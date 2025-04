Bartókova pomlad čaka ljubitelje kulture z navdušujočimi programi

Festival ki je letos ponovno postal nacionalni, vse do sredine maja pričakuje ljubitelje kulture s svetovnimi zvezdami, navdušujočimi produkcijami in nezgrešljivimi sodelovanji, saj so v okviru Bartókove pomladi poleg Budimpešte izjemni programi organizirani še v Győru, Pécsu in Miskolcu.

4. aprila bodo Bartókovi pomladni mednarodni tedni umetnosti že petič odprli svoja vrata s prvim koncertom Münchenskih filharmonikov v Budimpešti. Barnabás Kelemen bo solist simfoničnega orkestra, ki bo izvajal dela Bartóka, Mendelssohna in Schumanna.

Ljubitelje klasične glasbe spomladi čaka nešteto izjemnih trenutkov: Diana Damrau in Jonas Kaufmann bosta izvedla skupni pesemski recital, Orkester dobe razsvetljenstva bo v veliki dvorani Akademije za glasbo izvedel Bachov veliki oratorij Matejev pasijon, prihaja pa tudi Kammerorchester Basel, s katerim bomo lahko slišali igranje enega najbolj nadarjenih madžarskih violinistov našega časa, Julija Pušker.

Nastop Magdi Rúzse in Jánosa Balázsa obljublja zlitje dveh različnih glasbenih stilov, Madžarsko glasbeno hišo bo napolnil eksotični glasbeni svet grammyjevca Arooja Aftaba, Jazz at Lincoln Center Orchestra pod vodstvom Wyntona Marsalisa pa bo v Müpi predstavil največje soliste in orkestrske glasbenike našega časa. Na Bartókovo pomlad bosta prispela eden najvplivnejših evropskih jazzovskih saksofonistov Jan Garbarek in indijski tolkalec Trilok Gurtu, ki bosta s svojo neponovljivo odrsko prezenco osupnila občinstvo.

Budapest Ritmo že desetič pričakuje zainteresirane s koncerti, sodelovanji in strokovno konferenco. Pravzaprav bodo letos prvič predstavljeni tudi Budimpeštanski filmski dnevi Ritmo kot ločen program. Mednarodni in domači izvajalci zabavne glasbe bodo med 4. in 10. aprilom na Pomladni terasi Akvárium predstavili intimni svet kantavtorskega žanra.

Poleg predstave Maríe Pagés Compañia De Scheherezade si lahko gledalci ogledajo plesno predstavo Mezőség–Mikrokosmosz, Madžarski državni folklorni ansambel in balet Győr bosta oživela vseumetniško vizijo Tiszta forrás (Čisti vir), gala z naslovom Hommage à Jeszenszky pa bo plačala poklon spominu na Endreja Jeszenszkega.

V programu ne sme manjkati likovna umetnost in književnost. Madžarska Narodna galerija na razstavi z naslovom Umetnost življenja predstavlja razvoj žanra plakata. Spomladanski literarni festival Margó ponovno pričakuje ljubitelje knjig z najbolj znanimi imeni madžarskega literarnega življenja.

Med 24. aprilom in 18. majem se bodo programu Bartókova pomlad pridružili tudi Győr, Pécs in Miskolc s posebnimi koncerti in predstavami ter nenavadnimi javnimi dogodki. Po Budimpešti svetovno znani umetniki BANDALOOP zdaj osvajajo ikonične stavbe v Miskolcu in Pécsu. Epohalni nemi film General z glasbo Apora Szűtsa in dirigentom Róbertom Farkasom bo oživel v izvedbi Győrskega filharmoničnega orkestra, Panonskega filharmoničnega orkestra in Simfoničnega orkestra iz Miskolca.

Ritmo PIKNIK obiskovalce v vseh treh mestih pričakuje z ustvarjalnimi otroškimi in družinskimi programi ter pop-up koncerti svetovne in narodnozabavne glasbe. Balet Hispánico se s predstavo Carmen.maquia poklanja Carmen, ki je bila premierno uprizorjena pred 150 leti v Narodnem gledališču Miskolc. Balet Győr pripoveduje mistično zgodbo GisL v centru Kodály v Pécsu, začinjeno z značilno glasbo Félixa Lajkója.

Eden najbolj znanih osebnosti javne in skupnostne umetnosti Olivier Grossetête bo to pomlad poleg Budimpešte obiskal Győr, kjer bo obnovil leta 1895 porušeni požarni stolp.