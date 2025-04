5 spomladanskih gledaliških predstav in premier v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi v aprilu

Počasi se bližamo koncu sezone, a pred poletnim premorom nas čaka še nekaj ogledov. Od glasbenih trilerjev do tragikomedij, izberite eno za pomlad!

Obešenčeva vrv // Újszínház (5. 17. april 2025) Novo gledališče pričakuje svoje občinstvo s pravo zanimivostjo. Glasbeni triler Krvnikova vrv je posnet po edinem malo znanem romanu Sándorja Petőfija in je prvič prikazan v odrski različici. Priredba je hkrati sodobna in sodobna, glasba Gyule Szarke pa ustvarja posebno vzdušje za predstavo, ki jo lahko gledalci spremljajo od 7. marca. “To delo je pulp roman v dobrem smislu, zabavno, zasukano in srhljivo hkrati, ni naključje, da je zapletu dodana oznaka glasbeni triler. Večinoma spominja na ameriške trilerje, mrzlice ne bo manjkalo,” pravi režiser András Pataki.

Pride and Prejudice // Comedy Theatre (2., 3., 5., 11., 13., 23., 25. april 2025) Kultni roman Jane Austen, Prenos in pristranost, je izšel pred več kot 200 leti, vendar so težave in vprašanja, ki jih odpira, aktualni še danes. Zgodba se osredotoča na Elizabeth Bennet in srečanje gospoda Darcyja je zgodba: ženska se mora boriti s svojimi predsodki, moški pa s svojim ponosom, da se končno najdeta. Nova odrska različica Prenosa in pristranosti je bila predstavljena 8. marca v gledališču Vígszínház v režiji Pétra Vallója, v njej pa med drugim igrajo Andrea Waskovics, József Wunderlich, Sára Varga-Járó, Balázs Medveczky, Barbara Hegyi in Sándor Lukács.

Čas je za svetlobo // Artus Studio (11., 12. april 2025) Ali gledanje in gledanje pomenita isto? Ali lahko nekdo, ki nima oči, vidi, ali je lahko nekdo, ki ima oči, slep? Kako dojeti tisto pravo, bistveno, kar se skriva za videzom? To so bila pomembna vprašanja za slepega pisatelja Jacquesa Lusseyrana v 20. stoletju. stoletja in so pomembna vprašanja tudi za predstavo, nastalo v sodelovanju med gledališčem Baltazár in Artusom, ki so jo navdihnili življenje in dva romana francoskega pisatelja. Predstavo sta skupaj režirala vodji obeh družb, Dóra Elek in Gábor Goda. Predstava temelji na resnični zgodbi, glavno vlogo pa igra slepi igralec Dániel Klabacsek.

Eno poletje // Gledališče Katona József (premiera: 12. april 2025) Če iščete lahkoten, a duhovit gledališki večer, ki subtilno reflektira današnje človeške igrice, je najnovejša produkcija Gledališča Katona József, Poletje, prava izbira! Manj znano komedijo Carla Goldonija režira Tamás Ascher, zato sta iskriv humor in kavalkada živahnih likov zagotovljena. 18. stoletje Potopimo se v sončni, a zanimivi svet Benetk 19. stoletja, kjer ljubezen, denar in družbena pričakovanja trčijo v razburljivo poletno zgodbo. Igrajo Zoltán Bezerédi, Alexandra Borbély, Barna Kelemen Bányai in Adél Jordán.

Tihi spremljevalec // Gledališče Thália (premiera: 25. april 2025) Najnovejša predstava gledališča Thália, redko uprizorjena tragikomedija Tihi sopotnik Friedricha Dürrenmatta, s svojo edinstveno atmosfero in črnim humorjem obljublja posebno gledališko izkušnjo. V režiji Rémusza Szikszaija faustovske teme in dileme intelektualne ranljivosti zaživijo v sodobni, posodobljeni različici besedila. Predstava, ki bo sklenila sezono, bo na odru Télikerta na sporedu od 25. aprila, v njej pa bodo nastopili izvrstni igralci, kot so László Görög, Zoltán Tamási in Szabolcs Bede-Fazekas. Vstopnice so že na voljo, ne zamudite!