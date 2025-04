5 navdušujočih spomladanskih razstav v Budimpešti za april

Obiskovalci muzejev v prestolnici tudi v aprilu ne bodo ostali brez zanimivih razstav. Raznolike razstave prinašajo v spomladanski vsakdan dragocene kulturne utrinke.

Izruvanje // Galerija Budimpešta (do 13. aprila 2025) Surova nafta prepotuje dolgo pot od globljih plasti zemlje do proizvodnega sistema industrializiranega kmetijstva. Razstava Izkoreninjenje skuša s kombinacijo družbenih, naravoslovnih in okoljevarstvenih perspektiv podati povezave kompleksnega proizvodnega sistema kmetijstva in njegovih vplivov na okolje in družbo. Umetniki, ki razstavljajo, v dela vpletajo lastne raziskovalne in osebne izkušnje ali aktivistične aktivnosti ter z vizualnimi sredstvi občutljivo podajajo kompleksen ekonomski diskurz.

Časovni stroj Budimpešta // Kompleks (od 8. aprila 2025) Časovni stroj Budimpešta ni le razstava, temveč edinstvena izkušnja, ki obiskovalce vabi k raziskovanju preteklosti Budimpešte. Poglobljena razstava, ki se razprostira na 1000 kvadratnih metrih, omogoča obiskovalcem, da se znajdejo v pomembnih trenutkih zgodovine: od sveta aristokracije iz 19. stoletja, prek žara revolucije do burnih dogodkov 20. stoletja. Doživetje je zares posebno ne le zaradi razgleda, temveč tudi zaradi sodobnih tehničnih rešitev in osebnih zgodb, tako da imamo resnično občutek, kot da doživljamo preteklost prestolnice od blizu.

Naravoslovni fotograf leta 2024 // Kulturni center Klebelsberg (9. april – 26. maj 2025) To pomlad se bosta v Kulturnem centru Klebelsberg prepletali lepota narave in umetnost fotografije. Med 9. aprilom in 26. majem bodo najboljša dela prestižnega natečaja naturArt – Madžarskega združenja naravoslovnih fotografov navduševala obiskovalce. Na 32. izvedbo tekmovanja je prispelo na tisoče impresivnih prispevkov profesionalnih in amaterskih fotografov, žirija pa je med 143 avtorji izbrala najbolj izstopajoče prispevke. Na razstavi si ne moremo le ogledati naravnih čudes Karpatskega bazena in sveta, temveč tudi izvedeti več o zgodovini slik s pomočjo QR kod.

André Kertész – Sentimentalist // Capa Center (nova stalna razstava) V več kot 70-letni karieri in treh državah je Kertész ustvaril vizualni jezik modernistične fotografije. Svoje močne vizije in pronicljiv pogled je uokviril z odločno odločnostjo, njegove fotografije pa zaznamuje globoko razumevanje človeške duše in prepoznavanje lepote vsakdanjega življenja. V zadnjem letu svojega življenja je vasi Szigetbecse, južno od Budimpešte, podaril 120 skrbno izbranih, originalnih, podpisanih fotografij, kot izraz globokih čustev do odločilnega kraja svojega otroštva. Izbor teh slik in zgodb, ki stojijo za njimi, je predstavljen na novi stalni razstavi v Capa centru.

Razstava življenjskih del Antala Lázárja // FUGA (do 20. aprila 2025) Med 19. marcem in 20. aprilom bo v Arhitekturnem centru FUGA na ogled razstava opusa Antala Lázárja, ki daje celovito sliko večdesetletnega dela priznanega arhitekta. Na razstavi lahko javnost dobi vpogled v ikonične modele umetnikov, nagrajenih s Kossuthom in Miklósom Yblom, vključno z dizajni za veleblagovnice Domus ter avtobusno in železniško postajo Népliget. Razstava ne predstavlja samo arhitekturne dokumentacije in maket, ampak predstavlja tudi arhitekturno filozofijo Antala Lázárja in njegov vpliv na stroko skozi osebne spomine in prej nevidena gradiva.