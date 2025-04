7 vznemirljivih vodenih sprehodov po pomladno odeti Budimpešti za april.

Cvetoča drevesa, svetlo sonce in žvrgoleče ptice vabijo vse v glavnem mestu, da pridejo ven. Če bi se radi prijetno sprehodili po svežem zraku in poslušali zgodbe iz zakulisja, priporočamo naslednje vodene sprehode v aprilu.

»V meni je duša…« – Literarni sprehod 11. aprila se lahko v okviru brezplačnega in vodenega sprehoda potepate po pokopališču na ulici Fiumei. Tematski, 1,5-2 urni sprehod se začne pri glavnem vhodu, med sprehodom po zelenih drevoredih pa oživijo figure madžarske literature. Sprehod bo med drugim obiskal tudi grobove Mihályja Vörösmartyja, Jánosa Aranyja, Mórja Jókaija, Endreja Adyja, Mihályja Babitsa, Zsigmonda Móricza, Frigyesa Karinthyja, Dezsőja Kosztolányija in Attile Józsefa.

Datum sprehoda je: 11. april 2025.

MEOW – Predeča Budimpešta Tokrat lahko na najnovejšem sprehodu ekipe Pestbudai Séták, 12. aprila, spoznate še eno, bolj predečo stran prestolnice. V najbolj mačkastem kotu prestolnice, VII. Na potepu po okrožju mačji kipi, reliefi, čudovite stvaritve in nedotaknjeni zakladi pričajo o izjemni vlogi mačk v življenju ljudi. Seveda se na sprehodu ne bodo osredotočili le na pasje mačke iz prestolnice, zato se splača pridružiti vsem ljubiteljem mačk.

Datum sprehoda je: 12. april 2025.

Ljubezni na gorah Bartók in druge zgodbe 13. aprila fundacija Ficsak 11 v Újbudi vabi na odličen program, kjer lahko na brezplačnem sprehodu odkrivate ljubezni in romance, povezane z ulico Bartók Béla. Na 2-urnem popoldanskem sprehodu boste odkrili, kako je ljubezen navdihovala tukaj živeče pisatelje in pesnike, kje so bile kavarne prvotno in kdo so bili njihovi redni obiskovalci, izvedeli pa boste lahko tudi, kakšna ljubezenska zgodba je povezana s kipom svetega Imreja.

Datum sprehoda je: 13. april 2025.

Pohod po plinarni 18. aprila lahko obiščete stanovanjsko naselje Plinarna v Óbudi, očarljive arhitekturne zaklade območja stanovanjskega naselja in očarljive sprehajalne poti ob Donavi kot del vznemirljive predstave, ki bo navdušila telo in dušo. Na dogodku lahko izbirate med dvema razdaljama, tako da lahko na ta pomladni dan opravite 7 km in 11 km razdaljo. Udeleženci potovanja morajo opraviti določeno pot s kontrolnimi točkami v določenem času.

Datum sprehoda je: 18. april 2025.

Rabbis and Handlés 27. aprila vas bo Sétaműhelyjev voden sprehod z naslovom Rabbis and Handlés popeljal od domov nekdanjih učenih rabinov in kantorjev lepih glasov v okrožju Palace v svet Handléjev, malih trgovcev in prodajalcev na tržnicah. Na 120-minutni hoji boste občudovali čudovite vitraže, fresko Miksa Rótha in edino ohranjeno stanovanjsko sinagogo v okrožju, hkrati pa boste izvedeli številne skrivnosti in informacije o vsakdanjem življenju tistih, ki so nekoč živeli na tem območju.

Datum sprehoda je: 27. april 2025.

Velika Saxlehnerjeva skrivnost Aprila bodo večkrat organizirani vodeni sprehodi pod vodstvom ekipe Imagine, ki ponujajo pogled v zakulisje zaprte palače na aveniji Andrássy. Skrivnosti družine Saxlehner vam ne bodo manjkale, če se odpravite na razburljiv ogled stavbe. Med drugim lahko izveste tudi, kako se je András Saxlehner, ki se je nekoč preživljal kot trgovec s tkaninami v Kőszegu, prebil do ene najbogatejših družin v prestolnici.

Datumi sprehoda: 5., 6., 12., 13., 18., 19. april 2025.

Navijačica pripoveduje zgodbo Pesti Vigadó lahko raziskujete večkrat v aprilu, 6., 19. in 26. aprila. V notranjih prostorih enega najbolj impresivnih območij kulturne dediščine prestolnice impozantni stilski elementi stavbe in skriti zakladi pripovedujejo zgodbo o davni preteklosti. Odličen program priporočamo vsem tistim, ki jih vsaj malo zanima panorama, ki jo ponuja stavba, njena zgodovinska vloga in bi želeli preživeti kratek trenutek med čarobnimi zidovi zgodovinske stavbe.

Datumi pohoda so: 6., 19., 26. april 2025.