarna, Budakeszi

Budimpeštansko aglomeracijo Budakeszi je ne tako dolgo nazaj osvojila tudi Il Mercato Raffinato, ki ponuja najboljše iz italijanske in madžarske gastronomije. Vabljiva restavracija, ki služi kot delikatesa, trgovina in kavarna, je odprla svoja vrata na Fő utca 237, kjer vas poleg prijetnega ambienta, odlične kave in okusnega zajtrka čakajo tudi police, polne dobrot. Kavarna je tudi odlična izbira, če v prestolnici iščete prostor za miren pogovor ali sprostitev, kjer si lahko napolnite baterije.

2092 Budakeszi, Glavna ulica 237. Máz specialty cafe, Göd Göd’s specialty cafe je ljubiteljem kave odprl svoja vrata novembra 2024. V Máz specialty café verjamejo, da kava ni le pijača, temveč prava strast, ki ob slastnem pecivu in slastnih sendvičih prinaša brezhibno gastronomsko izkušnjo. V sodobnem in čistem okolju vam ob cvrčečem kavnem avtomatu La Marzocco pripravljajo prvovrstne pijače, v družbi oljke, ki je svoj dom našla v kavarni, pa vas čaka pridih narave.

2131 Göd, ulica Nemeskéri-Kiss Miklós 100.

Bondorka, Dunakeszi

Pozimi leta 2024 je prikupen piškotek našel dom v Dunakesziju. V Bondorkini pekarni se od ponedeljka do sobote na pultu vrstijo dobrote, narejene z dušo in srcem, zato se sladkim doživetjem ni treba odreči skoraj noben dan v tednu. Tarte, pite, sirove torte, meringue torte in madeleine čakajo na uživanje ob okusnih pijačah, prav tako pa vas čakajo sezonske sladkarije in dobrote, pripravljene na tematskih dnevih.

2120 Dunakeszi, ulica Tabor 38.

Kultura 2 Bistro, Csömör

V nedavno odprtem bistroju Kultúr 2 v Csömöru vlada vzdušje, ki je skoraj kot drugi dom; ko vstopiš skozi vrata, se počutiš kot da bi prišel domov. Tukaj ne le stene, ampak tudi stare kavne skodelice, skodelice in pohištvo, ki je našlo svoj dom po domačih donacijah, pripovedujejo zgodbe o starih časih in še dodatno popestrijo vzdušje in patino prostora. Ponudba vsebuje vse, kar potrebujete za dober pogovor ali staro srečanje: kavo, piškote, sendviče in osvežilne napitke, za sprostitev pa je vredno popaziti tudi na pester program.

2141 Csömör, ulica Vörösmarty 2.